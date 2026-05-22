"Real Madrid'den sonsuz bir minnettarlıkla ayrılıyorum. Oyuncular beni daha iyi bir insan yaptı ve her gün bana mutluluk verdi," dedi Arbeloa bir basın toplantısında. 43 yaşındaki eski yedek antrenör, Ocak ortasında görevden alınan Xabi Alonso'nun yerine bu görevi devralmıştı. Spor alanında bir dönüşüm başaramadı ve Real, 2025/26 sezonunda şampiyonluk kazanamadı. Arbeloa'nın sözleşmesi aslında 2027'ye kadar geçerliydi.
"Beni daha iyi bir insan yaptılar": Alvaro Arbeloa, Real Madrid'den ayrıldığını duyurdu ve Jose Mourinho hakkında konuştu
2010 ile 2013 yılları arasında Real Madrid'i başarıyla çalıştıran Mourinho'nun takıma yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Hafta başında bazı medya kuruluşları, 63 yaşındaki Portekizli teknik adamın Benfica Lizbon'dan Madrid'e transferinin kesinleştiğini duyurdu, ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mourinho'nun sözleşmesi 2027'ye kadar devam etse de, 3 milyon euro'luk çıkış maddesi sayesinde Benfica'dan ayrılabilir. Real'de iki yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Son zamanlarda, transfer istekleri hakkında söylentiler dolaşıyor.
Arbeloa, "Mou'nun harika bir teknik ekibi var, etrafında mükemmel bir kadro var. Gelirse, olması gerektiği gibi kendi ekibiyle çalışacaktır." dedi. Bu bağlamda Arbeloa, Mourinho'nun teknik ekibinin bir parçası olmayı da reddetti.
Real Madrid, saha içinde ve dışında hayal kırıklığı yarattı
İspanya Ligi'nde, son haftaya girerken Real Madrid, yeni ve eski şampiyon FC Barcelona'nın 11 puan gerisinde bulunuyor. Önemi kalmayan son maçta Cumartesi günü Athletic Bilbao'yu ağırlayacaklar. Şampiyonlar Ligi'nde Real, çeyrek finalde FC Bayern'e, Copa del Rey'de ise son 16 turunda sürpriz takım Albacete'ye yenildi.
Saha dışında, Arbeloa yönetimindeki Real'de sık sık kaos hakimdi. Son olarak, süperstar Kylian Mbappe de dahil olmak üzere birçok oyuncu, teknik direktörleriyle kamuoyu önünde tartıştı.
Arbeloa, 2009 ile 2016 yılları arasında Real'de oynamıştı. Eski defans oyuncusu, 2018'de futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra kulüp yönetim kuruluna katıldı, ardından 2020'den itibaren Real'in altyapı ve ikinci takımında görev aldı. Arbeloa, "Geleceğimle ilgili olarak, pazartesi gününden itibaren düşünmeye başlayacağım" dedi. "Umarım bu bir 'yakında görüşürüz' olur. Burayı her zaman evim olarak gördüm, 20 yıldır çeşitli görevlerde Madrid'e aitim."