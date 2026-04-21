"Beni hayatta bıraktığı için özür dilemem mi gerekiyor?" diye sordu Rico, 'La Otra Grada' podcast'inde Real Madrid'in savunma oyuncusuna yönelik olarak. Rüdiger'in "çok agresif bir oyuncu" olduğunu ve manşetlere taşınan bir mücadelede "sınırları aştığını" belirtti.
"Beni hayatta bıraktığı için özür dilemem mi gerekiyor?" Real Madrid'den Antonio Rüdiger'e yine sert eleştiriler
Söz konusu olay, Mart ayı başında Real Madrid'in Getafe'ye 0-1 yenildiği maçta yaşandı. Alman savunma oyuncusu, maçın yaklaşık yarım saatinde yerde yatan Rico'nun yüzüne dizini vurdu. Rico yüksek sesle bağırdı, ancak maç devam etti. Rüdiger'in bu hareketi hakem Alejandro Muniz Ruiz tarafından cezalandırılmadı. VAR da olası bir saldırı veya kaba faul olup olmadığını kontrol etmek için devreye girmedi.
Rico için bu durum maçın hemen ardından tamamen anlaşılmazdı: "Bana kötü bir şekilde vurduğunda, beni doğrudan çimlerin üzerinde bırakır. Yüzümü parçalamak istedi."
"Rüdiger o anda onun çenesini kırabilirdi"
Bu pozisyon, İspanyol medyasında daha sonra ayrıntılı bir şekilde tartışıldı. Eski hakem Alfonso Perrez Burrull, Radio Marca'da temkinli bir tavır sergiledi: "Bu, VAR tarafından incelenmesi gereken bir pozisyon, çünkü bana göre Real Madrid'in savunma oyuncusu oyundan atılmalıydı."
Cadena SER'den gazeteci Dani Carrido ise daha net konuştu: "Rüdiger, o anda onun çenesini kırabilirdi," dedi. Cadena COPE'den Juanma Castano ise bu hareketi "şimdiye kadar gördüğümüz en acımasız faullerden biri" olarak nitelendirdi.
Sadece İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo, Rüdiger'e hafif bir ceza verilmesini savundu: "Alman oyuncu, sarı kart gerektiren bir hareketle paçayı kurtardı."
Rüdiger ise birkaç gün sonra tepki gösterdi. Golü atarken kasıtlı davranmadığını vurguladı. Yavaş çekimde "korkunç" göründüğünü kabul etmekle birlikte, "Onu öldürmedim. Kasıtlı olarak gidersem, onu yaralarım. Ona zarar vermek asla niyetim değildi - ama sert oynarım" dedi.
Julian Nagelsmann, Antonio Rüdiger'i uyardı
Rüdiger, daha önce Nisan 2025'te Copa del Rey finalinde FC Barcelona'ya karşı oynanan maçta hakemlere bir bant rulosu fırlatarak hakaret ettiği için olumsuz manşetlere konu olmuştu. İspanya Futbol Federasyonu tarafından altı maçlık bir ceza aldı.
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann da o dönemde bu olayı değerlendirmiş ve "Sınır aşıldı. Bundan daha fazlasını yapmamalı, aksi takdirde daha ciddi sonuçları olur" demişti.
Real Madrid'in FC Bayern'e karşı çeyrek finalde elenmesinin ardından Rüdiger yeniden gündeme geldi. Josip Stanisic, maçın ardından milli oyuncuyu, yine tartışmalı bir faulün ardından kendisine hakaret ettiği iddiasıyla ağır suçlamalarda bulundu. "Yerde yatarken olanlar hakkında şu anda konuşmak zorunda değilim. Bunu Toni'ye sorabilirsiniz. Ama benim görüşüme göre böyle bir şey kabul edilemez," diye öfkelenen Stanisic, sözlerine şöyle devam etti: "Sadece tek bir kelime söylendi - hem de iki kez. Ama ne dediğini ona kendiniz sorabilirsiniz. Belki de bunu itiraf edecek kadar erkeklikte vardır!"
Antonio Rüdiger'in bu sezonki performansı
Maçlar 21 Gol 1 Asist 0 Sarı kart 2