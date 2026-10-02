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Mohamed Saeed
Çeviri:

'Benim sorunum değil!' - Roberto Mancini, Manchester City'nin suçlu bulunması ve çifte sözleşme iddialarına yanıt verdi

R. Mancini
M.City
Premier Lig
Fransa
İtalya
UEFA Nations League A

Manchester City'nin eski teknik direktörü Roberto Mancini, Premier League'in eski kulübü aleyhine verdiği ses getiren kararın ardından sessizliğini bozdu ve ortaya çıkan hukuki sürecin kendisini ilgilendirmediğinde ısrar etti. Manchester City'yi Premier League'deki ilk şampiyonluğuna taşıyan İtalyan teknik adam, Etihad Stadyumu'ndaki görevi sırasında yapılan gizli ödemelere ilişkin iddiaların merkezinde yer alıyor.

  • Mancini, Etihad krizinden uzak durdu

    Mancini, Manchester City'yi çevreleyen devam eden hukuki fırtınaya net bir yanıt verdi ve kulübün mali ihlallerle ilgili son suçlu kararının "beni ilgilendirmediğini" söyledi. İtalya Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü, 2009 ile 2013 yılları arasında Etihad'da görev yapmıştı. Premier League'in, kulübün doğru mali bilgi sunmadığını teyit etmesinin ardından bu dönem şimdi yoğun inceleme altında.

    Kulübün modern tarihindeki kilit isimlerden biri olmasına rağmen Mancini, İngiltere'nin son şampiyonu kulübün karşı karşıya olduğu kurumsal suçlamalardan kendi itibarını ayırmakta kararlı görünüyor.

    İtalya'nın Fransa ile oynayacağı Uluslar Ligi maçı öncesinde konuşan tecrübeli teknik adam, ortaya çıkan bulguların kendisini kişisel olarak nasıl etkileyebileceğine dair endişe duyduğu yönündeki iddiaları reddetti. ESPN'in aktardığına göre, "Hayır. Geçen gece bunun hakkında zaten konuştum. Beni ilgilendiren bir şey değil. Maalesef bu, City'nin sorunu" dedi.

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    Çifte sözleşme iddiaları açıklandı

    Mancini'yi çevreleyen tartışmanın odağında, 2018'de Der Spiegel tarafından sızdırılan belgelerle ortaya çıkan iddia edilen bir "çifte sözleşme" yer alıyor. İddiaya göre Mancini, City'de resmî olarak 1,45 milyon £ temel maaş alırken, aynı zamanda Abu Dabi merkezli bir kulüp olan Al Jazira'ya verdiği danışmanlık hizmeti için de benzer bir ödeme aldı.

    Bu düzenleme, kulübün teknik direktörün maaşının önemli bir bölümünü Finansal Fair Play kurallarını aşmak için fiilen yurt dışına aktardığı yönündeki suçlamalara yol açtı. The Telegraph'ın son haberlerine göre City, bu özel yapı sayesinde vergi ve sosyal güvenlik primlerinde 12 milyon £'a kadar ödeme yapmaktan kaçınmış olabilir.

  • Mancini, çifte sözleşme iddialarından uzak durdu

    Ancak Mancini, hukuki yükü kulübün üzerine atarken bu düzenlemelerin varlığını zaten kabul etmiş gibi görünüyor. Türkiye'ye yaptığı son seyahat sırasında, Manchester'daki dönemdeki çalışma şartlarının niteliği konusunda daha da açık konuştu.

    Bursa'da düzenlenen bir basın toplantısında, "Manchester City suçlu değil ve çifte sözleşmeye sahip olunması benim sorunum değil, muhtemelen onların sorunu" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada da Mancini, durumun basitçe "beni ilgilendiren bir şey olmadığını" bir kez daha söyleyerek tutumunu yineledi.

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    Odak İtalya'ya ve UEFA Uluslar Ligi'ne kayıyor

    İngiltere'den gelen gürültüye rağmen Mancini, zorlu bir Uluslar Ligi grubunda mücadele eden İtalya Milli Takımı'yla uluslararası sahaya odaklanmaya çalışıyor. İtalya, Belçika'ya sahasında aldığı hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından Türkiye karşısında 4-1'lik ikna edici bir galibiyet alarak karmaşık bir form grafiği sergiledi.

    Teknik direktör, Stade de France'ta yetenek açısından zengin Fransa kadrosuna karşı oynamanın zorluklarını anlatırken İtalyan futbolunun mevcut durumu hakkında açık konuştu. Dünya çapında oyuncularınız olmadığında, birlikte iyi oynayabilecek bir takım kurmanız gerekir ve bizim yapmak istediğimiz de bu, diye açıkladı RAI Sport'a. Bu yaklaşım için EURO 2020'deki başarıyı örnek gösteren Mancini, göreve ilk geldiğinde de takımın benzer bir durumda olduğunu belirtti.