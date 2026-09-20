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'Benim için en zor şey bu' - Hansi Flick, Barcelona'nın Sevilla deplasmanındaki geri dönüşle La Liga'daki kusursuz başlangıcını sürdürmesine rağmen yaşadığı sürpriz zorluk hakkında konuştu
Raphinha'nın hat-trick'i Barcelona'yı Sevilla karşısında galibiyete taşıdı
Barcelona, La Liga’daki kusursuz serisini Ramon Sanchez Pizjuan’da Sevilla’yı 3-1 geriden gelerek yenerek sürdürdü, ancak Flick’in ekibi üç puan için ciddi şekilde zorlanmak zorunda kaldı. Ev sahibi ekip, 19. dakikada Youssouf Fofana’nın golüyle öne geçti, ancak Andreas Christensen’in isabetli pasının ardından Raphinha sadece üç dakika sonra skoru eşitledi.
Yaz aylarında Robert Lewandowski ve Ferran Torres’in ayrılmasının ardından yeni santrfor rolünde, 9 numara olarak etkili bir performans sergileyen Brezilyalı kanat oyuncusu, ikinci yarıda iki gol daha atarak 72 saat içindeki ikinci hat-trick’ini tamamladı. Lamine Yamal’ın iki kez asist yaptığı Raphinha, Barcelona’nın kötü geçen ilk yarının ardından toparlanmasıyla bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 14’e çıkardı.
İlk maçına çıkan kaleci Dominik Livakovic, kalede güven veren bir performans ortaya koyarken, Pau Cubarsi ve Eric Garcia da Sevilla’nın fırsatlarını sınırlayarak üst üste yedinci lig galibiyetinin gelmesini sağladı.
- ZUMA Press Wire
Flick, Szczesny yerine Livakovic'i oynatma kararını açıkladı
Flick, daha önce Polonyalı kalecinin ikinci tercih olduğuna işaret etmesine rağmen, maç öncesinde Szczesny yerine Livakovic'i seçerek sürprize imza attı. Barcelona teknik direktörü, bu tercihin performans analizinden ziyade içgüdüye dayandığını açıkladı.
Flick, maçın ardından SPORT'a konuşarak, "Bildiğiniz gibi, bazen mesele sadece her şeyi analiz etmek olmuyor. Bazen biraz da hislerle ilgili oluyor" dedi. "Bugün benim hissim buydu, bu yüzden antrenörlerle konuştum ve sonra bu kararı aldık. Yani mesele hislerle ilgili. Bu, analiz yapıp Szczesny'ye inanmadığımıza ya da buna benzer bir şeye karar verdiğimiz anlamına gelmiyor. Ama benim için bugün bunun doğru karar olduğunu düşünüyorum."
Hiyerarşinin hâlâ değişken olduğunu netleştiren Flick, şunları ekledi: "İyiydi. Ama sonuçta bu, benim verdiğim bir karar, biliyorsunuz. Bunu daha önce de söyledim elbette. Bazen bir oyuncuyu görürsünüz ve bu oyuncunun bu pozisyonda belki ilk seçenek olabileceğini hissedersiniz, sonra da farklı bir karar verirsiniz. Olan buydu. Bu o kadar da büyük bir mesele değil. Bu karar sadece bu maç için."
Barcelona'nın kadro derinliğini yönetmek, Flick'in temel sorunu olmaya devam ediyor
Barcelona, yedi maçta topladığı 21 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alsa da Flick, yedek kulübesindeki yüksek profilli oyuncuları yönetmenin şu anda kendisi için en zor görev olduğunu kabul etti.
Flick, "Sonunda, size karşı dürüst olmak gerekirse, benim için şu anda en zor şey bu. Kadromuzda muazzam bir kalite olduğu için herkesin mutlu olabileceğini biliyorum. Ama benim için kolay değil" dedi. "Yedek kulübesine baktığımda ve Gavi'nin oynamayacağını, Xavi [Espart]'ın oynayamayacağını, [Jules] Kounde'nin oynayamayacağını, Szczesny'nin oynayamayacağını gördüğümde, bu kolay değil.
"Benim için de kolay değil çünkü herkese yakınım, herkesle birlikteyim ve yine de bu kararları vermek zorundayım. Sonuçta durum bu. Ben her zaman takımı düşünüyorum. Kişisel hiçbir şey yok. Mesele takım. Bu yüzden bu kararı aldık. Sonuçta evet, bu benim işim. Ama şu anda kolay değil."
- AFP
Milli takım arası, Getafe sınavı ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarından önce geliyor
Barcelona, şu anda üç haftalık milli araya zirvede üç puanlık bir avantajla giriyor. İç sahadaki mücadeleler 10 Ekim'de Getafe karşılaşmasıyla yeniden başlayacak, ardından Flick'in ekibi dikkatini 13 Ekim'de Galatasaray'a karşı oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçına çevirecek.
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