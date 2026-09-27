Başlangıçta yöneltilen 115 suçlama, Mancini'nin teknik direktör olarak görev yaptığı dört yıllık dönemi de kapsayan dokuz yıllık bir süreçteki mali tutarsızlıklarla ilgiliydi. Der Spiegel'in daha önceki araştırmaları, Mancini'nin standart olarak 1,75 milyon € maaş aldığına, buna ek olarak da ikinci anlaşma üzerinden 2,03 milyon € daha kazandığına dair iddialarda bulunmuştu.

Bu ciddi iddialara rağmen Mancini, herhangi bir yanlıştan kendisini uzak tutarken eski işverenlerini savundu. "Manchester City'nin suçlu bulunduğunu düşünmüyorum, tam tersine. Bu beni ilgilendiren bir sorun değil ve yeni bir şey de değil. Manchester City suçlu değil ve çifte sözleşme konusunda bu benim sorunum değil, olsa olsa onların sorunudur."