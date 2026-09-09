Röportaj sırasında Giggs, eski Manchester City menajeri Pep Guardiola'yla ilgili dikkat çekici başka bir anıya geçti. Sir Alex Ferguson'ın da aralarında bulunduğu birçok önemli futbol isminin katıldığı bir akşam yemeğini hatırlatan Giggs, sohbet sırasında Manchester United'ın kadrosunun gündeme geldiğini anlattı. Giggs, ezeli şehir rakiplerinin kadrosunda seri kupalar kazanan teknik adamın en çok hangi oyuncuyu beğendiğini merak ediyordu.

Giggs, birkaç yıl önce geçen bu konuşmayı aktarırken, Katalan teknik adamın kendi takımında isteyeceği oyuncu konusunda son derece net olduğunu belirtti.

Giggs, "Yaklaşık sekiz kişiydik, o yüzden o [Ferguson] beni Pep'in yanına oturttu, bu da sanırım sekiz ya da dokuz yıl önceydi" dedi. "Pep'e dönüp, 'United'da kimi beğeniyorsun?' dedim, o da 'Sence kimi?' dedi.

"Ben de De Gea mı? dedim. O da hayır dedi. Luke Shaw mı? dedim. Yine hayır dedi. Sonra, 'Manchester United'daki en iyi oyuncu Marcus Rashford. Onu yarın alırdım' dedi. Bu da bana, Pep ne görüyor acaba, diye düşündürdü. Ve bu da belli ki santrfor olarak."











