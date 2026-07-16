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"Benim için mükemmel bir kulüp" - Aston Villa'dan 35 milyon sterlinlik transferin ardından Youri Tielemans, Manchester United'da "birçok şampiyonluk" hedefliyor
Old Trafford’da yeni bir sayfa
29 yaşındaki oyuncu, West Midlands’ta geçirdiği son derece başarılı bir dönemin ardından bu hafta başında Manchester’a transferini tamamladı. Aston Villa’nın orta sahasının vazgeçilmez ismi haline gelen Tielemans, United yönetimi tarafından 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmeye hazırlanan kadroya hayati bir katkı olarak görülüyor.
Transferden bu yana verdiği ilk resmi röportajda Tielemans, "Rüyalar Tiyatrosu"nun parlak ışıkları altında şu anda şekillenen projeye duyduğu heyecanı dile getirdi. Tielemans, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Bunun benim için büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. Kulüp harika bir konumda ve kulüp içinde büyük bir hırs olduğunu hissediyorum," dedi.
Kırmızı Şeytanlar ile kupa peşinde
Freiburg’a karşı oynanan Avrupa Ligi finalinde attığı golle Villa’nın kırk yılı aşkın bir süredir ilk büyük Avrupa kupasını kazanmasına katkıda bulunan Tielemans, artık daha fazlasını hedefliyor. O, mevcut Manchester United kadrosunun önümüzdeki yıllarda dünya futbolunun en büyük kupaları için mücadele edebilecek gerekli yeteneğe sahip olduğuna inanıyor.
"Takımda çok fazla kalite var ve bunun benim için ilerlemem ve umarım kulüple birlikte pek çok şampiyonluk kazanmam için iyi bir adım olduğunu düşünüyorum," diye ekledi. Orta saha oyuncusunun transferi, Chelsea'den Andrey Santos'un transferinin ardından gerçekleşti ve bu, United'ın orta saha seçeneklerinde önemli bir revizyonun sinyalini veriyor.
Villa Park’ta bir miras bırakmak
Tielemans, tüm turnuvalarda toplam 134 maça çıkarak 10 gol ve 24 asistle katkı sağladıktan sonra Villa Park’tan ayrılıyor. Defansif çalışkanlığı da Unai Emery’nin taktik düzeninin önemli bir parçasıydı; 2025-26 sezonunda takım arkadaşlarından daha fazla top çalma (36) başarısı göstererek Manchester’a kattığı dengeli yeteneklerini ortaya koydu.
Belçika milli takım oyuncusu, yaşının ve tecrübesinin kendisini tam anlamıyla olgun bir futbolcu haline getirdiğini düşünüyor. “Çok fazla tecrübem var. 29 yaşındayım ve kariyerimde bir adım daha ileriye gitmeye hazırım. Bu yüzden burası benim için mükemmel bir kulüp. Kazanmak istiyorlar ve umarım sahada da gerçekten iyi olacaklar; işte bu yüzden buraya gelmeyi seçtim,” diye açıkladı.
- Getty Images Sport
Saha içinde doğuştan bir lider
Tielemans’ın takıma katılması, kadroya daha fazla liderlik özelliği kazandırıyor; zira bu orta saha oyuncusu, henüz bir gençken Anderlecht formasıyla Avrupa kupalarında kaptanlık pazubandını takmıştı. Bu deneyim, bu yaz da devam etti; Kuzey Amerika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Kevin De Bruyne ve Thibaut Courtois gibi isimlerin önüne geçerek Belçika milli takımının kaptanı seçilmesi, sahada sahip olduğu otoriteyi bir kez daha ortaya koydu.
"Başlamaktan, takım arkadaşlarımla tanışmaktan ve birlikte sahaya çıkmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım," diye ekledi Tielemans, yeni kulübündeki hayata dair beklentilerini dile getirirken. Manchester United, 22 Ağustos'ta yeni yükselen Hull City deplasmanıyla 2026-27 Premier Lig sezonuna başlamayı planlıyor.
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