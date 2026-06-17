Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-MATCH20-AUT-JORAFP
Jochen Tittmar

Çeviri:

"Benim için sorun değil": FC Bayern Münih'in yıldızı, Dünya Kupası'nda aniden alışılmadık bir pozisyonda sahaya çıktı

Dünya Kupası
Avusturya - Ürdün
Avusturya
K. Laimer

Dünya Kupası'nın açılış maçında Ürdün'e karşı Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick, beklenmedik bir kadro seçimi ile herkesi şaşırttı. Teknik direktör, Bayern Münih'in çok yönlü oyuncusu Konrad Laimer'i oyun kurucu pozisyonuna yerleştirdi.

FCB'nin profesyonel oyuncusu, RB Leipzig'den sakatlığı nedeniyle çok özlenen Christoph Baumgartner'in yerini yaratıcı bir şekilde doldurmak üzere 10 numaralı pozisyonda sahayı kasıp kavuracaktı. San Francisco'da alınan 3-1'lik nefes kesici galibiyet öncesinde kimsenin beklemediği bir taktik değişikliği.

  • Laimer, memleketinde sık sık milli takım kadrosunun kırmızı-beyaz-kırmızı “çakısı” olarak anılır. Neredeyse hiçbir oyuncu, onun kadar yoğun bir şekilde ve taktiksel esneklikle kilometrelerini katetmez. 

    Millî takım kariyeri boyunca, Salzburg doğumlu oyuncu şimdiye kadar beş farklı pozisyonda görev aldı: sol bek olarak (bu sefer de neredeyse herkesin onu bu pozisyonda beklediği gibi), sağ bek olarak (FC Bayern’de zaman zaman dünya klasına yükseldiği pozisyon), defansif orta saha ikilisi olarak ve sağ kanat olarak. Teknik direktör Ralf Rangnick, onu dördüncü kez hücumun kurgulayıcısı olarak sahaya sürdü.

    • Reklam
  • FBL-WC-2026-AUT-TUN-FRIENDLYAFP

    Laimer ile yapılan deney başarısızlıkla sonuçlandı

    Rangnick, maçın bitiminden sonra bu denemenin ilk yarıda hücum hattında başarısız olduğunu açıkça kabul etti. 29 yaşındaki Laimer orta sahada yalnız kalmış görünüyordu ve oyun akışı uzun süreler boyunca tıkanmıştı. 

    Ancak teknik direktör ikinci yarıda taktiğini değiştirip Laimer’i sol bek pozisyonuna geri çekince, favori takımın rüzgarı tersine döndü. 

    "Konni inanılmaz derecede çok yönlü bir oyuncu; ondan ne bekleyebileceğinizi bilirsiniz. Sonuçta hangi pozisyonda oynarsa oynasın," demişti Rangnick birkaç hafta önce hayranlıkla.

    Laimer ise pozisyon değişikliğini pragmatik bir şekilde karşıladı. "Bu tür takımlara karşı ilerlemek her zaman zordur. Bunun zor bir maç olacağını önceden biliyorduk. İyi oynadığımız dönemler de oldu," dedi maçtan sonra ve şöyle devam etti: "Sonunda zihniyetimizi gösterdik; Dünya Kupası’na üç puanla başlamak çok iyi geldi. Yeni rolüm benim için sorun olmadı, ama kesinlikle yoğun bir maçtı."

Dünya Kupası
Arjantin crest
Arjantin
ARG
Avusturya crest
Avusturya
AUT