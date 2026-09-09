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'Beni rahat bırak!' - Ryan Giggs, £116 milyonluk Manchester City yıldızı Elliot Anderson'ın golf sahasında Manchester United'a transfer olması yönündeki umutsuz yalvarışını nasıl geri çevirdiğini anlattı
Yeşillikte tesadüfi bir karşılaşma
Üst düzey yeteneklerin peşine düşmek çoğu zaman kapalı kapılar ardında olur, ancak Giggs, Anderson'ı Manchester United'a kazandırmaya çalışırken daha kişisel bir yöntem izlediğini açıkladı. Rio Ferdinand Presents: The Debrief'te konuşan efsane kanat oyuncusu, Dünya Kupası'ndan hemen önce tatildeyken İngiltereli orta saha oyuncusuyla tesadüfen karşılaşma fırsatını nasıl değerlendirmeye çalıştığını anlattı.
Giggs, o dönem United'ın hedefindeki oyuncuyla aynı sahayı paylaştığını fark ettiğinde kendini tutmadığını kabul etti. Ferdinand'a konuşan Giggs, "Bu, onun Dünya Kupası'na gitmesinden sadece birkaç gün önceydi. Sorularımla onu bunaltıyordum" dedi.
"İlk başta buna nasıl tepki vereceğini bilemedi, sonra biraz rahatladı. Ama ilk dört ya da beş çukur boyunca resmen karşılaşıp duruyorduk. Sonunda da, 'Beni rahat bırakır mısın, yalnız bırak. Lütfen golfümü oynamama izin verir misin? Başın belada' dedi."
- Getty Images Sport
Anderson anlaşmasının finansal gerçeği
United'ın gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından birinin tüm cazibe hamlelerine rağmen, Kırmızı Şeytanlar sonunda bu transferin maliyetinin dışında kaldı. Manchester City, Anderson'ı 116 milyon sterlin bonservis bedeliyle kadrosuna kattı; bu rakam yaz transfer piyasasının dengesini değiştirdi.
Transferin büyüklüğünü değerlendiren Ferdinand, Giggs'in agresif transfer tarzını destekledi ancak United'ın mali kısıtlamalarını da kabul etti. "Bazı oyuncuları gördüğümde benim yaptığım şey bu. Umurumda değil. Bu anlaşmaları bitirmek için her yolu denemek zorundasınız. Yine de çılgınca. Açıkçası, bonservis etiketi çılgıncaydı. Ve bu gerçekten astronomik bir para. Man United'ın bunu ödeyecek bütçesi yok."
Guardiola'nın şaşırtan United tercihi
Röportaj sırasında Giggs, eski Manchester City menajeri Pep Guardiola'yla ilgili dikkat çekici başka bir anıya geçti. Sir Alex Ferguson'ın da aralarında bulunduğu birçok önemli futbol isminin katıldığı bir akşam yemeğini hatırlatan Giggs, sohbet sırasında Manchester United'ın kadrosunun gündeme geldiğini anlattı. Giggs, ezeli şehir rakiplerinin kadrosunda seri kupalar kazanan teknik adamın en çok hangi oyuncuyu beğendiğini merak ediyordu.
Giggs, birkaç yıl önce geçen bu konuşmayı aktarırken, Katalan teknik adamın kendi takımında isteyeceği oyuncu konusunda son derece net olduğunu belirtti.
Giggs, "Yaklaşık sekiz kişiydik, o yüzden o [Ferguson] beni Pep'in yanına oturttu, bu da sanırım sekiz ya da dokuz yıl önceydi" dedi. "Pep'e dönüp, 'United'da kimi beğeniyorsun?' dedim, o da 'Sence kimi?' dedi.
"Ben de De Gea mı? dedim. O da hayır dedi. Luke Shaw mı? dedim. Yine hayır dedi. Sonra, 'Manchester United'daki en iyi oyuncu Marcus Rashford. Onu yarın alırdım' dedi. Bu da bana, Pep ne görüyor acaba, diye düşündürdü. Ve bu da belli ki santrfor olarak."
- Getty Images Sport
Old Trafford'da derbi günü yaklaşıyor
Guardiola'nın Rashford'a erken dönemde duyduğu ilginin ortaya çıkması, forvetin Old Trafford'daki kariyerine dair büyüleyici bir bağlam sunuyor. Rashford son sezonlarda kiralık olarak kariyerini yeniden inşa etmek zorunda kalmış olsa da, City patronunun onu United'ın "en iyi oyuncusu" olarak öne çıkarmış olması, bir profesyonel olarak ulaşabileceği seviyeyi açıkça ortaya koyuyor.
United pazar günü City'yi ağırlamaya hazırlanırken, Giggs'in paylaştığı hikâyeler üst düzey oyuncu alımındaki ince farkları ve ezeli rakipler arasında var olan karşılıklı saygıyı hatırlatıyor. United taraftarları, Giggs'in golf sahasındaki teklifi başarılı olsaydı ya da Rashford şehrin mavi tarafına o akıl almaz geçişi yapsaydı neler olabileceğini düşünmeden edemeyecek.
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