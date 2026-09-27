AFP
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'Benim sorunum değil' - Roberto Mancini, Manchester City'nin mali suçlamaları ve sözleşme iddialarından uzak durdu
Mancini sözleşmedeki dahli olduğunu reddetti
Pazartesi günü Türkiye ile oynanacak Uluslar Ligi maçı öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Mancini, Manchester City'nin 114 mali suçlamadan suçlu bulunduğuna dair haberleri değerlendirdi.
Şu anda İtalya'nın teknik direktörü olan isim, gizli bir tazminat anlaşmasına dahil olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Suçlamalar arasında, Abu Dhabi ekibi Al-Jazira ile ikinci bir sözleşme yapıldığı ve bu kulübün kendisine yılda sadece dört günlük çalışma karşılığında 2,03 milyon euro danışmanlık ücreti ödediği iddiası da yer alıyor. Ancak Mancini, bu suçlamaların tamamını hızla reddetti.
- AFP
Eski teknik direktör kulübü savundu
Başlangıçta yöneltilen 115 suçlama, Mancini'nin teknik direktör olarak görev yaptığı dört yıllık dönemi de kapsayan dokuz yıllık bir süreçteki mali tutarsızlıklarla ilgiliydi. Der Spiegel'in daha önceki araştırmaları, Mancini'nin standart olarak 1,75 milyon € maaş aldığına, buna ek olarak da ikinci anlaşma üzerinden 2,03 milyon € daha kazandığına dair iddialarda bulunmuştu.
Bu ciddi iddialara rağmen Mancini, herhangi bir yanlıştan kendisini uzak tutarken eski işverenlerini savundu. "Manchester City'nin suçlu bulunduğunu düşünmüyorum, tam tersine. Bu beni ilgilendiren bir sorun değil ve yeni bir şey de değil. Manchester City suçlu değil ve çifte sözleşme konusunda bu benim sorunum değil, olsa olsa onların sorunudur."
Kulüp başkanından meydan okuyan açıklama
Mancini kendisini uzaklaştırmaya çalışırken, Manchester City daha geniş kapsamlı suçlamalara karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu öğleden sonra kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak, takımın resmi internet sitesinde güçlü bir açıklama yayımlayarak devam eden hukuki inceleme sürecinde mutlak masumiyet yönündeki duruşlarını korudu.
Durumu doğrudan ele alan Al Mubarak, şunları söyledi: "Bazı insanlar kendi sonuçlarına varmakta hızlı davranmış olsa da ve etrafımızda dönen çok fazla gürültü olsa da hiçbir şey değişmedi. Daha önce de zorluklarla birlikte yüzleştik ve üstün geldik. Kulübümüzün ivmesini baltalamak isteyen birçok kişi hâlâ var. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz."
- AFP
Sırada ne var?
Manchester City, olası yaptırımları beklerken ortaya çıkacak her türlü karara resmen itiraz etmeye hazırlanıyor. Bu yaptırımlar, ağır para cezalarından ciddi puan silme cezalarına kadar uzanabilir. Kulüp, bağımsız sürece duyduğu güveni yineledi. Bu arada Mancini'nin acil odağı tamamen pazartesi günkü kritik milli maçta olacak.
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