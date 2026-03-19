Eski Alman milli takım kaptanı Michael Ballack, 2002 yazında FC Bayern Münih yerine Real Madrid'e transfer olabileceğini açıkladı.
Çeviri:
"Beni ikna eden büyük ölçüde Uli Hoeneß'ti": Bayern Münih'in eski süperstarı Real Madrid ve FC Barcelona'nın tekliflerini geri çevirdi
Perşembe akşamı Sky'da yayınlanan "Triple – der Hagedorn-Fussballtalk" programında açıkladığı üzere, Ballack o dönemde Real Madrid'den de bir teklif almıştı. O zamanlar 25 yaşında olan Ballack, Bayer Leverkusen formasıyla olağanüstü bir sezon geçirmişti; Werkself ile Almanya şampiyonluğunu kıl payı kaçırmış ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmişti. Bu final, Real Madrid'e karşı 1-2'lik skorla talihsiz bir şekilde kaybedilmişti. Ayrıca Ballack, 2002 Dünya Kupası'nda DFB takımını finale kadar taşıdı, ancak sarı kart cezası nedeniyle bu maçı kaçırdı. Orta saha oyuncusu olmadan Almanya, Ronaldo, Ronaldinho ve Rivaldo gibi süperstarların bulunduğu Brezilya'ya 0-2 yenildi.
Ballack, "Çeşitli nedenlerden dolayı" nihayetinde Bayern'i seçtiğini açıkladı. "O zamanlar beni ikna eden büyük ölçüde Uli Hoeneß'ti." FCB'nin bugünkü onursal başkanı ve o zamanki spor direktörü, Alman milli oyuncuyu mutlaka Münih'te görmek istiyordu. "Hala nispeten gençtim ve tabii ki etkilenebilir durumdaydım," dedi Ballack, Bayern'in Leverkusen'e altı milyon euro transfer ücreti ödediği oyuncu.
Hoeneß'in ikna çabalarının yanı sıra, Ballack'ın zihninde 2006'da Almanya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın olması da bir başka önemli neden olmuştu. Turnuva öncesinde en çok Almanya'nın en büyük kulübünde oynamak istiyordu ve karar nihayetinde Real'e karşı değil, Bayern lehine verildi.
- Getty Images Sport
Michael Ballack, 2004 yılında FC Bayern'den ayrılıp FC Barcelona'ya transfer olabilirdi
Ballack, Münih'te dört yıl kaldı ve bu süre boyunca Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'na kadar takımda yer aldı; bu turnuvada DFB milli takımının kaptanı olarak 3. sırada yer aldı. Münih ekibiyle üç kez Almanya şampiyonu oldu ve ayrıca üç DFB Kupası şampiyonluğu kazandı. Bayern formasıyla çıktığı 157 maçta 62 gol attı.
2006'da sözleşmesi sona erdiğinde, 49 yaşındaki Ballack, "Uli Hoeneß'in ofisine bir daha gitmemeyi" bilinçli olarak tercih ettiğini, çünkü "onun beni tekrar ikna etme yeteneği olduğunu bildiğini" söyledi. Ballack o dönemde "farklı bir şey yapma kararı" aldı ve bedelsiz olarak Chelsea'ye transfer oldu.
Real Madrid'in teklifini kabul etmemekten hiç pişman oldu mu? "Bu şansın bir daha gelmeyebileceğinin farkındaydım," diye hatırlayan Ballack, 2004 yılında Real'in ezeli rakibi FC Barcelona'ya transfer olma fırsatı da olduğunu açıkladı. "Bayern ile sorunlarımız vardı ve çok ilerlemiştik, ama o da sonuçlanmadı," dedi 98 kez milli forma giyen oyuncu.
Bayern, o dönemde Ballack ve arkadaşlarının Werder Bremen'in ardından ikinci olduğu, hayal kırıklığı yaratan ve şampiyonluksuz bir 2003/04 sezonunu geride bırakmıştı. Ayrıca DFB Kupası'nda çeyrek finalde o dönem ikinci lig takımı olan Alemannia Aachen'e yenilmiş, Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16 turunda Real'e elenmişti.
- Getty Images Sport
Ballack'ın yetiştirdiği Lennart Karl, ilk kez DFB milli takım kadrosuna seçildi: "Bu, hiç de kolay bir şey değil"
Ballack, DAZN'de televizyon yorumcusu olarak çalıştığı işinin yanı sıra, Bayern'in süper yeteneği Lennart Karl'ın da danışmanlığını yapıyor. Bir gün Real Madrid'de oynamak istediği bilinen 18 yaşındaki oyuncu, Perşembe günü Almanya A Milli Takımı'na ilk kez milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından çağrıldı.
Ballack, öğrencisinin kazandığı bu büyük onurla ilgili olarak, "Bu kadar genç yaşta kadroya seçilmek hiç de kolay bir şey değil" dedi. "U17'den hızlı bir yükseliş gösterdi, antrenmanlarda çabuk adapte olduğu için U19'u atladı. Bayern, onun kalitesini fark etti ve o da bunu Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle kanıtladı."
Karl şimdi "rekabetin içine giriyor, bunu da yapması gerekiyor. Ne kadar genç olursan ol, kaliteye de ihtiyacın var ve o da buna sahip, aksi takdirde kadroda yer almazdı." Bu hücum joyesi, 27 Mart'ta DFB takımı Basel'de İsviçre ile karşılaşırken milli takımdaki ilk maçına çıkabilir. Üç gün sonra ise Stuttgart'ta Gana ile bir hazırlık maçı daha programda yer alıyor.
Mart ayındaki milli maçlar için kadroya çağrılmasıyla birlikte, Karl'ın yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'na seçilme şansı da arttı.
Michael Ballack'ın profesyonel kariyerindeki duraklar
Dönem
Kulüp
Maçlar
1995 - 1997
Chemnitzer FC
51 (10 gol)
1997 - 1999
1. FC Kaiserslautern
57 (4 gol)
1999 - 2002 / 2010 - 2012
Bayer Leverkusen
155 (42 gol)
2002 - 2006
FC Bayern Münih
157 (62 gol)
2006 - 2010
FC Chelsea
167 (26 gol)