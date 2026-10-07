AFP
Çeviri:
'Beni bile şaşırtıyorlar!' - Luis de la Fuente, İspanya'nın geri dönüşü sonrası samimi bir itirafta bulundu
De la Fuente, kadronun mücadeleci ruhuna hayran kaldı
İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 1-0 geriye düştükten sonra Hırvatistan'ı 2-1 yenerek geri dönüş yapan oyuncularının yüksek beklentilerini aşmayı sürdürdüğünü kabul etti. İspanya, Ivan Perisic'in erken gelen kafa golüyle geriye düşmesine rağmen, Stadion Poljud'da ikinci yarıya hakim olarak üst üste 43. maçında da yenilgi yüzü görmedi.
De la Fuente, Split'teki ürkütücü atmosferde takımının soğukkanlılığını övdü.
"Onlar harika futbolcular ve mücadele etmeyi asla bırakmıyorlar," de la Fuente, Teledeporte'ye konuştu. "Bazen beni bile şaşırtıyorlar, bunu ilk kabul edecek kişi ben olurum."
- Pixsell
Teknik direktör, ikinci yarıdaki taktiksel kontrolü anlattı
İspanyol teknik direktör, agresif Hırvat savunma hattını yıpratmak için sabrın hayati önem taşıdığını açıkladı. De la Fuente, "Bu tam olarak beklediğimiz türden bir maçtı. Hırvatistan çok prestijli, harika bir takım" dedi.
"Onlara ayak uydurmamız ve onları yıpratmamız gerekiyordu. İkinci yarıda oyunu kontrol ettik, ancak onların da kontratakta birkaç tehlikeli an yaratması normaldi."
"Az önce gördüğünüz gibi bir atmosferde bunun üstesinden gelmeyi başardık. Bu, son derece değerli bir galibiyet."
Maçın kazandıranı Merino’ya övgü dolu sözler
De la Fuente, galibiyeti perçinleyen iki golün sahibi olan devre arası oyuna giren Mikel Merino’ya özel övgülerde bulundu. Teknik direktör, "Mikel Merino, kendi mevkisinde dünyanın en iyilerinden biri. Her takımda oynayacak kaliteye sahip ve elbette her maçta oynayabilir" dedi.
"Bir maçtaki bu anları çok iyi anlıyor. Gol konusunda böyle bir yeteneği var, üstelik önemli goller de atıyor."
"Her zaman ortaya koyduğu tavrı gerçekten takdir ediyoruz."
- MN Press Photo
Dünya şampiyonları çeyrek final biletini aldı
Bu galibiyet, İspanya'nın 2026-27 UEFA Uluslar Ligi çeyrek finallerindeki yerini maçlar bitmeden garantiledi. De la Fuente, ekibinin dünya şampiyonu standartlarını koruma becerisine duyduğu tam güveni dile getirdi.
"Maçı çevireceğimizden emindim," diyerek sözlerini noktaladı de la Fuente.
İspanya, aralık ayındaki milli maç döneminde 43 maçlık yenilmezlik serisini uzatmayı hedefleyecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun