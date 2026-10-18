24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Çeviri:

“Benim anımın gelmesini bekliyordum!” Alexander Isak, Liverpool’a galibiyeti getiren dramatik golün ardındaki düşünce yapısını açıkladı

Liverpool
A. Isak
Brentford - Liverpool
Brentford
Premier Lig

Liverpool forveti Alexander Isak, Brentford karşısında geriden gelerek 2-1 kazandıkları maçta oyuna sonradan girip soğukkanlı bir bitirişle galibiyet golünü attığı için duyduğu sevinci dile getirdi. Sakatlıktan dönen İsveçli forvet, Gtech Community Stadium'da maçın sonucunu belirleyen fırsatı değerlendirmek için gereken konsantrasyona dikkat çekti.

  • Isak, Batı Londra'da dönüşünü galibiyet golüyle kutladı

    Alexander Isak, sakatlıktan dönüşünü attığı galibiyet golüyle taçlandırdı. Liverpool, dokuz kişi kalan Brentford karşısında geriden gelerek 2-1 kazandı. Son maçlarda forma giyemeyen İsveçli forvet, Gtech Community Stadium'daki karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve Victor Munoz ile birlikte ikinci yarıdaki geri dönüşe katkı sağladı.

    Liverpool, Keane Lewis-Potter'ın kafa golüyle devre arasına geride girdi. Ardından Brentford'da Yehor Yarmoliuk, şiddet içeren hareketi nedeniyle kırmızı kart gördü.

    Isak, bitime 20 dakika kala kalabalık ceza sahasında çabuk davranıp galibiyet golünü atarak takımına üç kritik puanı getirdi.

  • imago-sport-1084653326.jpgMark Pain

    İsveçli, kritik konsantrasyon anını analiz etti

    Maçın ardından konuşan Isak, konsantrasyonunu koruyarak yakaladığı tek net gol fırsatını nasıl değerlendirdiğini anlattı. “Galibiyetten dolayı çok mutluyum,” dedi Isak kulüp medyasına. “Burası zorlu bir saha. Özellikle deplasmanda karşılaşması zor bir takım.”

    “Zorlu bir mücadele ve biraz da dağınık bir maç olacağını biliyorduk. Böyle maçlardan galip çıkmak önemli.”

    “Çok fazla fırsat yakalayamadığım için mesele daha çok konsantrasyonumu korumaktı,” diye ekledi Isak. “Fırsatımı bekliyordum ve gelen fırsat da buydu.”

  • Kırmızı kart sonrası forvet kalabalık savunmaya uyum sağladı

    Isak, Yarmoliuk'un oyundan atılmasının ardından Brentford'un geride savunma yapmasının dar alanlarda hızlı karar vermeyi gerektirdiğini belirtti. "Sadece topu kontrol edip olabildiğince çabuk bitirmeye çalıştım. Neyse ki top ağlara gitti," dedi.

    "Bir kişi eksik kaldıklarında doğal olarak kalelerini biraz daha fazla koruyorlar, bu yüzden oynayacak fazla alan bulamıyorsunuz."

    "Fırsat çıktığında hazır olmalısınız. Hâlâ geliştirmemiz gereken çok şey var ama ilerleme kaydediyoruz."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Liverpool, Avrupa'ya dönüşü öncesinde ivme kazanıyor

    Isak'ın maçı kazandıran katkısı, sakatlığı nedeniyle kısa süre sahalardan uzak kalmasının ardından mükemmel bir yanıt oldu.

    Andoni Iraola'nın ekibi, salı akşamı Villarreal'i ağırlamaya hazırlanırken dikkatini yeniden Avrupa'daki mücadelesine çevirecek.

    Kadro seçenekleri artmaya devam ederken bu galibiyet, Liverpool'un Premier League puan tablosunda ilerleyişini sürdürmesini sağlıyor.

Gelecek maçlar
LIV

LIV

Şampiyonlar Ligi

20 Eki 2026

VIL

VIL

HUL

HUL

Premier Lig

25 Eki 2026

BRE

BRE