DAZN'de Kruse, Bundesliga'nın 34. haftasında FC St. Pauli ve 1. FC Heidenheim ile birlikte küme düşme hattındaki 16. sıra için mücadele eden eski kulübü hakkında şunlarısöyledi: "Aslında herkes VfL'ye karşı tutumumu biliyor. Kulüple temel bir sorunum yok, ancak bu üç kulüp arasında Wolfsburg benim için en sempatik olmayanı - tabii böyle söylemek mümkünse."
"Benim için en sevimsiz kulüp": Max Kruse eski kulübüne sert sözlerle yüklendi
Kruse, Wolfsburg'un felaketle sonuçlanan sezonu hakkında şunları söyledi: "Wolfsburg'un diğer iki takıma kıyasla sahip olduğu bütçe ve imkânlar göz önüne alındığında, ligde 15. sıradan başka bir sıralamada yer alması gerekir. Bu üç kulüp arasında futbol açısından beni en çok hayal kırıklığına uğratan Wolfsburg oldu. Bu nedenle, bana göre mantıklı olarak küme düşecekler."
2015/16 sezonunda ve 2022'de 11 ay boyunca Wolfsburg'da forma giyen Kruse, sözlerine şöyle devam etti: "Söz konusu olan çok para, çok transfer yapılıyor, ancak çoğu zaman bunlar birbiriyle uyuşmuyor. Takım kadrosu her yıl doğru şekilde oluşturulmuyor."
Kruse: "Bazıları futboldan hiç anlamayan insanlar"
Kruse, sponsor Volkswagen’in etkisini de eleştirel bir gözle değerlendiriyor. “Buna bir de VW fabrikası ile kulüp ya da kulüp yetkilileri arasındaki çatışma ekleniyor. Futboldan hiç anlamayan insanlar bile karar alma sürecine dahil olmak istiyor,” dedi. “Ve direksiyona geçmek isteyen kişi sayısı arttıkça, gemiyi rotasında tutmak o kadar zorlaşıyor. Bu yüzden Wolfsburg’da işler yıllardır pek yolunda gitmiyor.”
Mevcut tehditkar durumu göz önünde bulundurarak Kruse, St. Pauli ve Heidenheim'ın avantajlı olduğunu düşünüyor, çünkü oradaki oyuncular durumun ciddiyetinin farkında. "VfL Wolfsburg ile alt sıralarda yer alıyorsanız ve takımdaki birçok oyuncu muhtemelen hayatlarında hiç küme düşme mücadelesi yaşamamışsa, bu kolay bir durum değil," dedi Kruse. "Sonuçta herkes bunun varlık meselesi olduğunu biliyor, ancak birçok oyuncu da ikinci ligde kalamayacaklarını biliyor, çünkü bunun için sözleşmeleri yok. Ve açıkça söylemek gerekirse, bazıları bunu umursamıyor."
Küme düşme mücadelesi tam bir dram vaat ediyor
Kruse şöyle devam etti: "Onların tam da küme düşme mücadelesinin nasıl yürüdüğünü bilen bu tür oyunculara ihtiyacı var. Bunu açıkça söyleyebilirim. Son haftalarda oyun biraz daha iyiye gitse de puanların gelmediğini görüyoruz. Ancak bu, 34 maçlık bir sezon için yeterli değil. Şu anda VfL Wolfsburg'un ligde kalacağına inanıyor olsam da, bence bu sezon küme düşmeyi hak ettiler."
Bundesliga'nın 34. haftası, küme düşme mücadelesinde tam bir dram vaat ediyor. Hem ligin son sırasındaki St. Pauli, hem Heidenheim (17.) hem de Wolfsburg (16.) sezonun son maçına aynı puanda giriyor.
Ligin alt sıralarında Heidenheim, muhteşem bir geri dönüşle hayatta kalmayı başardı ve son sırayı St. Pauli'ye devretti. Her iki takımın gol farkı da -29. Wolfsburg ise üç gol daha iyi durumda.
Heyecan verici bir durum: Wolfsburg sezonun son maçında St. Pauli'ye konuk olurken, Heidenheim ise 1. FSV Mainz 05'i ağırlayacak. FCH kazanırsa, iki kulüp de aynı gol farkına ve aynı puana sahip olabilir.
Bundesliga: Puan tablosunun son üç takımı
16 VfL Wolfsburg 33 42:68 -26 26 17 1. FC Heidenheim 1846 33 41:70 -29 26 18 FC St. Pauli 33 28:57 -29 26