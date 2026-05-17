"Beni asla kırmızı formayla göremeyeceksiniz" - Chelsea efsanesi, geleceğiyle ilgili önemli bir karar verdikten sonra Manchester United'a transfer olasılığını reddetti

Bright, 2014 yılında Doncaster Belles'ten Chelsea'ye transfer oldu ve o günden bu yana kulübün üstünlüğünün temel taşlarından biri haline geldi; 314 maça çıktı ve takımın sekiz Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğu, altı FA Kupası ve dört Lig Kupası kazanmasına katkıda bulundu.

Uluslararası sahnede de etkisi aynı derecede önemli olan Bright, Lionesses formasıyla 88 kez milli oldu ve evinde düzenlenen Euro 2022 zaferinde kilit bir rol oynadı. Geçen yaz milli takımdan ayrılan Bright, şimdi de futbolu tamamen bırakmaya karar verdi ve yurt içi bir rakip takıma transfer olmak yerine saha dışında yeni bir başlangıç yapmayı tercih etti.