"Beni asla kırmızı formayla göremeyeceksiniz" - Chelsea efsanesi, geleceğiyle ilgili önemli bir karar verdikten sonra Manchester United'a transfer olasılığını reddetti
Efsanevi bir kariyer sona eriyor
Bright, 2014 yılında Doncaster Belles'ten Chelsea'ye transfer oldu ve o günden bu yana kulübün üstünlüğünün temel taşlarından biri haline geldi; 314 maça çıktı ve takımın sekiz Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğu, altı FA Kupası ve dört Lig Kupası kazanmasına katkıda bulundu.
Uluslararası sahnede de etkisi aynı derecede önemli olan Bright, Lionesses formasıyla 88 kez milli oldu ve evinde düzenlenen Euro 2022 zaferinde kilit bir rol oynadı. Geçen yaz milli takımdan ayrılan Bright, şimdi de futbolu tamamen bırakmaya karar verdi ve yurt içi bir rakip takıma transfer olmak yerine saha dışında yeni bir başlangıç yapmayı tercih etti.
Bright, Manchester United ile ilgili söylentileri yalanladı
Ancak, Bright’ın Chelsea sözleşmesinin sona ermesinin ardından Manchester United’a sansasyonel bir transfer yapabileceğine dair yoğun spekülasyonlar sürerken, tecrübeli savunma oyuncusu bu olasılığı tamamen reddetti. Kingsmeadow’da on yılı aşkın bir süredir forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, kariyerinin yeni aşamasına hazırlanırken Blues’a olan bağlılığının tam olduğunu açıkça belirtti.
Women's Football Awards'da konuşan Bright, Red Devils'a transfer olmayı düşündüğü yönündeki haberlere değindi. Daily Star Sport'a verdiği demeçte Bright, "Hayır, dürüst olmak gerekirse beni asla kırmızı formayla göremeyeceksiniz – bu bana doğru gelmiyor. Chelsea, temsil ettiğim tek takım. Spekülasyonlar oyunun bir parçası, basın da söylentilerle haberler yapıyor ama ben kararımı verdim. Emekli olacağımı biliyordum." dedi.
Stamford Bridge'deki yeni görev onaylandı
Taraftarlar artık Bright'ı WSL'de göremeyecek olsa da, o Chelsea'den tamamen ayrılmıyor. Kulüp, efsanevi savunma oyuncusunun organizasyonun merkezinde kalacağını ve Chelsea Vakfı'nda mütevelli heyeti üyeliği görevini sürdürürken, kulüp elçisi olarak resmi bir rol üstleneceğini doğruladı.
Bu geçişle ilgili olarak Bright şunları söyledi: "Kulübün elçisi olarak kalacağım, yani hala Chelsea'yi temsil edeceğim. Kadın takımıyla çalışacağım, maçlara gideceğim, sponsorlarla çalışacağım ve tabii ki vakıf ve fonda da çalışmaya devam edeceğim. Bu, daha fazla dahil olabileceğim anlamına geliyor. Oyuncu olarak bunu yapmak zordu ama artık buna daha fazla zaman ayırabileceğim. Bu gerçekten heyecan verici bir dönem."
Futbol sonrası hayat üzerine düşünceler
En üst düzeyde yıllarca süren amansız rekabetin ardından Bright, yeni görevlerine başlamadan önce çok ihtiyaç duyduğu bir dinlenme dönemini iple çekiyor. Üçlü kupa şampiyonu oyuncu, profesyonel futbol takviminin genellikle engellediği uzun aile tatilleri ve gerçek anlamda dinlenme gibi hayatın keyfini nihayet çıkarabildiğini açıkladı.
Bright şunları ekledi: "Her şey yolunda gitti, biraz dinlenmek, hayatın tadını çıkarmak ve kafamı boşaltmak için zaman ayırdım. Hala yapılacak çok şey var ve eskisinden daha meşgul hissediyorum! Ailemle birlikte eve dönmek gerçekten çok güzel. Yaz tatilini ailemle geçireceğim ve üç yıldır gidemediğim tatillere çıkacağım, önce bunları yapacağım, sonra da Chelsea'de işe dönmek için çok heyecanlıyım."