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"Benim gibi oynayan çok az kişi var!" Barcelona yıldızı Lamine Yamal, Londra'da en büyük ödülü hedeflerken Ballon d'Or için iddialı bir çıkış yaptı
Yamal, eşsiz eğlence değerinin altını çizdi
Milli ara gündemin merkezine otururken, bir sonraki Ballon d'Or kazananına dair tartışmalar da iyice alevlendi. Yamal, olağanüstü bir sezonun ardından ödülün öne çıkan favorilerinden biri haline geldi. Genç yıldız, bu süreçte kulübüyle hem La Liga'yı hem de İspanya Süper Kupası'nı kazanırken, ardından İspanya ile Dünya Kupası'nı kaldırdı.
Genç hücum oyuncusu, sahip olduğu profilin modern futbolda nadir görüldüğüne inanıyor. TVE'ye verdiği röportajda futbolcu kimliği üzerine konuşan Yamal, şöyle dedi: "Hem oyun tarzım hem de kim olduğum nedeniyle. Şu anda Avrupa futbolunda, Messi her zaman orada olacak ve insanlar ondan keyif alacak olsa da, benim oynadığım şekilde oynayan, bu tür bir keyif veren çok az oyuncu var ve ben bunu hissediyorum. Hedefim bu. Neymar bu yüzden rol modelimdi. Ballon d'Or da bununla ilgili: en iyi oyuncu olmak, izlemekten en çok keyif aldığınız kişi olmak ve diğerlerinin bir adım önünde yer almak. Beni farklı kılan da bu."
- Getty Images Sport
Baş döndürücü rakamlar ve süzgeçsiz hırs
Yamal'ın oyunun en büyük bireysel ödülüne adaylığı, sahadaki dudak uçuklatan rakamlarla da destekleniyor. Genç yıldız adayı, geçen sezon Barcelona formasıyla 24 gol ve 18 asist üreterek olağanüstü bir sezon geçirdi. Bu patlayıcı formunu mevcut sezona da sorunsuz şekilde taşıdı ve tüm kulvarlarda çıktığı sadece sekiz maçta sekiz gol atıp altı asist yaparak 14 gole doğrudan katkı verdi.
Yamal, ödülü kazanma hedeflerini açıkça dile getirdikleri için hem kendisinin hem de Kylian Mbappe'nin maruz kaldığı artan eleştirilere de değindi. Tepkilerden etkilenmeyen genç oyuncu, sözlerinin arkasında net bir şekilde durdu: "Mbappe ve ben konuşmasaydık, insanlar neden konuşmadığımızı merak ederdi. Bizden samimi olmamız isteniyor ama samimi olduğumuzda eleştiriliyoruz. Ne düşündüğümü açıkça söyledim ve bunu yaptığım için pişman değilim."
Wembley'de etkilemek için son fırsat
Önümüzdeki fikstürlerin zamanlaması kritik önem taşıyor; çünkü ödül için oy verme süresi 28 Eylül Pazartesi günü sona erecek. Bu da Yamal'a jüriyi etkilemek için son bir büyük vitrin bırakıyor: bu cumartesi akşamı Wembley Stadyumu'nda İngiltere'ye karşı oynanacak dev Nations League maçı.
Ballon d'Or için resmî kriterler genellikle performansları Dünya Kupası'nın sonuna kadar kapsasa da, oylama sürecinin gerçeğinde adayların en büyük sahnelerde en son bıraktığı izlenimler çoğu zaman belirleyici oluyor. Yamal da Londra'da ortaya koyacağı damga vuran bir performansın, hâlâ kararsız olanlar için belirleyici etken olabileceğini biliyor.
- AFP
Genç oyuncuya yönelik ortak destek
Yamal’ın aldığı övgüler yalnızca nezaket gereği yapılmış jestler değil; bu kadar genç bir yaşta başardıkları karşısında duyulan gerçek hayranlığı yansıtıyor. Barcelona kanat oyuncusu Anthony Gordon kısa süre önce Yamal’ın ortaya koyduğu performansın absürtlüğüne dikkat çekti ve 19 yaşında yaptıklarının düpedüz “çılgınca” olduğunu söyledi. Yüksek profilli takım arkadaşlarından gelen bu saygı düzeyi, onun Avrupa sahnesinde yarattığı etkiyi ortaya koyuyor. Yamal, gelecek vadeden bir yetenek olmaktan çıkıp hem kulübü hem de ülkesi adına gerçek bir lidere dönüştü ve ikonik 10 numaralı formanın getirdiği sorumluluğu üstlendi.
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