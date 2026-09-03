PsnewZ
Çeviri:
'Beni bekliyordu!' - Bradley Barcola neden Hugo Ekitike ile Fransız ortaklık kurmak için 2027'ye kadar beklemek zorunda
- APL
Barcola, Anfield'e transferini tamamladı
Bradley Barcola, Paris Saint-Germain'den Liverpool'a transferini resmen tamamladı ve Anfield'da 29 numaralı formayı aldı. Fransa milli oyuncusu, Liverpool'un hücum hattını güçlendirmek ve hem kulüp hem de milli takımdan tanıdık isimlerle yeniden bir araya gelmek için Merseyside'a geldi.
Bu transferle birlikte Barcola, hem milli takım yapılanmasından hem de Paris'teki ortak dönemlerinden tanıdığı Fransız hücum oyuncusu Hugo Ekitike ile yeniden bir araya geldi.
Ekitike'ye kırmızı formayla katılan Barcola, Liverpool'da Nicolas Anelka ve Djibril Cisse'nin tarihi izinden giderek kulübün gurur verici Fransız hücumcular silsilesine katılan son isim oldu.
- Getty Images
Ekitike'den gizli mesajlar
"Beni bekliyordu" - Liverpool oyuncusu olarak verdiği ilk resmi röportajda Barcola, Ekitike'nin yaz transfer dönemi boyunca olası transferi gündeminde tutmasında ısrarcı bir rol oynadığını açıkladı. İki forvet, iki kulüp arasındaki görüşmeler ilerlerken düzenli olarak iletişimde kaldı.
Barcola, Anfield'da sahada yeniden bir araya gelme isteğiyle Ekitike'nin anlaşmanın durumunu sürekli kontrol ettiğini kabul etti.
Barcola, Liverpoolfc.com'a yaptığı açıklamada, "Fransa takımında ve eski kulübümde tanıştığım Hugo ile konuşabildim" dedi. "Sözleşmeyi imzalamamı bekliyordu, bana sık sık mesaj atıp gelip gelmediğimi soruyordu. Yeniden bir araya gelmek ve onunla oynayabilmek için sabırsızlanıyorum. Bunun tamamlandığını ona zaten söyledim."
- Getty Images Sport
Les Bleus mirasını sürdürmek
Barcola ve Ekitike, Fransız golcülerin ünlü kırmızı formayı giydiği köklü geleneğe yeni bir sayfa ekliyor. Bu miras, Nicolas Anelka'nın Ocak 2002'de Gerard Houllier'in takımına kiralık olarak katılmasıyla başladı; Anelka, Everton, Fulham ve Ipswich Town'a karşı attığı kritik gollerle Liverpool'un Premier League'i ikinci sırada bitirmesine yardımcı oldu.
Djibril Cisse ise 2004'te Auxerre'den transfer olduktan sonra kulüp tarihindeki yerini sağlamlaştırdı. Cisse, 79 maçta 24 gol attı ve Liverpool'un 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi ile 2006 FA Cup şampiyonluğunda önemli rol oynadı.
- Getty
Saha içindeki ortaklık beklemeye alındı
Transfer resmileşmiş ve Barcola tam anlamıyla A takım antrenmanlarına başlamış olsa da, yeni görünümlü hücum ortaklığının sahada birlikte boy göstermesi için biraz daha beklemek gerekecek. Ekitike, şu anda Nisan 2026'da Paris Saint-Germain'e karşı yaşadığı Aşil tendonu yırtığı nedeniyle forma giyemiyor.
Ameliyatın ardından Ekitike'yi tahminen sekiz ila 10 aylık bir rehabilitasyon süreci bekliyor. Golcünün maçlara ancak Aralık 2026'nın sonlarında ya da 2027'nin başında, 2026-27 sezonunun ikinci yarısı öncesinde dönmesi bekleniyor.
Taraftarların, Barcola ile Ekitike'nin sahada bir araya gelerek Anelka ve Cisse'nin Merseyside'daki unutulmaz dönemlerinde ortaya koyduğu ikonik anları yakalamasını görmek için sabırlı olması gerekiyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun