Özellikle Alman birinci liginde alt sıralarda yer alan takımların taktiksel kısıtlılığı, Mallorca doğumlu futbolcunun gözüne batıyor. Riera, bu takımların oyun tarzına sadece alaycı bir tavır sergiliyor: “Sıralamanın alt üçte birinde yer alan takımların hepsi tam olarak aynı şekilde oynuyor. Onları analiz ettiğinizde, her hafta aynı rakiple oynuyormuşsunuz gibi bir hisse kapılıyorsunuz.”

Ayrıca Riera, kulüplerin ekonomik imkânları ile sahadaki gerçek kalite arasındaki uçurumun çok büyük olduğunu düşünüyor. “Almanya’da harcanan meblağları – 20, 30, hatta 40 milyon avro – Slovenya Ligi’ndeki rakamlarla karşılaştırdığımızda, bu bambaşka bir dünya değil, hiç de değil. Bu gerçeklik,” dedi.