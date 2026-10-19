24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Spalletti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Beniamino Vignola: "Juventus vasat bir takım. Bremer ile Spalletti arasında bir iletişim kopukluğu var"

Juventus
L. Spalletti
G. Bremer
Serie A

Juventus'un eski orta saha oyuncusu konuşuyor

Beniamino Vignola, 80'li yılların ortasında Juventus forması giyen eski orta saha oyuncusu, TuttoJuve.com'a verdiği röportajda Juventus'un yaşadığı krizi değerlendirdi: "Juventus vasat bir takım, kime karşı oynarsa oynasın zorlanıyor. Avrupa'da oynadığımız son maçı da geriden gelip kazandık ama sıkıntılar o maçta da açıkça görülüyordu. Bence Spalletti'nin maç yönetimi fazlasıyla karmaşık. Son bölümde takımı baştan aşağı değiştiriyor, bir sürü hücum oyuncusunu oyuna alıp diziliş değiştiriyor. Son dönemde bu işe yaramıştı ama bu, takımda düzen olduğunun göstergesi değil."

  • BREMER-SPALLETTI ARASINDA KISA DEVRE

    Juventus-Lazio maçının ardından Spalletti ve Bremer'in sözleri hakkında: "Öncelikle maç sonrasında böyle açıklamalar yapmamak gerek. Bence Spalletti ve Bremer bunları söylememeliydi. Böyle şeyler söylemeden önce soyunma odasında açık konuşmak gerekir. Juventus'ta oynarken ben böyle konuşsaydım, soyunma odasına döndüğümde işim çok zor olurdu. Bir kopukluk yaşandı; sorumluluk yeni ve çok genç oyuncuların üzerine atıldı. Ağır bir durum söz konusu, bu oldukça açık. Bunun etkileri de böyle baskılara hazır olmayanlara yansıyor."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
JUV

JUV

Ligi Europa

22 Eki 2026

REN

REN