GFX Jose Mourinho Andre Villas-Boas
Benfica teknik direktörü ile Porto başkanı arasındaki rekabete rağmen Jose Mourinho ve Andre Villas-Boas hâlâ iletişim halinde

Porto Başkanı Andre Villas-Boas ile Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, rakip kulüplerin başında olmalarına rağmen iletişimlerini sürdürüyor. Lig şampiyonluğu için mücadele ederken, Avrupa’da birlikte büyük başarılara imza atmış olan bu eski meslektaşlar, aralarındaki güçlü dostluğu koruyor. Villas-Boas, geçtiğimiz günlerde bu şiddetli rekabet ortamında aralarında süren karşılıklı saygıyı ayrıntılı olarak anlattı.

  • Farklılıkların ötesinde kalıcı saygı

    Portekizli ikili, Mourinho'nun teknik direktörlüğünde ve Villas-Boas'ın da teknik kadrosunda yer aldığı Porto, Chelsea ve Milan'daki son derece başarılı dönemlerinde birlikte sayısız ulusal ve Avrupa şampiyonluğu kazanarak altın bir dönemi paylaştılar. Her ne kadar şu anda Portekiz'de ulusal üstünlüğü ele geçirmek için birbirleriyle kıyasıya rekabet içinde olsalar da, bu rekabet ateşi karşılıklı hayranlıklarını söndürmedi. Villas-Boas, ortak geçmişlerinin, mevcut rekabet sınırlarını hiç zorlanmadan aşan bir dostluğun temelini oluşturduğunu vurguladı.

    Şampiyonların tarihi ortaklığı

    Yönetim kuruluna katılmadan önce Villas-Boas, yedi yıl boyunca Mourinho’nun rakip takım analisti olarak görev yaptı. İkili arasındaki mevcut ilişkiye değinen Villas-Boas, Marca’ya şunları söyledi: “Jose, büyük rakibimiz Benfica ile sözleşme imzalamadan önce Fenerbahçe’den ayrıldığında, Porto ve tüm taraftarları ona saygılarını gösterme fırsatı buldu. Bence bu önemliydi.

    Şu anda o Benfica'nın teknik direktörü ve zaman zaman kulüplerimize saygı göstererek mesajlaşıyoruz çünkü aynı hedef için mücadele ediyoruz: Lig şampiyonluğunu kazanmak."

  • Avrupa genelinde eşi benzeri görülmemiş bir başarı

    Bu müthiş ortaklık 2002'de başladı ve Avrupa'daki başarılarının yanı sıra arka arkaya iki Portekiz şampiyonluğu da kazandırdı. Porto'da geçirdikleri süre boyunca ikili, 2002-03 sezonunda UEFA Kupası'nı kazandı; bunu 2003-04 sezonunda en büyük ödül olan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu izledi. Ayrıca Portekiz Kupası ve Portekiz Süper Kupası'nı da kaldırdılar.

    Mourinho, Chelsea'nin başına geçmek üzere Londra'ya taşındığında, güvendiği analisti de onu takip etti. İkili birlikte İngiltere'yi fethetti; iki Premier Lig şampiyonluğu, iki Lig Kupası, bir FA Kupası ve Community Shield'ı kazandılar. Yolculukları Inter'de devam etti; burada 2008-09 sezonunda Serie A şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası'nı kazandılar, ardından Villas-Boas kendi teknik direktörlük kariyerine başlamak üzere ayrıldı.

    Yurtiçi üstünlük için kıyasıya mücadele

    Bu sezon, her iki teknik direktörün de maruz kaldığı yoğun baskıyı gözler önüne seriyor. Porto, 29 maçta topladığı 76 puanla şu anda zirvede yer alıyor ve üçüncü sıradaki Benfica’ya karşı yedi puanlık bir avantaj sağlıyor. Mourinho, bu yıl tüm turnuvalarda toplam 46 maça çıktı ve 26 galibiyet elde etti. İleriye bakıldığında, her iki kulüp de sezonun kaderini belirleyecek çok önemli maçlarla karşı karşıya. Porto, 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yarın İngiltere'ye giderek Nottingham Forest ile oynayacağı kritik Avrupa Ligi çeyrek final maçına çıkacak. Öte yandan Benfica, azalan şampiyonluk umutlarını canlı tutmak için Pazar günü ikinci sıradaki Sporting CP ile oynayacağı büyük iç saha mücadelesine hazırlanıyor.

