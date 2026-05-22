"Beni daha iyi bir insan yaptılar": Alvaro Arbeloa, Real Madrid'den ayrıldığını duyurdu ve Jose Mourinho hakkında konuştu

2010 ile 2013 yılları arasında Real Madrid'i başarıyla çalıştıran Mourinho'nun takıma yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Hafta başında bazı medya kuruluşları, 63 yaşındaki Portekizli teknik adamın Benfica Lizbon'dan Madrid'e transferinin kesinleştiğini duyurdu, ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mourinho'nun sözleşmesi 2027'ye kadar devam etse de, 3 milyon euro'luk çıkış maddesi sayesinde Benfica'dan ayrılabilir. Real'de iki yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Son zamanlarda, transfer istekleri hakkında söylentiler dolaşıyor.

Arbeloa, "Mou'nun harika bir teknik ekibi var, etrafında mükemmel bir kadro var. Gelirse, olması gerektiği gibi kendi ekibiyle çalışacaktır." dedi. Bu bağlamda Arbeloa, Mourinho'nun teknik ekibinin bir parçası olmayı da reddetti.