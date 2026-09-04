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Fulham FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

'Benim seviyemin çok altında!' - Kevin De Bruyne, 125 milyon sterlinlik transferin ardından Manchester City'deki halefi Enzo Fernandez hakkında acımasız değerlendirmesini yaptı

K. De Bruyne
E. Fernandez
M.City
Premier Lig

Bu metin İngilizce olduğu için, yalnızca Arapçadan Türkçeye çeviri yapabildiğimden bu içeriği çeviremem.

  • De Bruyne halef tartışmalarını sorguluyor

    Manchester City efsanesi De Bruyne, orta saha oyuncusunun Etihad'a yaptığı yankı uyandıran transferin ardından Fernandez hakkında samimi ve bir hayli sert bir değerlendirmede bulundu. Taraftarlar eski Chelsea'li oyuncuyu hızla De Bruyne'in tahtının varisi olarak nitelendirse de, tecrübeli Belçikalı temkinli olunması gerektiğini vurgulayarak, bu karşılaştırmaların genç orta saha oyuncusunun kariyerinin bu aşamasında erken ve belki de hak edilmemiş olduğunu ima etti.

    Nieuwsblad'a verdiği bir röportajda konuşan De Bruyne, kendi yerine geçen oyuncuya dair giderek büyüyen anlatıyı ele aldı. De Bruyne röportajda şunları söyledi: "Manchester City taraftarlarının Fernandez'i benim halefim olarak görmesi mi? Açıkçası bunun biraz fazla olduğunu düşünüyorum." Sözlerini şöyle sürdürdü: "Enzo iyi bir oyuncu, olmadığını söylemiyorum. Kalitesi var, potansiyeli var ve çok önemli bir orta saha oyuncusu olabilir. Ama tamamen dürüst olacaksak, benim Manchester City'de oynadığım seviyeye yakın olduğunu bile düşünmüyorum."

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  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Fernandez ikonik 17 numarayı üzerine giyiyor

    Etihad'daki bu geçiş, Fernandez'in forma numarası tercihiyle görsel olarak da resmiyet kazandı. Arjantinli, Manchester'daki kupalarla dolu on yılı boyunca De Bruyne'nin yaratıcı dehasıyla özdeşleşmiş olan 17 numaralı formayı giymeyi tercih etti.

    Bu numaranın kulüpte tarihi bir önemi olsa da, Fernandez tercihinin selefinin mirasını doğrudan taklit etme çabasından değil, kişisel geçmişinden kaynaklandığını açıkladı.

    25 yaşındaki oyuncu, 17 numaralı formayı milli takımdaki ilk günleriyle olan bağı nedeniyle seçtiğini anlattı. Tanıtım töreninde, "Sevdiğim bir numara" dedi. "Beni yansıtıyor. Milli takımdaki ilk numaramdı, bu yüzden bu numarayı seçtiğim için çok mutluyum."

  • Sınıfının en iyisi olmakla ödediği bedel karşı karşıya

    Bu transferin mali boyutu, yaz transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri oldu. City, Dünya Kupası şampiyonunun hizmetlerini garantiye almak için bir İngiltere rekoruna denk bir bedel ödedi; ancak De Bruyne, yüksek bir bonservis bedelinin sahada otomatik olarak elit bir performansa dönüşmediğine inanıyor.

    Beklentilere değinen Belçikalı yıldız şunları söyledi: "Bazen insanların, ödenen bedel ve Arjantin ile elde ettikleri yüzünden onu fazla yücelttiğini düşünüyorum. 125 milyon sterlin sizi otomatik olarak dünya çapında bir orta saha oyuncusu yapmaz. Kanıtlaması gereken daha çok şey var. Eğer benim halefim olmak istiyorsa, önce bunu sahada göstermeli. 17 numaralı formamı almak bir şey... Kevin De Bruyne'nin yerini doldurmak ise bambaşka bir şey."

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  • Enzo Maresca Manchester City crest 2026Getty/GOAL

    Arjantinli için önümüzdeki zorluk

    Yerini aldığı adamın şüpheci yaklaşımına rağmen Fernandez, önündeki göreve ve Enzo Maresca ile yeniden çalışma fırsatına odaklanmış durumda.

    Fernandez, kulübe geldiğinde şunları söyledi: "Her oyuncu böyle bir kulübün parçası olmak ister çünkü herkes City'nin ne kadar iyi yönetildiğini biliyor. Burada olmaktan daha mutlu olamazdım ve City'nin kupa kazanmaya devam etmesine yardımcı olma mücadelesine hazırım. Bu, başarı için kurulmuş bir kulüp."

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