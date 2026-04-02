"Beni takımdan atacaklarını sandım!" Federico Valverde, Real Madrid'de ceza almaktan korkuyordu

Real Madrid'in profesyonel takımında geçirdiği altı yıl boyunca Valverde etkileyici bir kariyer sergiledi; ancak Uruguay'daki Penarol'dan İspanya'ya geçiş, bu orta saha oyuncusu için kolay olmamıştı; ne de olsa, bir sezon boyunca forma giydikten sonra Deportivo La Coruña'ya kiralanmadan önce bir yıl oynadığı Castilla bile bambaşka bir dünyaydı.

"İnanılmaz derecede utanç vericiydi, beni tamamen mahvetti. 'Burada ne işim var bilmiyorum' diye düşündüm," diye hatırlıyor Valverde, Kraliyetin genç takımındaki ilk günlerini. "Otoparka geldiğimde, Castilla'daki takım arkadaşlarımın gerçekten şık arabaları olduğunu fark ettim ve ben, Penarol'da birinci ligde oynuyor olmama rağmen, kendime düzgün bir araba bile alamıyordum."

"Neye bulaştığımı" düşünmeye başlamış: "Soyunma odasına girdim ve orada çok pahalı marka kıyafetler gördüm," diye devam ediyor Valverde. "Hiç soyunmak istemedim ya da kimse görmesin diye çok hızlı soyundum. Bu, kötü bir uyanış oldu."