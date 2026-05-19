"Beni kovmazlarsa, burada kalacağım!" - Barcelona'ya transfer umutları suya düştüğü için Lautaro Martinez, Inter'de emekli olmak istediğini açıkladı

La Gazzetta dello Sport’a verdiği kapsamlı röportajda Inter kaptanı, kariyerinin geri kalanını Milano’da geçirme olasılığını değerlendirdi ve futbol sonrası hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Lautaro şunları söyledi: "Hiç şüphesiz bu kulüpte emekli olmak isterim. Bu günlerde kendimi başka bir yerde hayal etmek benim için zor. Futbolda ne olacağı belli olmaz ama beni kovmazlarsa burada kalacağım. [Emekli olduktan sonra] futbol dünyasında kalmayacağım, bu ortamı sevmiyorum. Ortadan kaybolacağım ve kimse benden haber almayacak."