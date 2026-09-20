'Benim için en zor şey bu' - Hansi Flick, Barcelona'nın Sevilla deplasmanındaki geri dönüşle La Liga'daki kusursuz başlangıcını sürdürmesine rağmen yaşadığı sürpriz zorluk hakkında konuştu

Barcelona, La Liga’daki kusursuz serisini Ramon Sanchez Pizjuan’da Sevilla’yı 3-1 geriden gelerek yenerek sürdürdü, ancak Flick’in ekibi üç puan için ciddi şekilde zorlanmak zorunda kaldı. Ev sahibi ekip, 19. dakikada Youssouf Fofana’nın golüyle öne geçti, ancak Andreas Christensen’in isabetli pasının ardından Raphinha sadece üç dakika sonra skoru eşitledi.

Yaz aylarında Robert Lewandowski ve Ferran Torres’in ayrılmasının ardından yeni santrfor rolünde, 9 numara olarak etkili bir performans sergileyen Brezilyalı kanat oyuncusu, ikinci yarıda iki gol daha atarak 72 saat içindeki ikinci hat-trick’ini tamamladı. Lamine Yamal’ın iki kez asist yaptığı Raphinha, Barcelona’nın kötü geçen ilk yarının ardından toparlanmasıyla bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 14’e çıkardı.

İlk maçına çıkan kaleci Dominik Livakovic, kalede güven veren bir performans ortaya koyarken, Pau Cubarsi ve Eric Garcia da Sevilla’nın fırsatlarını sınırlayarak üst üste yedinci lig galibiyetinin gelmesini sağladı.



