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'Benim için çok önemli bir insan' - Joao Pedro, Xabi Alonso Stamford Bridge'de bir devrim planlarken Chelsea'nin yeni transferini övdü
Batı Londra'da bir mentorluk ilişkisi yeniden bir araya geldi
Pedro, Chelsea'nin yeni transferi Welbeck ile arasındaki güçlü kişisel bağ hakkında konuştu ve tecrübeli forvetin Premier League'deki yaşama uyum sağlamasında çok önemli bir rol oynadığını açıkladı. İki golcü, daha önce hem Watford'da hem de Brighton'da aynı soyunma odasını paylaşmalarının ardından üçüncü kez yeniden bir araya geldi.
Kulübün sezon öncesi kamp turunda konuşan Pedro, 35 yaşındaki oyuncunun karakteri ve etkisi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. "Kişisel olarak Danny benim için hayatta çok önemli bir insan," diyen Pedro, bunu Chelsea'nin resmi internet sitesine söyledi. "İngiltere'ye geldiğimde İngilizce konuşamıyordum ama o her zaman yanımda olmaya, beni desteklemeye ve gelişmeme yardımcı olmaya çalıştı.
"Şimdi birlikte oynadığımız üçüncü dönem olacak ve bence geçmişte bana yaptığı gibi kadrodaki herkese destek verecek."
- AFP
Welbeck'in Alonso'nun yeni görünümlü Chelsea'sindeki rolü
İleri yaşına rağmen Welbeck, Brighton formasıyla 13 gol attığı verimli bir sezonun ardından Stamford Bridge'e geldi. Chelsea'nin, Alonso'ya çok ihtiyaç duyduğu tecrübeyi kazandıracak bu transferi iki yıllık sözleşmeyle tamamlamak için yaklaşık 7 milyon sterlin bonservis ödediğine inanılıyor.
İkili, yeni düzende sahadaki uyumlarını şimdiden geliştirmeye başladı; nitekim Welbeck, Pedro ile birlikte ilk 11'de başladı ve çarşamba günü kulübün Juventus'a karşı oynadığı sezon öncesi hazırlık maçında aldığı 1-0'lık yenilgide sahaya çıktı. Takım arkadaşının gelişi hakkında konuşan Pedro şunları ekledi: "Danny böyle bir adam; çok yardımseverdir ve etrafındaki herkes ile takım için en iyisini ister. Onun üst düzey bir oyuncu olduğunu herkes biliyor. Yeniden onunla birlikte oynamayı dört gözle bekliyorum ve grupta bulunmasının çok iyi olacağını düşünüyorum."
Caicedo, tecrübeli golcünün etkisini övdü
Pedro, Welbeck'i Chelsea formasıyla görmenin heyecanını yaşayan tek eski Brighton yıldızı değil. Üç yıl önce Güney Sahili'nden Britanya rekoru kıran bir anlaşmayla transfer olan orta saha oyuncusu Moises Caicedo da forvetin gelişinden övgüyle söz etti.
Caicedo, sezon öncesi hazırlıkları sırasında, "Buraya geldiğinde ona sarıldım çünkü imza attığında çok mutlu olmuştum" dedi. "Oyuncu olarak da insan olarak da Danny üst düzey biri. Brighton'a geldiğimde bana çok yardım etti. Benim için çok önemliydi ve burada Chelsea'de de onun olması iyi hissettiriyor.
"Onun burada olmasından dolayı çok mutluyum ve bize kesinlikle çok yardımcı olacak. Zihniyetiyle her şeye sahip ve bizim için çok önemli olacak."
- AFP
Yeni transfer için «muazzam gurur»
Welbeck için bu transfer, İngiltere'nin en büyük kulüplerinden bazılarında geçen ve başarılarla dolu kariyerinin son büyük bölümünü temsil ediyor. Tecrübeli forvet, Chelsea'yi temsil etme fırsatının geri çeviremeyeceği bir fırsat olduğunu söylerken, Alonso ile yaptığı görüşmelerin kararında belirleyici olduğunu belirtti.
Welbeck, "Chelsea'nin ilgisini duyduğunuzda bu size büyük bir gurur veriyor" dedi. "Takımdaki çocuklardan birkaçını zaten tanıyorum ve menajerle harika görüşmeler yaptım, şimdiden o bağı hissediyorum. İçimde büyük bir ateş var ve Chelsea'deki herkesi, ayrıca taraftarları gururlandırmak için bu kulüp adına elimden gelen her şeyi vermeye hazırım."
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