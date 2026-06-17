FCB'nin profesyonel oyuncusu, RB Leipzig'den sakatlığı nedeniyle çok özlenen Christoph Baumgartner'in yerini yaratıcı bir şekilde doldurmak üzere 10 numaralı pozisyonda sahayı kasıp kavuracaktı. San Francisco'da alınan 3-1'lik nefes kesici galibiyet öncesinde kimsenin beklemediği bir taktik değişikliği.
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"Benim için sorun değil": FC Bayern Münih'in yıldızı, Dünya Kupası'nda aniden alışılmadık bir pozisyonda sahaya çıktı
Laimer, memleketinde sık sık milli takım kadrosunun kırmızı-beyaz-kırmızı “çakısı” olarak anılır. Neredeyse hiçbir oyuncu, onun kadar yoğun bir şekilde ve taktiksel esneklikle kilometrelerini katetmez.
Millî takım kariyeri boyunca, Salzburg doğumlu oyuncu şimdiye kadar beş farklı pozisyonda görev aldı: sol bek olarak (bu sefer de neredeyse herkesin onu bu pozisyonda beklediği gibi), sağ bek olarak (FC Bayern’de zaman zaman dünya klasına yükseldiği pozisyon), defansif orta saha ikilisi olarak ve sağ kanat olarak. Teknik direktör Ralf Rangnick, onu dördüncü kez hücumun kurgulayıcısı olarak sahaya sürdü.
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Laimer ile yapılan deney başarısızlıkla sonuçlandı
Rangnick, maçın bitiminden sonra bu denemenin ilk yarıda hücum hattında başarısız olduğunu açıkça kabul etti. 29 yaşındaki Laimer orta sahada yalnız kalmış görünüyordu ve oyun akışı uzun süreler boyunca tıkanmıştı.
Ancak teknik direktör ikinci yarıda taktiğini değiştirip Laimer’i sol bek pozisyonuna geri çekince, favori takımın rüzgarı tersine döndü.
"Konni inanılmaz derecede çok yönlü bir oyuncu; ondan ne bekleyebileceğinizi bilirsiniz. Sonuçta hangi pozisyonda oynarsa oynasın," demişti Rangnick birkaç hafta önce hayranlıkla.
Laimer ise pozisyon değişikliğini pragmatik bir şekilde karşıladı. "Bu tür takımlara karşı ilerlemek her zaman zordur. Bunun zor bir maç olacağını önceden biliyorduk. İyi oynadığımız dönemler de oldu," dedi maçtan sonra ve şöyle devam etti: "Sonunda zihniyetimizi gösterdik; Dünya Kupası’na üç puanla başlamak çok iyi geldi. Yeni rolüm benim için sorun olmadı, ama kesinlikle yoğun bir maçtı."