"Beni kovmazlarsa, burada kalacağım!" - Barcelona'ya transfer umutları suya düştüğü için Lautaro Martinez, Inter'de emekli olmak istediğini açıkladı
Kaptan, tam bir sadakat sözü verdi
Lautaro, futbol hayatının geri kalanını Inter’de geçirme niyetini açıklayarak, kulüp dışındaki hayranlarına büyük bir darbe indirdi. 28 yaşındaki forvet, 2018 yılında Racing Club'dan transfer olduğundan bu yana Nerazzurri için vazgeçilmez bir figür ve talisman haline geldi ve 350'den fazla maça çıktı. Son zamanlarda transferiyle ilgili idari sorgulamalar yapılmasına rağmen, Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu, İtalyan deviyle olan derin bağını yeniden teyit etti. Ayrıca, futbolu bıraktıktan sonraki hayatına dair planları hakkında da şaşırtıcı bir ipucu verdi.
Lautaro, San Siro'da emekli olmayı hedefliyor
La Gazzetta dello Sport’a verdiği kapsamlı röportajda Inter kaptanı, kariyerinin geri kalanını Milano’da geçirme olasılığını değerlendirdi ve futbol sonrası hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Lautaro şunları söyledi: "Hiç şüphesiz bu kulüpte emekli olmak isterim. Bu günlerde kendimi başka bir yerde hayal etmek benim için zor. Futbolda ne olacağı belli olmaz ama beni kovmazlarsa burada kalacağım. [Emekli olduktan sonra] futbol dünyasında kalmayacağım, bu ortamı sevmiyorum. Ortadan kaybolacağım ve kimse benden haber almayacak."
Katalanların transfer umutları suya düştü
Forvetin kesin tavrı, ElDesmarque’ye göre menajer ekibiyle yeni temaslar kuran, La Liga’nın yeni şampiyonu Barcelona’nın yeniden canlanan ilgisini fiilen sona erdirdi. Hansi Flick’in takımı, Lautaro’yu Atlético Madrid’den Julian Alvarez’e alternatif bir yıldız oyuncu olarak görüyordu; zira Haziran 2020’de Arjantinli oyuncuyla sezon başına 12 milyon avroluk cazip bir anlaşma, mali kısıtlamalar nedeniyle suya düşmüştü. Ancak, kaptanın Ağustos 2024'te Serie A'nın en yüksek maaşlı oyuncusu olmak üzere 5 yıllık dev bir sözleşme uzatması imzaladığı göz önüne alındığında, onu San Siro'dan koparmak her zaman son derece imkansızdı.
Şampiyonluk kahramanı sezonun son maçına odaklandı
Lazio'yu 2-0 mağlup ettikleri Coppa Italia finalinde gol atan Lautaro'nun, 23 Mayıs Cumartesi günü Bologna deplasmanında oynanacak Inter'in sezonun son maçında forma giymesi bekleniyor. Takımın sembolü olan kaptan, Scudetto'yu kazandıkları bu başarılı sezonda Serie A'da 29 maçta 17 gol ve 6 asistle katkı sağladı ve sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Dolayısıyla Nerazzurri yönetimi, Avrupa'daki rakiplerin yaz aylarında yapacağı spekülatif teklifleri geri çevirmeye hazırlanırken, oyuncunun kamuoyuna gösterdiği sadakatinden büyük bir güven duyacak.