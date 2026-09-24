Milli ara gündemin merkezine otururken, bir sonraki Ballon d'Or kazananına dair tartışmalar da iyice alevlendi. Yamal, olağanüstü bir sezonun ardından ödülün öne çıkan favorilerinden biri haline geldi. Genç yıldız, bu süreçte kulübüyle hem La Liga'yı hem de İspanya Süper Kupası'nı kazanırken, ardından İspanya ile Dünya Kupası'nı kaldırdı.

Genç hücum oyuncusu, sahip olduğu profilin modern futbolda nadir görüldüğüne inanıyor. TVE'ye verdiği röportajda futbolcu kimliği üzerine konuşan Yamal, şöyle dedi: "Hem oyun tarzım hem de kim olduğum nedeniyle. Şu anda Avrupa futbolunda, Messi her zaman orada olacak ve insanlar ondan keyif alacak olsa da, benim oynadığım şekilde oynayan, bu tür bir keyif veren çok az oyuncu var ve ben bunu hissediyorum. Hedefim bu. Neymar bu yüzden rol modelimdi. Ballon d'Or da bununla ilgili: en iyi oyuncu olmak, izlemekten en çok keyif aldığınız kişi olmak ve diğerlerinin bir adım önünde yer almak. Beni farklı kılan da bu."