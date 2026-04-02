"Beni takımdan atacaklarını sandım!" Federico Valverde, Real Madrid'de ceza almaktan korkuyordu

Federico Valverde, Real Madrid'in en iyi ve en önemli oyuncularından biri olup, FC Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde kariyerinin en iyi formunda. Uruguaylı süperstarın şimdi açıkladığı gibi, bir zamanlar yaşadığı belirli bir olayın ardından kulübün kendisini takımdan göndereceğinden korkmuştu.
"Birkaç kaleciyi sakatladım," diyor Valverde, Terapia Picante podcast'inde; ancak aralarında bir isim ona özellikle büyük endişe vermişti. "Luca Zidane'ın omzunu sakatladım. Yerden kaybolmak istedim, beni oyundan atacaklarını sandım – Zidane'ın oğlunu sakatlamıştım."
27 yaşındaki oyuncunun şutları sadece rakip kaleciler tarafından korkulan bir şey değil. Ayrıca, forvet teknikleri açısından "El Pajarito"dan (Küçük Kuş) "El Halcón"a (Şahin) dönüşen Valverde, "çok ince bacaklara sahip, bacaklarımdaki bu kadar gücü nereden bulduğumu bilmiyorum.""
"Ben neye bulaşıyorum böyle?" Valverde, Real'e transfer konusunda tereddüt etti
Real Madrid'in profesyonel takımında geçirdiği altı yıl boyunca Valverde etkileyici bir kariyer sergiledi; ancak Uruguay'daki Penarol'dan İspanya'ya geçiş, bu orta saha oyuncusu için kolay olmamıştı; ne de olsa, bir sezon boyunca forma giydikten sonra Deportivo La Coruña'ya kiralanmadan önce bir yıl oynadığı Castilla bile bambaşka bir dünyaydı.
"İnanılmaz derecede utanç vericiydi, beni tamamen mahvetti. 'Burada ne işim var bilmiyorum' diye düşündüm," diye hatırlıyor Valverde, Kraliyetin genç takımındaki ilk günlerini. "Otoparka geldiğimde, Castilla'daki takım arkadaşlarımın gerçekten şık arabaları olduğunu fark ettim ve ben, Penarol'da birinci ligde oynuyor olmama rağmen, kendime düzgün bir araba bile alamıyordum."
"Neye bulaştığımı" düşünmeye başlamış: "Soyunma odasına girdim ve orada çok pahalı marka kıyafetler gördüm," diye devam ediyor Valverde. "Hiç soyunmak istemedim ya da kimse görmesin diye çok hızlı soyundum. Bu, kötü bir uyanış oldu."
Valverde, Manchester City karşısında maçı kazandıran golü attı
Artık Valverde, kulüp efsanesi Toni Kroos'un haklı halefi olarak görülüyor; bunun nedeni sadece onun 8 numaralı formayı devralmış olması değil. Valverde, teknik direktör Alvaro Arbeloa için çoktan vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City'yi 3-0 yendikleri karşılaşmada tek başına üç gol atarak Real Madrid'i bir sonraki tura taşıyan Valverde, son üç lig maçında da birer gol attı. Madrid'deki sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Federico Valverde: 2025/26 Sezonu Performans İstatistikleri
Yarışma
Maçlar
Goller
Asistler
LaLiga
28
4
7
Şampiyonlar Ligi
11
3
4
Copa del Rey
1
-
-
Süper Kupa
2
1
1