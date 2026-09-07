ANP
Çeviri:
'Beni sarsamazsın, dostum!' - Kaleci Ronald Koeman Jr, iki penaltı golü attıktan sonra psikolojik oyunlara gülüp geçti
Tarihi bir çift gol beraberliği kurtardı
Telstar kalecisi, Eredivisie tarihinde adını yazdırdı; takımı 22. dakikadan itibaren 10 kişi oynamasına rağmen attığı iki dramatik penaltı golüyle takımına bir puan kazandırdı. İkinci yarıda iki gollük geriye düşen takımında Koeman Jr, 63. dakikada farkı bire indirdi, 101. dakikada ise uzatma anlarının derinlerinde attığı beraberlik golüyle skoru eşitledi. Gösterdiği bu kahramanca performans, onu Hollanda en üst ligi tarihinde tek bir maçta iki gol atan ilk kaleci yaptı.
- ANP
Kaleci baskıyı umursamıyor
Eski Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman'ın oğlu, ikinci penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçmeden önce rakibin psikolojik oyunları karşısında özgüveninin altını çabucak çizdi. Maçın ardından ESPNkameralarına konuşan Koeman Jr, şunları söyledi: "Listenin en tepesindeyim, bunu gördünüz. Gayet iyi bir penaltı atabilirim ve kendime güveniyorum, bu yüzden hiçbir şüphe yok."
Öncesinde derin bir nefes alması sorulduğunda ise şöyle ekledi: "Nasıl olduğunu biliyorsunuz. Seninle konuşmaya başlıyorlar, kaleci [Thijs Jansen] ve forvet... Ama beni sarsamazsın dostum. Sadece kendine bir an ayırıp odaklanırsın."
Ölümcül teknik kilometre taşını perçinledi
Koeman Jr'ın 12 metreden sergilediği soğukkanlılık, daha önce mayıs ayında Telstar'ın en üst ligdeki statüsünü korumak için FC Volendam'a karşı belirleyici penaltıyı gole çevirmesinin ardından sürpriz olmadı.
VAR'ın devreye girip ilk verilen serbest vuruşu ikinci bir penaltıya çevirmesinden önce kaleci, duran topu kendisi kullanmaya bile hazırlanmıştı: "Şöyle düşündüm: Belki serbest vuruşu da ben kullanırım. Ama takımda herkes bunun zaten ceza sahasının içinde olduğunu söylüyordu.
"Bundan çok memnunum. Sorumluluk almak harika ama çocuklar bugün asıl sıkı çalışmayı yaptı. Aynı köşeydi, evet. Belki bir ara değiştirmeliyim. Ama sert vurulursa kurtaramazlar."
- ANP
Zorlu deplasman sınavları bekliyor
Telstar, 9 Eylül Çarşamba günü FC Twente deplasmanına giderken bu dramatik ivmenin üzerine koymaya çalışacak. Cambuur ise, NEC'yi cumartesi günü konuk etmeden önce iki gollü avantajını heba ettikten sonra hızla toparlanmak zorunda. Koeman Jr'ın soğukkanlılığı ve Beyaz Aslanlar'ın 10 kişiyle gösterdiği direnç, sıkışık yerel fikstür içinde önemli bir güven sağlıyor.
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