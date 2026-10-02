Mancini, Manchester City'yi çevreleyen devam eden hukuki fırtınaya net bir yanıt verdi ve kulübün mali ihlallerle ilgili son suçlu kararının "beni ilgilendirmediğini" söyledi. İtalya Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü, 2009 ile 2013 yılları arasında Etihad'da görev yapmıştı. Premier League'in, kulübün doğru mali bilgi sunmadığını teyit etmesinin ardından bu dönem şimdi yoğun inceleme altında.

Kulübün modern tarihindeki kilit isimlerden biri olmasına rağmen Mancini, İngiltere'nin son şampiyonu kulübün karşı karşıya olduğu kurumsal suçlamalardan kendi itibarını ayırmakta kararlı görünüyor.

İtalya'nın Fransa ile oynayacağı Uluslar Ligi maçı öncesinde konuşan tecrübeli teknik adam, ortaya çıkan bulguların kendisini kişisel olarak nasıl etkileyebileceğine dair endişe duyduğu yönündeki iddiaları reddetti. ESPN'in aktardığına göre, "Hayır. Geçen gece bunun hakkında zaten konuştum. Beni ilgilendiren bir şey değil. Maalesef bu, City'nin sorunu" dedi.