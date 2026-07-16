"Benim için mükemmel bir kulüp" - Aston Villa'dan 35 milyon sterlinlik transferin ardından Youri Tielemans, Manchester United'da "birçok şampiyonluk" hedefliyor

Freiburg’a karşı oynanan Avrupa Ligi finalinde attığı golle Villa’nın kırk yılı aşkın bir süredir ilk büyük Avrupa kupasını kazanmasına katkıda bulunan Tielemans, artık daha fazlasını hedefliyor. O, mevcut Manchester United kadrosunun önümüzdeki yıllarda dünya futbolunun en büyük kupaları için mücadele edebilecek gerekli yeteneğe sahip olduğuna inanıyor.

"Takımda çok fazla kalite var ve bunun benim için ilerlemem ve umarım kulüple birlikte pek çok şampiyonluk kazanmam için iyi bir adım olduğunu düşünüyorum," diye ekledi. Orta saha oyuncusunun transferi, Chelsea'den Andrey Santos'un transferinin ardından gerçekleşti ve bu, United'ın orta saha seçeneklerinde önemli bir revizyonun sinyalini veriyor.



