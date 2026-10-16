United yönetimi yeni bir teknik direktör kriziyle karşı karşıyayken, Brighton Teknik Direktörü Fabian Hurzeler alternatif bir seçenek olarak gündeme geldi. Alman teknik adam, sezona müthiş bir başlangıç yapan Brighton'ı üçüncü sıraya taşıdı. Buna rağmen Scholes, Hurzeler'in Manchester United'daki yoğun baskıyla başa çıkabileceğine ikna olmuş değil.

Scholes, "Harika iş çıkardı. Gerçekten iyi bir teknik direktör gibi görünüyor ama yine de Manchester United farklı," dedi. "Her hafta gözler üzerinizde. Brighton önümüzdeki 10 maçın hiçbirini kazanmasa kimse bundan pek rahatsız olmaz. Hurzeler gibi birinin Michael'a göre tek avantajı, Premier League'de ortaya koyduğu bir çalışma geçmişinin olması."

Efsanevi orta saha oyuncusu daha sonra tepkisini kulüp yöneticilerine yönelterek sürekli tekrarlanan görevden alma döngüsünü eleştirdi. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Son üç yıldır aynı noktadayız. Görünüşe ya da söylenenlere bakılırsa teknik direktörü yine değiştirecekler. Bunu yapmaya nasıl devam edebiliriz? Sezonun altı maçının ardından yine başa döndük. Ne zaman teknik direktörleri görevden almaktan vazgeçip üst kademedekileri, oyuncuları satın alıyor olabilecek kişileri, Michael'ı suçlayanları sorumlu tutmaya başlayacaksınız?"



