"Beni hayatta bıraktığı için özür dilemem mi gerekiyor?" Real Madrid'den Antonio Rüdiger'e yine sert eleştiriler

Bu pozisyon, İspanyol medyasında daha sonra ayrıntılı bir şekilde tartışıldı. Eski hakem Alfonso Perrez Burrull, Radio Marca'da temkinli bir tavır sergiledi: "Bu, VAR tarafından incelenmesi gereken bir pozisyon, çünkü bana göre Real Madrid'in savunma oyuncusu oyundan atılmalıydı."

Cadena SER'den gazeteci Dani Carrido ise daha net konuştu: "Rüdiger, o anda onun çenesini kırabilirdi," dedi. Cadena COPE'den Juanma Castano ise bu hareketi "şimdiye kadar gördüğümüz en acımasız faullerden biri" olarak nitelendirdi.

Sadece İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo, Rüdiger'e hafif bir ceza verilmesini savundu: "Alman oyuncu, sarı kart gerektiren bir hareketle paçayı kurtardı."

Rüdiger ise birkaç gün sonra tepki gösterdi. Golü atarken kasıtlı davranmadığını vurguladı. Yavaş çekimde "korkunç" göründüğünü kabul etmekle birlikte, "Onu öldürmedim. Kasıtlı olarak gidersem, onu yaralarım. Ona zarar vermek asla niyetim değildi - ama sert oynarım" dedi.