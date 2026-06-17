"Benim için sorun değil": FC Bayern Münih'in yıldızı, Dünya Kupası'nda aniden alışılmadık bir pozisyonda sahaya çıktı

Laimer, memleketinde sık sık milli takım kadrosunun kırmızı-beyaz-kırmızı “çakısı” olarak anılır. Neredeyse hiçbir oyuncu, onun kadar yoğun bir şekilde ve taktiksel esneklikle kilometrelerini katetmez.

Millî takım kariyeri boyunca, Salzburg doğumlu oyuncu şimdiye kadar beş farklı pozisyonda görev aldı: sol bek olarak (bu sefer de neredeyse herkesin onu bu pozisyonda beklediği gibi), sağ bek olarak (FC Bayern’de zaman zaman dünya klasına yükseldiği pozisyon), defansif orta saha ikilisi olarak ve sağ kanat olarak. Teknik direktör Ralf Rangnick, onu dördüncü kez hücumun kurgulayıcısı olarak sahaya sürdü.