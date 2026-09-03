Bradley Barcola, Paris Saint-Germain'den Liverpool'a transferini resmen tamamladı ve Anfield'da 29 numaralı formayı aldı. Fransa milli oyuncusu, Liverpool'un hücum hattını güçlendirmek ve hem kulüp hem de milli takımdan tanıdık isimlerle yeniden bir araya gelmek için Merseyside'a geldi.

Bu transferle birlikte Barcola, hem milli takım yapılanmasından hem de Paris'teki ortak dönemlerinden tanıdığı Fransız hücum oyuncusu Hugo Ekitike ile yeniden bir araya geldi.

Ekitike'ye kırmızı formayla katılan Barcola, Liverpool'da Nicolas Anelka ve Djibril Cisse'nin tarihi izinden giderek kulübün gurur verici Fransız hücumcular silsilesine katılan son isim oldu.