Juventus-Lazio maçının ardından Spalletti ve Bremer'in sözleri hakkında: "Öncelikle maç sonrasında böyle açıklamalar yapmamak gerek. Bence Spalletti ve Bremer bunları söylememeliydi. Böyle şeyler söylemeden önce soyunma odasında açık konuşmak gerekir. Juventus'ta oynarken ben böyle konuşsaydım, soyunma odasına döndüğümde işim çok zor olurdu. Bir kopukluk yaşandı; sorumluluk yeni ve çok genç oyuncuların üzerine atıldı. Ağır bir durum söz konusu, bu oldukça açık. Bunun etkileri de böyle baskılara hazır olmayanlara yansıyor."