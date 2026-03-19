"Beni ikna eden büyük ölçüde Uli Hoeneß'ti": Bayern Münih'in eski süperstarı Real Madrid ve FC Barcelona'nın tekliflerini geri çevirdi

Perşembe akşamı Sky'da yayınlanan "Triple – der Hagedorn-Fussballtalk" programında açıkladığı üzere, Ballack o dönemde Real Madrid'den de bir teklif almıştı. O zamanlar 25 yaşında olan Ballack, Bayer Leverkusen formasıyla olağanüstü bir sezon geçirmişti; Werkself ile Almanya şampiyonluğunu kıl payı kaçırmış ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmişti. Bu final, Real Madrid'e karşı 1-2'lik skorla talihsiz bir şekilde kaybedilmişti. Ayrıca Ballack, 2002 Dünya Kupası'nda DFB takımını finale kadar taşıdı, ancak sarı kart cezası nedeniyle bu maçı kaçırdı. Orta saha oyuncusu olmadan Almanya, Ronaldo, Ronaldinho ve Rivaldo gibi süperstarların bulunduğu Brezilya'ya 0-2 yenildi.

Ballack, "Çeşitli nedenlerden dolayı" nihayetinde Bayern'i seçtiğini açıkladı. "O zamanlar beni ikna eden büyük ölçüde Uli Hoeneß'ti." FCB'nin bugünkü onursal başkanı ve o zamanki spor direktörü, Alman milli oyuncuyu mutlaka Münih'te görmek istiyordu. "Hala nispeten gençtim ve tabii ki etkilenebilir durumdaydım," dedi Ballack, Bayern'in Leverkusen'e altı milyon euro transfer ücreti ödediği oyuncu.

Hoeneß'in ikna çabalarının yanı sıra, Ballack'ın zihninde 2006'da Almanya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın olması da bir başka önemli neden olmuştu. Turnuva öncesinde en çok Almanya'nın en büyük kulübünde oynamak istiyordu ve karar nihayetinde Real'e karşı değil, Bayern lehine verildi.