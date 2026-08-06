Cristiano Ronaldo/IG
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'Benim oyuncaklarım' - Cristiano Ronaldo, nadir Ferrari'ler, Bugatti'ler ve hiper otomobillerle dolu süper otomobil garajını gözler önüne serdi
Ronaldo garaj kapılarını geri çekiyor
Cristiano Ronaldo bu hafta taraftarlarına özel koleksiyonundan nadir bir kesit sundu; evinin garajından üç fotoğraf paylaştı ve göz alıcı bir süper otomobil dizilimini sergiledi. Dünya Kupası sonrası uzatılmış iznini geçirirken hâlâ kulübünden uzak olan Al-Nassr kaptanı, bu görüntüleri Instagram'da daha fazla açıklamaya ihtiyaç duymayan iki kelimelik basit bir notla paylaştı.
Her şeyi anlatan sade altyazı
Ronaldo, fotoğrafların yanına “Oyuncaklarım” yazdı; ancak bu açıklama, aslında sergilenenleri olduğundan daha mütevazı gösteriyordu. Haberlere göre Portekizli forvetin filosunda, diğer araçların yanı sıra dört Ferrari, bir Lamborghini Aventador, bir Porsche 911, iki Bugatti ve bir McLaren Senna yer alıyor. Toplamda Ronaldo'nun yaklaşık 13 spor otomobile sahip olduğu, koleksiyonun değerinin ise yaklaşık 11 milyon € olduğu söyleniyor. Bu garaj, Suudi Arabistan'a gitmeden önce Manchester United, Real Madrid ve Juventus'un da aralarında bulunduğu kulüplerde geçirdiği yirmi yılın ardından, futbol tarihinin en çok kazanan isimlerinden biri olarak sahip olduğu konumu yansıtıyor.
Gözlerden uzak kalmayı sürdürürken Ronaldo'nun statüsünü hatırlatan bir hatırlatma
Bu paylaşım dikkat çekici bir dönemde geldi. 41 yaşındaki Ronaldo, Portekiz'in 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda elenmesinden bu yana uzun bir yaz tatili geçiriyor; Al-Nassr kadrosu Lizbon'da onsuz sezon öncesi hazırlık kampını sürdürürken o da Mayorka'da ailesiyle vakit geçiriyor. Al-Nassr'ın Almeria ile oynadığı hazırlık maçında takım arkadaşlarını selamlamak için saha kenarında kısa süreliğine göründü, ancak henüz tam antrenmanlara dönmedi. Kulüp, bunu geçen yıl imzaladığı iki yıllık uzatmanın ardından sözleşmesi devam ederken yer aldığı sezona girilmeden önce, daha geniş çaplı bir sorundan ziyade kontrollü bir kondisyon planı olarak çerçeveledi.
Ronaldo ve Al-Nassr için sırada ne var?
Ara çok uzun sürmeyecek. Al-Nassr'ın Lizbon kampı 5 Ağustos'ta sona erdi ve Ronaldo'nun da dahil olduğu kadronun kısa süre içinde Riyad'a dönmesi bekleniyor. Böylece Suudi Pro League sezonu 15 Ağustos'ta Al-Fateh karşısında başlamadan önce onun yaklaşık bir haftalık tam antrenman süresi olacak. Ange Postecoglou'nun ekibi, mayıs ayında sonunda Ronaldo'nun yurt içindeki kupa hasretine son vererek şampiyonluğu almasının ardından sezona son şampiyon olarak başlayacak. Unvan, Damac'a karşı 4-1 kazanılan ve onun iki gol attığı maçla kesinleşmişti. Bu, Ronaldo'nun 2020'de Juventus'la Serie A'yı kazanmasından bu yana kulüp düzeyindeki ilk büyük kupasıydı. Ancak şimdilik Ronaldo'nun açtığı tek şey garaj kapıları.
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