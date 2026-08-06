Pedro, Chelsea'nin yeni transferi Welbeck ile arasındaki güçlü kişisel bağ hakkında konuştu ve tecrübeli forvetin Premier League'deki yaşama uyum sağlamasında çok önemli bir rol oynadığını açıkladı. İki golcü, daha önce hem Watford'da hem de Brighton'da aynı soyunma odasını paylaşmalarının ardından üçüncü kez yeniden bir araya geldi.

Kulübün sezon öncesi kamp turunda konuşan Pedro, 35 yaşındaki oyuncunun karakteri ve etkisi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. "Kişisel olarak Danny benim için hayatta çok önemli bir insan," diyen Pedro, bunu Chelsea'nin resmi internet sitesine söyledi. "İngiltere'ye geldiğimde İngilizce konuşamıyordum ama o her zaman yanımda olmaya, beni desteklemeye ve gelişmeme yardımcı olmaya çalıştı.

"Şimdi birlikte oynadığımız üçüncü dönem olacak ve bence geçmişte bana yaptığı gibi kadrodaki herkese destek verecek."



