Benfica teknik direktörü ile Porto başkanı arasındaki rekabete rağmen Jose Mourinho ve Andre Villas-Boas hâlâ iletişim halinde
Farklılıkların ötesinde kalıcı saygı
Portekizli ikili, Mourinho'nun teknik direktörlüğünde ve Villas-Boas'ın da teknik kadrosunda yer aldığı Porto, Chelsea ve Milan'daki son derece başarılı dönemlerinde birlikte sayısız ulusal ve Avrupa şampiyonluğu kazanarak altın bir dönemi paylaştılar. Her ne kadar şu anda Portekiz'de ulusal üstünlüğü ele geçirmek için birbirleriyle kıyasıya rekabet içinde olsalar da, bu rekabet ateşi karşılıklı hayranlıklarını söndürmedi. Villas-Boas, ortak geçmişlerinin, mevcut rekabet sınırlarını hiç zorlanmadan aşan bir dostluğun temelini oluşturduğunu vurguladı.
Şampiyonların tarihi ortaklığı
Yönetim kuruluna katılmadan önce Villas-Boas, yedi yıl boyunca Mourinho’nun rakip takım analisti olarak görev yaptı. İkili arasındaki mevcut ilişkiye değinen Villas-Boas, Marca’ya şunları söyledi: “Jose, büyük rakibimiz Benfica ile sözleşme imzalamadan önce Fenerbahçe’den ayrıldığında, Porto ve tüm taraftarları ona saygılarını gösterme fırsatı buldu. Bence bu önemliydi.
Şu anda o Benfica'nın teknik direktörü ve zaman zaman kulüplerimize saygı göstererek mesajlaşıyoruz çünkü aynı hedef için mücadele ediyoruz: Lig şampiyonluğunu kazanmak."
Avrupa genelinde eşi benzeri görülmemiş bir başarı
Bu müthiş ortaklık 2002'de başladı ve Avrupa'daki başarılarının yanı sıra arka arkaya iki Portekiz şampiyonluğu da kazandırdı. Porto'da geçirdikleri süre boyunca ikili, 2002-03 sezonunda UEFA Kupası'nı kazandı; bunu 2003-04 sezonunda en büyük ödül olan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu izledi. Ayrıca Portekiz Kupası ve Portekiz Süper Kupası'nı da kaldırdılar.
Mourinho, Chelsea'nin başına geçmek üzere Londra'ya taşındığında, güvendiği analisti de onu takip etti. İkili birlikte İngiltere'yi fethetti; iki Premier Lig şampiyonluğu, iki Lig Kupası, bir FA Kupası ve Community Shield'ı kazandılar. Yolculukları Inter'de devam etti; burada 2008-09 sezonunda Serie A şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası'nı kazandılar, ardından Villas-Boas kendi teknik direktörlük kariyerine başlamak üzere ayrıldı.
Yurtiçi üstünlük için kıyasıya mücadele
Bu sezon, her iki teknik direktörün de maruz kaldığı yoğun baskıyı gözler önüne seriyor. Porto, 29 maçta topladığı 76 puanla şu anda zirvede yer alıyor ve üçüncü sıradaki Benfica’ya karşı yedi puanlık bir avantaj sağlıyor. Mourinho, bu yıl tüm turnuvalarda toplam 46 maça çıktı ve 26 galibiyet elde etti. İleriye bakıldığında, her iki kulüp de sezonun kaderini belirleyecek çok önemli maçlarla karşı karşıya. Porto, 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yarın İngiltere'ye giderek Nottingham Forest ile oynayacağı kritik Avrupa Ligi çeyrek final maçına çıkacak. Öte yandan Benfica, azalan şampiyonluk umutlarını canlı tutmak için Pazar günü ikinci sıradaki Sporting CP ile oynayacağı büyük iç saha mücadelesine hazırlanıyor.