"Benim hatam" - Gianluigi Buffon, 2006 Dünya Kupası finalinde Zinedine Zidane'ın Marco Materazzi'ye kafa attığı için gördüğü kırmızı kartta kendi payını kabul etti
Krize yol açan kurtarış
Kitabı "Saved"in yayınlanmasının ardından The Guardian'a verdiği kapsamlı röportajda Buffon, 2006 Dünya Kupası finali ve Fransız yıldız Zidane'ın oyundan atılmasında üstlendiği rol üzerine düşüncelerini paylaştı. O meşhur kafa atışından saniyeler önce, İtalyan kaleci, ağlara gitmesi kaçınılmaz görünen Zidane'ın güçlü kafa vuruşunu dünya klasında bir refleksle kurtarmıştı.
"Çok iyi hatırlıyorum," dedi Buffon. "Zidane topa vurduğunda, çok güçlü ve bir tür hınçla kafayı vurdu. O kadar hızlıydı ki, sanki kafasıyla değil de ayağıyla vurmuş gibiydi. Gol attığına ikna olduğunu biliyordum. Bu yüzden kurtarışımdan dolayı hayal kırıklığına uğradı ama o inanılmaz bir şampiyon olduğu için, sonunda kurtarışımı takdir ettiğine inanıyorum."
Kafa atma hareketini hakemlere bildirmek
Tüm dünya topun peşindeyken, Buffon, Zidane ile Materazzi arasındaki fiziksel çatışmayı gören az sayıdaki oyuncudan biriydi. Kaleci, yan hakemin ilk teması gözden kaçırmasının ardından, maç yetkililerinin Real Madrid efsanesine karşı harekete geçmesinde kendisinin önemli bir rol oynadığını itiraf etti.
"Yaklaşık 15 metre uzaktaydım ve çarpma sesini duyabiliyordum," diye açıkladı Buffon. "Bunu başka birine yapsaydı, o kişi bayılırdı. Yan hakem bunu görmedi. Buna tanık olan tek kişi bendim. Bu yüzden dikkatlerini çekmek için hakem ve yardımcısına koştum. Materazzi yerdeydi, Zidane hareketsizdi, ben itiraz ediyordum ve sonunda maç durduruldu."
Bu kaotik olayla ilgili sorulduğunda, eski Juventus kalecisi esprili bir şekilde "Benim hatam" dedi.
İtalyan futbolunun gerilemesinin yükü
Oyunculuk dönemindeki şöhretinden son dönemdeki yönetici görevine geçiş yapan Buffon, İtalya’nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’na katılamaması nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Takımın Bosna-Hersek’e karşı oynadığı ve mağlup olduğu son play-off maçında heyet başkanı olarak görev yapan eski Juventus kaptanı, Azzurri’nin şu anki durumunun kabul edilemez olduğunu itiraf etti.
"Bu, İtalyan futbolu ve benim için acı bir sayfa oldu," diye itiraf etti. "Bana 12 yıl önce bunun olacağını söyleseydiler, İtalya'nın üst üste üç turnuvaya katılamamasını görmektense, etrafımda 1.000 uzaylı görmenin çok daha kolay olduğunu söylerdim. Ama gerçek bu. Bunu aşmak için neden zorluklar yaşadığımızı anlamamız gerekiyor. Değişmemiz gerekiyor. Bu analiz konusunda net olursak, çok daha iyi bir gelecek yaratma potansiyelimiz var. Ancak bir sorun olduğunu inkar ederseniz, o sorun her zaman orada olacaktır."
Maçın bitiş düdüğünden sonraki hayat
Şu anda 48 yaşında olan ve 2023'ten beri emekli olan Buffon, sahada "her şeye gücü yeten" bir figür olmaktan, spot ışıklarının uzağında daha sakin bir hayata geçiş sürecini samimi bir şekilde anlattı. Torino'da ve ötesinde sahip olduğu efsanevi statüye rağmen, profesyonel futbolun günlük koşuşturmasını özlemediğini vurguluyor.
Buffon, emekliliğiyle ilgili olarak, "Şu anda çok zıt duygular içindeyim çünkü bir yandan bunun doğru seçim olduğunu hissettim," dedi. "Bu yüzden yolculuğumu sonlandırmaktan mutluydum. Ancak diğer yandan elbette endişelerim de vardı çünkü o andan itibaren, neredeyse 30 yılın ardından hayatımın tamamen farklı bir hal alacağını biliyordum. Futbol oynamayı gerçekten özlemiyorum. Bitiş için doğru zaman olduğuna ikna oldum.... Şu anda farklı, daha sakin bir hayat sürüyorum. Ama bunu kabul etmeyi ve hayatıma devam etmeyi öğrendim."