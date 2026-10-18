Maçın ardından konuşan Isak, konsantrasyonunu koruyarak yakaladığı tek net gol fırsatını nasıl değerlendirdiğini anlattı. “Galibiyetten dolayı çok mutluyum,” dedi Isak kulüp medyasına. “Burası zorlu bir saha. Özellikle deplasmanda karşılaşması zor bir takım.”

“Zorlu bir mücadele ve biraz da dağınık bir maç olacağını biliyorduk. Böyle maçlardan galip çıkmak önemli.”

“Çok fazla fırsat yakalayamadığım için mesele daha çok konsantrasyonumu korumaktı,” diye ekledi Isak. “Fırsatımı bekliyordum ve gelen fırsat da buydu.”