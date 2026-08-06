Ronaldo, fotoğrafların yanına “Oyuncaklarım” yazdı; ancak bu açıklama, aslında sergilenenleri olduğundan daha mütevazı gösteriyordu. Haberlere göre Portekizli forvetin filosunda, diğer araçların yanı sıra dört Ferrari, bir Lamborghini Aventador, bir Porsche 911, iki Bugatti ve bir McLaren Senna yer alıyor. Toplamda Ronaldo'nun yaklaşık 13 spor otomobile sahip olduğu, koleksiyonun değerinin ise yaklaşık 11 milyon € olduğu söyleniyor. Bu garaj, Suudi Arabistan'a gitmeden önce Manchester United, Real Madrid ve Juventus'un da aralarında bulunduğu kulüplerde geçirdiği yirmi yılın ardından, futbol tarihinin en çok kazanan isimlerinden biri olarak sahip olduğu konumu yansıtıyor.



