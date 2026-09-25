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Beni hayal kırıklığına uğratma: Mourinho, Realli oyuncuları kuralları çiğnemeye kışkırtıyor

La Liga
Real Madrid
J. Mourinho
İspanya

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, Madrid sokaklarında dolaşmak için Yevhen Karahan eşliğinde "Bahis Yap ve Yola Çık" programının aracına bindi.

Marca gazetesi, Mourinho'nun kraliyet kulübüne dönüş nedenlerini açıkladığı açıklamalarını yayımladı. Mourinho şöyle konuştu: "Döndüm çünkü kulüp dönmemi ve takımı yeniden inşa etmeyi istiyordu, ancak benimle konuşma biçimlerinin de bir etkisi oldu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Sanırım 2013 yılında Real Madrid'den ayrıldım ve o zamandan beri her zaman yakın bir ilişki sürdürdük. Kulüpten yönetim kuruluyla mükemmel bir ilişkiyle ayrıldım; bu yüzden her zaman iletişim halinde kaldık."

Çalışma yöntemine değinen Mourinho, şunları vurguladı: "Oyuncularla her zaman güçlü bir iletişim sürdürmeyi severim. Onlara sık sık şunu söylerim: Bu maç için fikrim bu, stratejim bu, maçı yardımcımla böyle analiz ediyorum ve böyle oynamak istiyoruz." 

Şu açıklamayı yaptı: "Ancak benim oynamak istediğim şekilden daha önemli olan, onların ne hissettiğidir. Benim için bunu yapabileceğini hissediyor musun? Sana verdiğim görevleri yerine getirebileceğini hissediyor musun? Eğer öyle değilsen, bana ne düşündüğünü söyle."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yüzden, bildiğiniz gibi, benim keşif ve yönlendirme olarak adlandırdığım şey her zaman vardır. İşleri birlikte keşfederiz. Teknik direktörün mutlu ve rahat olduğu, aynı zamanda oyuncunun da rahat hissettiği ideal duruma ulaşmaya çalışırız. Eğer bir oyuncu inanmadığı bir şeyi yaparsa, bunun işe yarayacağını sanmıyorum."

Şunları ekledi: "Üniversitedeki hocalarımdan biri şöyle derdi: Sen futbolcuları değil, erkekleri çalıştırıyorsun."

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Beni hayal kırıklığına uğratma, ne olursa olsun her zaman yanında olacağım

    Mourinho, Karagan'a şiarlarından birini şöyle açıkladı: "Beni hayal kırıklığına uğratma. Beni hayal kırıklığına uğratma derken, elbette futboldan bahsediyorum. Beni hayal kırıklığına uğratma, ben de her zaman yanında olacağım. Ne olursa olsun."

    Mourinho şunları söyledi: "Sen günün 24 saati bir futbolcusun. Mesele de bu zaten. Günde iki ya da üç saat antrenman yapıyorsun ama günün 24 saati futbolcusun. Bu yüzden her şey işini etkiler: Kulüpte değilken ne yediğin, ne içtiğin, nasıl uyuduğun, hatta özel hayatının bazı yönleri."

    Şöyle devam etti: "Ne yazık ki bir futbolcu kayak yapamaz ya da bisiklete binemez; eğer bunu yaparsa, ki kulüpten uzakta gizlice yapanlar var, sözleşme benim umurumda değil. Benim için önemli olan işine yaklaşımın. Bisikletten düşersen 3 maç kaçırabilirsin. Bacağını kırabilir ya da en iyi seviyeni ortaya koymanı engelleyecek bir beyin sarsıntısı geçirebilirsin."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir grup arkadaşın var, gençsin ve bekârsın, arkadaşların çarşamba, perşembe ve cuma akşamları gece kulüplerine gidiyor ama sen gidemezsin. Sadece maçın ertesi gecesi dışarı çıkabilirsin, o da 3 gün sonra başka bir maçın olmaması şartıyla ki bu da olabilir."

    Mourinho ayrıca şunları kaydetti: "Bir futbolcu olmak için vazgeçmen gereken pek çok şey var. Ama sonuçta kariyerin kısa. Yaklaşık 35 yaşına geldiğinde, önünde hayatın tadını başka bir şekilde çıkarabileceğin uzun yıllar var. Ancak futbol, özünde bir iş değil, bir yaşam biçimidir. Onu bir hobi olarak görürsen, işin biter. Kendini günde sadece iki saatlik bir futbolcu olarak görürsen, zirveye ulaşamazsın. Sonuçta bu bir yaşam biçimidir."

    Şunları ekledi: "Geçenlerde Nadal hakkında bir belgesel izledim. Elbette kendisi bir futbolcu değil; ama kesinlikle olağanüstü bir sporcu. Bu kariyeri elde etmek için yaptığı fedakârlıkların ve vazgeçtiği şeylerin boyutu hayret verici. Sonuçta, elde ettiğin şey ile bunu elde etmek için verdiğin şey arasında her zaman bir ilişki vardır."

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    Futbolcular, birer sanatçı

    Mourinho şöyle konuştu: "Kurallar vardır, kurallar vardır. Pazarlık kabul etmeyen kurallar mevcuttur. Bir de oyuncuların ihlal etmesini sevdiğim başka kurallar vardır. Konuyu açıklamaya çalışayım: Eğer tam saat dokuzda gelmek gerekiyorsa, herkes saat dokuzda gelmeli. Dokuzu çeyrek geçe gelirsen, süper yıldız bile olsan, bunu öylece yapamazsın. Bu basit kuralın çiğnenmesini ne kabul ederim ne de hoş görürüm."

    Şunları belirtti: "Ama maç sırasında bir oyuncu, yeteneği, yaratıcılığı ya da sezgisi sayesinde kuralı çiğner ve farklı bir şey yapmaya çalışarak risk alırsa, ben bu konuyu aynı şekilde ele alırım. Maça yardımcılarım ve analistlerimle birlikte hazırlanırım; maçtaki öngörülemezlik unsurunu mümkün olan en aza indirmeye çalışırız. Bir plan kurmaya çalışırım: 'Tamam, işler şu şekilde gidecek. Eğer öndeysek, şunu yapacağım; eğer geride kalırsak, bunu yapacağım.'"

    Devamında şöyle dedi: "Ama maç başladığında ne analistleri ne de yardımcıları düşünürüm. Sadece belirli bir sezgim olur ve buna göre hareket ederim; yapılması gerektiğini hissettiğim şeyi yaparım. Ve sonunda sonuç beklediğim gibi olmazsa, kendimi suçlamam; çünkü bunu takım için yaptım. Bunu en iyisi olduğunu hissettiğim için yaptım."

    Mourinho'ya göre, "Futbolcular birer sanatçıdır. Belli bir seviyeye ulaştığında mesele sadece aldığın antrenman, akademik eğitimin ya da üniversitede öğrendiklerin değildir; büyük olasılıkla Tanrı'nın sana bahşettiği yeteneklere sahipsindir. Bu yüzden kendini onlara bırak ve içgüdünü takip et."

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    Mourinho süper yıldızları savundu

    Mourinho ayrıca bir futbol takımının soyunma odasındaki yıldızlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda da konuşarak şunları söyledi: "Gerçekten süper yıldız olarak nitelendirdiğim oyuncular için kibir asla bir sorun teşkil etmez, çünkü kibirleri yüzünden sorun çıkaranlar benim için süper yıldız değildir."

    Şu sözleri de vurguladı: "Bana göre süper yıldız, bütünlüklü bir bileşimdir. Bu bileşim, kibrin büyüklüğünün yeteneğin büyüklüğüyle orantılı olduğu bir kişilik yönünü de içerir. Ancak bir an gelir ki neyin yeterli olduğunu bilirler; ne zaman duracaklarını bilmediklerinde ve o çizgiyi aşmak istediklerinde, benim için süper yıldız olmaktan çıkarlar."

    Mourinho sözlerini şöyle tamamladı: "Her gün öğreniyorum. Zor anlardan öğreniyorum. Birlikte çalıştığım insanlardan, özellikle de oyunculardan öğreniyorum. Kazanmak için birlikte çalışmalıyız. Birbirimiz için oynamalı, birbirimiz için fedakârlık yapmalıyız. Sonuçta, elde ettiğin şey ile bunu elde etmek için ortaya koyduğun şey arasında her zaman bir ilişki vardır."

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