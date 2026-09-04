Manchester City efsanesi De Bruyne, orta saha oyuncusunun Etihad'a yaptığı yankı uyandıran transferin ardından Fernandez hakkında samimi ve bir hayli sert bir değerlendirmede bulundu. Taraftarlar eski Chelsea'li oyuncuyu hızla De Bruyne'in tahtının varisi olarak nitelendirse de, tecrübeli Belçikalı temkinli olunması gerektiğini vurgulayarak, bu karşılaştırmaların genç orta saha oyuncusunun kariyerinin bu aşamasında erken ve belki de hak edilmemiş olduğunu ima etti.

Nieuwsblad'a verdiği bir röportajda konuşan De Bruyne, kendi yerine geçen oyuncuya dair giderek büyüyen anlatıyı ele aldı. De Bruyne röportajda şunları söyledi: "Manchester City taraftarlarının Fernandez'i benim halefim olarak görmesi mi? Açıkçası bunun biraz fazla olduğunu düşünüyorum." Sözlerini şöyle sürdürdü: "Enzo iyi bir oyuncu, olmadığını söylemiyorum. Kalitesi var, potansiyeli var ve çok önemli bir orta saha oyuncusu olabilir. Ama tamamen dürüst olacaksak, benim Manchester City'de oynadığım seviyeye yakın olduğunu bile düşünmüyorum."