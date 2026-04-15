Benfica teknik direktörü ile Porto başkanı arasındaki rekabete rağmen Jose Mourinho ve Andre Villas-Boas hâlâ iletişim halinde

Yönetim kuruluna katılmadan önce Villas-Boas, yedi yıl boyunca Mourinho’nun rakip takım analisti olarak görev yaptı. İkili arasındaki mevcut ilişkiye değinen Villas-Boas, Marca’ya şunları söyledi: “Jose, büyük rakibimiz Benfica ile sözleşme imzalamadan önce Fenerbahçe’den ayrıldığında, Porto ve tüm taraftarları ona saygılarını gösterme fırsatı buldu. Bence bu önemliydi.

Şu anda o Benfica'nın teknik direktörü ve zaman zaman kulüplerimize saygı göstererek mesajlaşıyoruz çünkü aynı hedef için mücadele ediyoruz: Lig şampiyonluğunu kazanmak."