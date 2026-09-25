Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, Madrid sokaklarında dolaşmak için Yevhen Karahan eşliğinde "Bahis Yap ve Yola Çık" programının aracına bindi.

Marca gazetesi, Mourinho'nun kraliyet kulübüne dönüş nedenlerini açıkladığı açıklamalarını yayımladı. Mourinho şöyle konuştu: "Döndüm çünkü kulüp dönmemi ve takımı yeniden inşa etmeyi istiyordu, ancak benimle konuşma biçimlerinin de bir etkisi oldu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Sanırım 2013 yılında Real Madrid'den ayrıldım ve o zamandan beri her zaman yakın bir ilişki sürdürdük. Kulüpten yönetim kuruluyla mükemmel bir ilişkiyle ayrıldım; bu yüzden her zaman iletişim halinde kaldık."

Çalışma yöntemine değinen Mourinho, şunları vurguladı: "Oyuncularla her zaman güçlü bir iletişim sürdürmeyi severim. Onlara sık sık şunu söylerim: Bu maç için fikrim bu, stratejim bu, maçı yardımcımla böyle analiz ediyorum ve böyle oynamak istiyoruz."

Şu açıklamayı yaptı: "Ancak benim oynamak istediğim şekilden daha önemli olan, onların ne hissettiğidir. Benim için bunu yapabileceğini hissediyor musun? Sana verdiğim görevleri yerine getirebileceğini hissediyor musun? Eğer öyle değilsen, bana ne düşündüğünü söyle."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yüzden, bildiğiniz gibi, benim keşif ve yönlendirme olarak adlandırdığım şey her zaman vardır. İşleri birlikte keşfederiz. Teknik direktörün mutlu ve rahat olduğu, aynı zamanda oyuncunun da rahat hissettiği ideal duruma ulaşmaya çalışırız. Eğer bir oyuncu inanmadığı bir şeyi yaparsa, bunun işe yarayacağını sanmıyorum."

Şunları ekledi: "Üniversitedeki hocalarımdan biri şöyle derdi: Sen futbolcuları değil, erkekleri çalıştırıyorsun."