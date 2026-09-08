Liverpool orta saha oyuncusu Mac Allister, kulübün kendisine şu anda yeni bir sözleşme teklif edecek durumda olmadığını söylemesinin ardından yaşadığı hayal kırıklığını açıkça dile getirdi. 2023'te Brighton'dan gelen 27 yaşındaki oyuncu, mevcut sözleşmesinde sadece iki yıl kaldığını doğruladı.

Liverpool'un Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi açılış maçı öncesinde konuşan Mac Allister, durumu hakkında son derece açık sözlüydü. Mac Allister, basın toplantısında "Herkesin bildiği gibi kulübün bana yeni bir sözleşme teklif edecek durumda olmadığı haberini aldım ve bu beni çok ama çok üzüyor" dedi. "Herkes bu futbol kulübü için her gün, antrenmanlarda ve maçlarda yüzde 100'ümü verdiğimi görebilir. Elbette herkes gibi çok iyi maçlar da çıkarabilirim, çok kötü maçlar da. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım."



