İspanyol teknik direktör, agresif Hırvat savunma hattını yıpratmak için sabrın hayati önem taşıdığını açıkladı. De la Fuente, "Bu tam olarak beklediğimiz türden bir maçtı. Hırvatistan çok prestijli, harika bir takım" dedi.

"Onlara ayak uydurmamız ve onları yıpratmamız gerekiyordu. İkinci yarıda oyunu kontrol ettik, ancak onların da kontratakta birkaç tehlikeli an yaratması normaldi."

"Az önce gördüğünüz gibi bir atmosferde bunun üstesinden gelmeyi başardık. Bu, son derece değerli bir galibiyet."