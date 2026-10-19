Beniamino Vignola, 80'li yılların ortasında Juventus forması giyen eski orta saha oyuncusu, TuttoJuve.com'a verdiği röportajda Juventus'un yaşadığı krizi değerlendirdi: "Juventus vasat bir takım, kime karşı oynarsa oynasın zorlanıyor. Avrupa'da oynadığımız son maçı da geriden gelip kazandık ama sıkıntılar o maçta da açıkça görülüyordu. Bence Spalletti'nin maç yönetimi fazlasıyla karmaşık. Son bölümde takımı baştan aşağı değiştiriyor, bir sürü hücum oyuncusunu oyuna alıp diziliş değiştiriyor. Son dönemde bu işe yaramıştı ama bu, takımda düzen olduğunun göstergesi değil."
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Çeviri:
Beniamino Vignola: "Juventus vasat bir takım. Bremer ile Spalletti arasında bir iletişim kopukluğu var"
BREMER-SPALLETTI ARASINDA KISA DEVRE
Juventus-Lazio maçının ardından Spalletti ve Bremer'in sözleri hakkında: "Öncelikle maç sonrasında böyle açıklamalar yapmamak gerek. Bence Spalletti ve Bremer bunları söylememeliydi. Böyle şeyler söylemeden önce soyunma odasında açık konuşmak gerekir. Juventus'ta oynarken ben böyle konuşsaydım, soyunma odasına döndüğümde işim çok zor olurdu. Bir kopukluk yaşandı; sorumluluk yeni ve çok genç oyuncuların üzerine atıldı. Ağır bir durum söz konusu, bu oldukça açık. Bunun etkileri de böyle baskılara hazır olmayanlara yansıyor."
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