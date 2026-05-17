AFP
Çeviri:
Benfica sezonu yenilgisiz tamamladı, ancak Jose Mourinho'nun takımı ligde üçüncü sırada yer aldı
"Özel Adam" için hem tatlı hem de acı bir rekor
Benfica, Estoril'i 3-1 mağlup ederek Primeira Liga sezonunu etkileyici bir şekilde tamamladı ve tek bir mağlubiyet bile almadan sezonu bitirdi. 23 galibiyet ve 11 beraberlikle Mourinho'nun takımı, Portekizli teknik direktörün alamet-i farikası olan olağanüstü savunma sağlamlığı ve direnç sergiledi. Ancak bu yenilmezlik serisi, şampiyonluğu garantilemek için yeterli olmadı.
Kartallar, şampiyonayı 80 puanla tamamladı; bu, normal şartlar altında şampiyonluğu kazanmak için yeterli olabilecek etkileyici bir skor. Ancak, şampiyon Porto'nun sekiz puan gerisinde ve Gil Vicente'yi yenerek ikinci sırayı garantileyen Sporting'in iki puan gerisinde bitirdiler. Bu sonuç, Benfica'yı 2009-10 sezonundan beri kulübün başına gelmemiş bir durum olan Avrupa Ligi'ne mahkum etti.
Mourinho'nun Madrid'e vedası mı?
Richard Ríos, Alexander-Bah ve Rafa Silva’nın golleriyle elde edilen Estoril galibiyeti, Mourinho’nun Estadio da Luz’daki son maçı olmuş olabilir. Geçen Eylül ayında iki yıllık sözleşme imzalayan 63 yaşındaki teknik direktör, Real Madrid’e sansasyonel bir dönüş yapacağına dair yoğun spekülasyonların odağında yer alıyor. İspanyol kulübünün başkanı Florentino Perez'in, 13 yıl önce Bernabeu'da görev yapan teknik direktörü bir kez daha kadrosuna katmaya kararlı olduğu bildiriliyor.
Mourinho, Los Blancos'un başına geçmek için son görüşmelerini sürdürüyor ve bu da Lizbon'dan erken ayrılması anlamına geliyor. Ulusal şampiyonluğu kazanamamasına rağmen, bu sezon Portekiz futbolu üzerindeki etkisi yadsınamazdı ve Benfica'yı Ocak 2025'ten bu yana ligde hiç maç kaybetmeyen, aşılmaz bir savunma gücü olarak yeniden konumlandırdı.
Şampiyonluk unvanı olmayan yenilmezliğin laneti
Bu, Benfica’nın ligi yenilgisiz tamamlayıp yine de şampiyonluğu kaçırdığı tuhaf durumu ilk kez yaşaması değil. Kulüp, 1977-78 sezonunda da benzer bir kaderi yaşamıştı; o sezon Porto, aynı puana sahip olmasına rağmen daha iyi gol farkı sayesinde şampiyon olmuştu. Takımları yenilgi almadan mükemmel bir performans sergilese de, fazla sayıda beraberlik nedeniyle cezalandırılan kırmızı-siyahlılar için tarih tekerrür ediyor gibi görünüyor.
Bu başarıyla Mourinho'nun Benfica'sı, bu yüzyılda bu hayal kırıklığını yaşayan seçkin bir Avrupa takımları grubuna katıldı. Sadece Moldova'daki FC Sheriff (2024-25) ve Sırbistan'daki Red Star Belgrade (2007-08) tek bir maç bile kaybetmeden kendi ulusal liglerini kazanamama istatistiksel başarısını elde etmişti.
Veda havasında Pizzi'ye adanmış bir anma
Şampiyonluk yarışı ve Mourinho'nun geleceğinin ötesinde, Estoril maçı duygusal yönüyle de dikkat çekti. Benfica, 36 yaşında "kanaryalar" formasıyla profesyonel kariyerini sonlandıran eski kaptanı Pizzi'ye saygılarını sunma fırsatını kaçırmadı. Orta saha oyuncusu, yıllarca Estadio da Luz'da önemli bir figür olmuştu ve son resmi maçında taraftarların ve eski takım arkadaşlarının sevgisini gördü.