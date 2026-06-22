Slovenya’daki Sportklub televizyon kanalına verdiği röportajda, Slovenya kulübü NK Celje’nin eski teknik direktörü şunları söyledi: “Dürüst olmak gerekirse, Bundesliga’nın seviyesi beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Bayern Münih elbette bambaşka bir dünya ve Borussia Dortmund da bütçesiyle ona bir ölçüde ayak uydurabiliyor. Bir de Stuttgart gibi sürprizler var, ama geri kalanı benim için hayal kırıklığı yarattı.”
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"Benim için hayal kırıklığı oldu": Eintracht Frankfurt'un eski teknik direktörü Albert Riera, Bundesliga'nın seviyesini sert bir dille eleştirdi
Özellikle Alman birinci liginde alt sıralarda yer alan takımların taktiksel kısıtlılığı, Mallorca doğumlu futbolcunun gözüne batıyor. Riera, bu takımların oyun tarzına sadece alaycı bir tavır sergiliyor: “Sıralamanın alt üçte birinde yer alan takımların hepsi tam olarak aynı şekilde oynuyor. Onları analiz ettiğinizde, her hafta aynı rakiple oynuyormuşsunuz gibi bir hisse kapılıyorsunuz.”
Ayrıca Riera, kulüplerin ekonomik imkânları ile sahadaki gerçek kalite arasındaki uçurumun çok büyük olduğunu düşünüyor. “Almanya’da harcanan meblağları – 20, 30, hatta 40 milyon avro – Slovenya Ligi’ndeki rakamlarla karşılaştırdığımızda, bu bambaşka bir dünya değil, hiç de değil. Bu gerçeklik,” dedi.
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Riera, Bundesliga’nın seviyesini eleştiriyor
Eski Frankfurt teknik direktörü, Bundesliga’nın sözde zayıflığını vurgulamak için Slovenya’daki eski görev yeriyle doğrudan bir karşılaştırma bile yaptı. “Celje, Frankfurt’a karşı oynasaydı, başa baş mücadele edebilirdi. Daha iyi olduklarını söylemiyorum, ama rekabet edebilirdiler. Aradaki fark, dışarıdan göründüğünden daha az,” diye açıkladı Riera.
Main metropolündeki utanç verici sonun ardından, 45 yaşındaki teknik adam için Almanya bölümü her halükarda kesin olarak kapanmış görünüyor. İspanyol teknik adam geleceği hakkında şunları söyledi: “Şu ana kadar birkaç telefon aldım, ancak cevabım ‘hayır’ oldu çünkü Avrupa’da oynamak istiyorum. Yani Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi olmazsa Avrupa Ligi, yoksa da Konferans Ligi.”
Frankfurt, 14 maçın ardından Riera'yı kadrodan çıkardı
Riera, Şubat başında biraz sürpriz bir şekilde Frankfurt’ta Dino Toppmöller’in yerine geçti ve kulübü, özellikle de zayıf savunmasını yeniden istikrara kavuşturması bekleniyordu. Ancak kariyeri boyunca Manchester City, Liverpool veya Galatasaray gibi kulüplerde forma giymiş olan teknik direktör, özellikle çarpıcı sözleriyle dikkat çekti ve tıpkı bazı eski kulüplerinde olduğu gibi defalarca tepki topladı.
"Biz birbirimize uymadık işte. Mesela muhteşem Angelina Jolie ile çekici Brad Pitt’e bakın. İkisi de harika, ama birbirlerine uymuyorlar," demişti son olarak. "Neden mi? Çünkü önemli olan sadece dış görünüş değil; bir şeyin işe yarayıp yaramayacağına küçük detaylar karar verir."
14 maçın ardından Eintracht, ipi kopardı ve Riera’yı kapı dışarı etti. Riera, bu süre zarfında sadece dört galibiyet elde edebilmişti.