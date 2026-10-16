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“Beni buradan çıkarın!”: Manchester United efsanesi, felaket gibi bir sezon başlangıcının ardından baskı artarken Michael Carrick'in Old Trafford'dan ayrılmak istediğini iddia etti
Carrick'in takımın başında yaşadığı zorluklar
45 yaşındaki teknik direktör, ocak ile mayıs arasındaki geçici görev döneminde etkileyici bir performans sergileyerek 2026-27 sezonu öncesinde kalıcı bir sözleşme aldı. Ancak United, altı maçta yalnızca bir galibiyet alıp Premier League puan tablosunda 13. sıraya yerleşince başlangıçtaki iyimserlik tamamen kayboldu. Takım, maçların uzun bölümlerinde sık sık oyunun temposuna ayak uyduramadı.
United'ın sezon ortasında teknik direktörlerle yollarını ayırma konusunda yakın geçmişi pek parlak değil. Kulüp, Erik ten Hag'ı Ekim 2024'te, Ruben Amorim'i ise 2026'nın başlarında görevden aldı. Yönetimin, hemen köklü bir adım atmak yerine mevcut teknik direktöre bir süre daha şans tanıması bekleniyor. Ancak ekim ve kasım başındaki kritik maçlar boyunca takımın performansında hızlı bir yükseliş talep ediliyor.
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Scholes, Old Trafford'dan bir çıkış yolu gördü
The Good, the Bad and the Football podcast'inde konuşan United'daki eski takım arkadaşı Scholes, teknik direktörün gerçekte ne istediğine dair endişelerini dile getirdi. 51 yaşındaki Scholes, yoğun baskı ve kötü sonuçların United'ın teknik direktörünü şimdiden ayrılmaya itiyor olabileceğini ima etti.
Scholes, Carrick'in teknik direktör olarak genel performansını sorgulayarak, “Michael, Middlesbrough'da elindeki imkânlarla fena iş çıkarmadı. Ancak Middlesbrough'nun sahip olduğu bütçeyle muhtemelen daha fazlasını beklediğini düşünüyorum,” dedi. “Michael'a baktığımda, onu tanıdığım için aklımdan bir şey geçiyor... Michael iyi bir insan. Acaba içinden ‘Beni buradan çıkarın. Beni buradan çıkarın, birkaç sterlin alırım’ diye geçiren bir yanı var mı?”
Brighton teknik direktörünün adı geçiyor ancak suç yönetimde görülüyor
United yönetimi yeni bir teknik direktör kriziyle karşı karşıyayken, Brighton Teknik Direktörü Fabian Hurzeler alternatif bir seçenek olarak gündeme geldi. Alman teknik adam, sezona müthiş bir başlangıç yapan Brighton'ı üçüncü sıraya taşıdı. Buna rağmen Scholes, Hurzeler'in Manchester United'daki yoğun baskıyla başa çıkabileceğine ikna olmuş değil.
Scholes, "Harika iş çıkardı. Gerçekten iyi bir teknik direktör gibi görünüyor ama yine de Manchester United farklı," dedi. "Her hafta gözler üzerinizde. Brighton önümüzdeki 10 maçın hiçbirini kazanmasa kimse bundan pek rahatsız olmaz. Hurzeler gibi birinin Michael'a göre tek avantajı, Premier League'de ortaya koyduğu bir çalışma geçmişinin olması."
Efsanevi orta saha oyuncusu daha sonra tepkisini kulüp yöneticilerine yönelterek sürekli tekrarlanan görevden alma döngüsünü eleştirdi. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Son üç yıldır aynı noktadayız. Görünüşe ya da söylenenlere bakılırsa teknik direktörü yine değiştirecekler. Bunu yapmaya nasıl devam edebiliriz? Sezonun altı maçının ardından yine başa döndük. Ne zaman teknik direktörleri görevden almaktan vazgeçip üst kademedekileri, oyuncuları satın alıyor olabilecek kişileri, Michael'ı suçlayanları sorumlu tutmaya başlayacaksınız?"
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Manchester United'ı kritik bir ay bekliyor
United sezonun belirleyici döneminden geçerken Carrick, görevini korumak için mücadele ediyor. Yönetim, yazın yaptığı atamayı haklı çıkarmak ve bu sezonu kurtarmak için önümüzdeki ay takımın performansında köklü bir değişim bekliyor.
Takım sahada etkisiz görünmeye devam eder ve Premier League puan tablosunda yükselemezse yönetim harekete geçmek zorunda kalabilir. Ancak Scholes'un vurguladığı gibi, bir kez daha teknik direktör değişikliğine gidilmesi Old Trafford'daki istikrarsızlığın sürdüğünü gösterecek ve dikkatleri oyuncu transferlerini ve teknik direktör atamalarını yapan yöneticilere çevirecek.
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