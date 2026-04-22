"Benim hatam" - Gianluigi Buffon, 2006 Dünya Kupası finalinde Zinedine Zidane'ın Marco Materazzi'ye kafa attığı için gördüğü kırmızı kartta kendi payını kabul etti

Tüm dünya topun peşindeyken, Buffon, Zidane ile Materazzi arasındaki fiziksel çatışmayı gören az sayıdaki oyuncudan biriydi. Kaleci, yan hakemin ilk teması gözden kaçırmasının ardından, maç yetkililerinin Real Madrid efsanesine karşı harekete geçmesinde kendisinin önemli bir rol oynadığını itiraf etti.

"Yaklaşık 15 metre uzaktaydım ve çarpma sesini duyabiliyordum," diye açıkladı Buffon. "Bunu başka birine yapsaydı, o kişi bayılırdı. Yan hakem bunu görmedi. Buna tanık olan tek kişi bendim. Bu yüzden dikkatlerini çekmek için hakem ve yardımcısına koştum. Materazzi yerdeydi, Zidane hareketsizdi, ben itiraz ediyordum ve sonunda maç durduruldu."

Bu kaotik olayla ilgili sorulduğunda, eski Juventus kalecisi esprili bir şekilde "Benim hatam" dedi.