Leao, şu sıralar profesyonel geleceğiyle ilgili ortaya atılan "gerçek olmayan spekülasyonlar ve hikâyelere" karşı net bir uyarıda bulundu. Kişisel Instagram hesabından paylaşım yapan 27 yaşındaki oyuncu, San Siro'dan olası bir ayrılıkla ilgili süregelen gürültüden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Portekizli yıldız, devam eden transfer döneminde üçüncü tarafların yarattığı manşetler yerine odağın saha içindeki performansında kalmasını istediğini açıkça belirtti.

Instagram Hikâyesi üzerinden paylaştığı doğrudan açıklamada Leao, profesyonel temsilinin yalnızca seçilmiş yakın çevresi tarafından yürütüldüğünü vurguladı. Leao, Rossoneri ile antrenman yaptığı bir fotoğrafın yer aldığı paylaşımında, "Tek düşüncem sahada olmak: Her maçta ve her antrenmanda elimden gelenin en iyisini vermeye odaklandım" diye yazdı. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Her türlü spekülasyonun ve gerçek olmayan hikâyelerin önüne geçmek için, bir süredir tüm çıkarlarımı yalnızca aileme ve avukatlarıma emanet ettiğimi tekrar ediyorum. Benim adıma konuşmaya başka hiç kimse yetkili değil. Aklım bir sonraki hedeflerde."