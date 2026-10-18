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“Benim anımın gelmesini bekliyordum!” Alexander Isak, Liverpool’a galibiyeti getiren dramatik golün ardındaki düşünce yapısını açıkladı
Isak, Batı Londra'da dönüşünü galibiyet golüyle kutladı
Alexander Isak, sakatlıktan dönüşünü attığı galibiyet golüyle taçlandırdı. Liverpool, dokuz kişi kalan Brentford karşısında geriden gelerek 2-1 kazandı. Son maçlarda forma giyemeyen İsveçli forvet, Gtech Community Stadium'daki karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve Victor Munoz ile birlikte ikinci yarıdaki geri dönüşe katkı sağladı.
Liverpool, Keane Lewis-Potter'ın kafa golüyle devre arasına geride girdi. Ardından Brentford'da Yehor Yarmoliuk, şiddet içeren hareketi nedeniyle kırmızı kart gördü.
Isak, bitime 20 dakika kala kalabalık ceza sahasında çabuk davranıp galibiyet golünü atarak takımına üç kritik puanı getirdi.
- Mark Pain
İsveçli, kritik konsantrasyon anını analiz etti
Maçın ardından konuşan Isak, konsantrasyonunu koruyarak yakaladığı tek net gol fırsatını nasıl değerlendirdiğini anlattı. “Galibiyetten dolayı çok mutluyum,” dedi Isak kulüp medyasına. “Burası zorlu bir saha. Özellikle deplasmanda karşılaşması zor bir takım.”
“Zorlu bir mücadele ve biraz da dağınık bir maç olacağını biliyorduk. Böyle maçlardan galip çıkmak önemli.”
“Çok fazla fırsat yakalayamadığım için mesele daha çok konsantrasyonumu korumaktı,” diye ekledi Isak. “Fırsatımı bekliyordum ve gelen fırsat da buydu.”
Kırmızı kart sonrası forvet kalabalık savunmaya uyum sağladı
Isak, Yarmoliuk'un oyundan atılmasının ardından Brentford'un geride savunma yapmasının dar alanlarda hızlı karar vermeyi gerektirdiğini belirtti. "Sadece topu kontrol edip olabildiğince çabuk bitirmeye çalıştım. Neyse ki top ağlara gitti," dedi.
"Bir kişi eksik kaldıklarında doğal olarak kalelerini biraz daha fazla koruyorlar, bu yüzden oynayacak fazla alan bulamıyorsunuz."
"Fırsat çıktığında hazır olmalısınız. Hâlâ geliştirmemiz gereken çok şey var ama ilerleme kaydediyoruz."
- Getty Images Sport
Liverpool, Avrupa'ya dönüşü öncesinde ivme kazanıyor
Isak'ın maçı kazandıran katkısı, sakatlığı nedeniyle kısa süre sahalardan uzak kalmasının ardından mükemmel bir yanıt oldu.
Andoni Iraola'nın ekibi, salı akşamı Villarreal'i ağırlamaya hazırlanırken dikkatini yeniden Avrupa'daki mücadelesine çevirecek.
Kadro seçenekleri artmaya devam ederken bu galibiyet, Liverpool'un Premier League puan tablosunda ilerleyişini sürdürmesini sağlıyor.
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