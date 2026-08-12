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"Benim adıma konuşmaya yetkili başka kimse yok" Rafael Leao, kendisini Galatasaray'la ilişkilendiren transfer söylentileri arasında AC Milan'daki geleceğine açıklık getirdi
Leao, Milan'daki geleceği hakkında sessizliğini bozdu
Leao, şu sıralar profesyonel geleceğiyle ilgili ortaya atılan "gerçek olmayan spekülasyonlar ve hikâyelere" karşı net bir uyarıda bulundu. Kişisel Instagram hesabından paylaşım yapan 27 yaşındaki oyuncu, San Siro'dan olası bir ayrılıkla ilgili süregelen gürültüden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Portekizli yıldız, devam eden transfer döneminde üçüncü tarafların yarattığı manşetler yerine odağın saha içindeki performansında kalmasını istediğini açıkça belirtti.
Instagram Hikâyesi üzerinden paylaştığı doğrudan açıklamada Leao, profesyonel temsilinin yalnızca seçilmiş yakın çevresi tarafından yürütüldüğünü vurguladı. Leao, Rossoneri ile antrenman yaptığı bir fotoğrafın yer aldığı paylaşımında, "Tek düşüncem sahada olmak: Her maçta ve her antrenmanda elimden gelenin en iyisini vermeye odaklandım" diye yazdı. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Her türlü spekülasyonun ve gerçek olmayan hikâyelerin önüne geçmek için, bir süredir tüm çıkarlarımı yalnızca aileme ve avukatlarıma emanet ettiğimi tekrar ediyorum. Benim adıma konuşmaya başka hiç kimse yetkili değil. Aklım bir sonraki hedeflerde."
- Getty Images Sport
Galatasaray'ın ilgisi ve transfer değeri
Leao'nun çıkışının zamanlaması önemli; zira Türk devi Galatasaray, eski Lille oyuncusu için ses getirecek bir hamleyle anılmaya devam ediyor. Portekizli kanat oyuncusu daha önce geçen sezonun sonunda Milan'daki yolculuğunun doğal sonuna ulaştığını hissettiğini söylemiş olsa da, Avrupa'nın ilk beş liginden birine transfer henüz gerçekleşmedi. Bu da, son Türkiye şampiyonunun yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgi gösterdiği Süper Lig'i olası bir adres haline getirdi.
Ancak Milan, yıldız hücum oyuncusu için mali taleplerinde geri adım atmıyor. Galatasaray'ın halihazırda teklifler sunduğuna dair haberler olsa da, Rossoneri'nin yaklaşık 35 milyon € değerindeki ilk teklifi reddettiği bildirildi. İtalyan kulübünün, bir satışı değerlendirmeye alabilmek için bonuslar dahil en az 60 milyon €'luk toplam bir paket talep ettiği söyleniyor.
Temsil çekişmesi perde arkasında
Oyuncu, kariyeri adına meşru sesler olarak yalnızca ailesi ile avukatlarını işaret ederek, Galatasaray gibi kulüplerle görüşüyor olabilecek menajerler ya da aracılardan uzak duruyor gibi görünüyor. Durum, Milan'ın da Haziran 2028'de sona erecek olan Leao'nun mevcut sözleşmesini uzatma konusunda şu an için herhangi bir istek göstermemesi nedeniyle daha da karmaşık hale geliyor.
Bu uzun vadeli güvence, kulübe müzakerelerde koz veriyor ancak aynı zamanda daha önce "yeni bir meydan okuma" arayan bir oyuncu ile doğru teklife satışa açık bir kulüp arasındaki gerilimin ağustos ayı boyunca devam edebileceği anlamına da geliyor.
- Getty Images Sport
Son tarih yaklaşırken belirsizlik sürüyor
Kamuoyu önündeki antrenman ve performans kararlılığına rağmen, transfer döneminin gölgesi Milanello'nun üzerinde büyük ölçüde hissedilmeye devam ediyor. Kulübün tavrı net: Satın alma opsiyonlu ya da zorunluluğu bulunan kiralama tekliflerini değerlendirmeye almayacak ve temiz bir ayrılık ile ciddi bir bonservis bedeli talep edecek. Son tarih yaklaşırken soru şu: Bir kulüp, Milan yönetiminin belirlediği 50 milyon € artı 10 milyon € bonusluk bonservis beklentisini sonunda karşılayacak mı? O zamana kadar Leao, hazırlık maçlarında da süre almış olarak sezon öncesi çalışmalarına adapte olmayı sürdürüyor.
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