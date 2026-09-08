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'Beni çok ama çok üzüyor' - Alexis Mac Allister, Liverpool sözleşmesiyle ilgili dev bir bomba açıklama yaptı ve yazın Anfield'dan ayrılabileceğini itiraf etti
Sözleşme çıkmazı Arjantinliyi hayal kırıklığına uğrattı
Liverpool orta saha oyuncusu Mac Allister, kulübün kendisine şu anda yeni bir sözleşme teklif edecek durumda olmadığını söylemesinin ardından yaşadığı hayal kırıklığını açıkça dile getirdi. 2023'te Brighton'dan gelen 27 yaşındaki oyuncu, mevcut sözleşmesinde sadece iki yıl kaldığını doğruladı.
Liverpool'un Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi açılış maçı öncesinde konuşan Mac Allister, durumu hakkında son derece açık sözlüydü. Mac Allister, basın toplantısında "Herkesin bildiği gibi kulübün bana yeni bir sözleşme teklif edecek durumda olmadığı haberini aldım ve bu beni çok ama çok üzüyor" dedi. "Herkes bu futbol kulübü için her gün, antrenmanlarda ve maçlarda yüzde 100'ümü verdiğimi görebilir. Elbette herkes gibi çok iyi maçlar da çıkarabilirim, çok kötü maçlar da. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım."
- Mark Pain
Yaz ayrılığı gerçek bir ihtimaldi
Uzun vadeli geleceğini çevreleyen belirsizlik, son transfer döneminde ciddi spekülasyonlara yol açmıştı ve Mac Allister artık Merseyside'dan ayrılabileceğini doğruladı. Şimdilik davasına bağlı kalmaya devam etse de, sportif departmandan resmi bir teklif gelmemesi karar alma sürecinde açıkça etkili oldu.
Mac Allister, "Yazın [kulüpten ayrılma] ihtimalim vardı" dedi. "Neler olacağını göreceğiz. Bu yaz ayrılmak için seçenekler vardı ve bence şu anda doğru kulüpteyim, ayrıca bu kulüp için yüzde 100'ümü verme zihniyetine sahibim."
Takım arkadaşlarının sözleşme yenilemeleri konusunda karışık duygular
Mac Allister, takım arkadaşları Dominik Szoboszlai ve Ryan Gravenberch'in kısa süre önce yeni uzun vadeli sözleşmelere imza atmasının ardından onlar adına profesyonel açıdan mutluluk duyduğunu ifade etti, ancak kulübün son dönemdeki sözleşme uzatma dalgasında geride bırakılmasının kendisinde yarattığı kişisel sızıyı gizleyemedi. Arjantinli oyuncu, Premier League şampiyonluğu da dahil olmak üzere yaptığı katkıların kendisini görüşmelerde daha güçlü bir konuma taşıması gerektiğini düşünüyor.
Durumu biraz daha ayrıntılı değerlendiren oyuncu şöyle dedi: "Dominik ve Ryan'ın sözleşmelerini yenilediğini görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor çünkü bunu hak ediyorlar, ama aynı zamanda benimkini alamamış olmam beni biraz üzüyor. Elbette hâlâ zaman var. Taraftarların endişelenmesine gerek yok çünkü burada olduğum son güne kadar yüzde 100'ümü vereceğim."
- AFP
Anfield’deki geleceğin üzerini belirsizlik kapladı
Orta saha oyuncusu, kendisiyle Liverpool yönetimi arasında doğrudan hiçbir görüşme yapılmadığını, tüm iletişimin temsilcileri aracılığıyla yürütüldüğünü doğruladı. Bu mesafe, kadrodaki statüsüne ilişkin melankoli hissini körüklemiş gibi görünüyor.
Kendisine neden yeni sözleşme verilmediği sorulduğunda şöyle dedi: "Pek sayılmaz. Benimle doğrudan bir konuşma olmadı, menajerimle oldu. Hiç söylemedikleri şeyleri söylemek istemem ama menajerimden aldığım şey, beni yenileyecek durumda olmadıklarıydı.
"Bu gerçekten üzücü çünkü birlikte bir Premier League kazandık, birlikte zor zamanlardan geçtik ve ben her zaman elimden gelenin en iyisini veriyorum. Ne olacağını göreceğiz ama tabii ki bu beni biraz üzüyor."
Gelecekteki görüşmelerle ilgili ise sözlerini şöyle tamamladı: "Belki. Bilmiyorum. Bu yıl boyunca nasıl performans göstereceğime bağlı olacak. Bu kararı verme konusunda onlar da haklı ama umarım fikirlerini değiştirirler."
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