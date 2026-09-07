Eski Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman'ın oğlu, ikinci penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçmeden önce rakibin psikolojik oyunları karşısında özgüveninin altını çabucak çizdi. Maçın ardından ESPNkameralarına konuşan Koeman Jr, şunları söyledi: "Listenin en tepesindeyim, bunu gördünüz. Gayet iyi bir penaltı atabilirim ve kendime güveniyorum, bu yüzden hiçbir şüphe yok."

Öncesinde derin bir nefes alması sorulduğunda ise şöyle ekledi: "Nasıl olduğunu biliyorsunuz. Seninle konuşmaya başlıyorlar, kaleci [Thijs Jansen] ve forvet... Ama beni sarsamazsın dostum. Sadece kendine bir an ayırıp odaklanırsın."