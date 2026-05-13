"Benim için en sevimsiz kulüp": Max Kruse eski kulübüne sert sözlerle yüklendi

Kruse, Wolfsburg'un felaketle sonuçlanan sezonu hakkında şunları söyledi: "Wolfsburg'un diğer iki takıma kıyasla sahip olduğu bütçe ve imkânlar göz önüne alındığında, ligde 15. sıradan başka bir sıralamada yer alması gerekir. Bu üç kulüp arasında futbol açısından beni en çok hayal kırıklığına uğratan Wolfsburg oldu. Bu nedenle, bana göre mantıklı olarak küme düşecekler."

2015/16 sezonunda ve 2022'de 11 ay boyunca Wolfsburg'da forma giyen Kruse, sözlerine şöyle devam etti: "Söz konusu olan çok para, çok transfer yapılıyor, ancak çoğu zaman bunlar birbiriyle uyuşmuyor. Takım kadrosu her yıl doğru şekilde oluşturulmuyor."