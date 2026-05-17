Benfica sezonu yenilgisiz tamamladı, ancak Jose Mourinho'nun takımı ligde üçüncü sırada yer aldı

Benfica, Estoril'i 3-1 mağlup ederek Primeira Liga sezonunu etkileyici bir şekilde tamamladı ve tek bir mağlubiyet bile almadan sezonu bitirdi. 23 galibiyet ve 11 beraberlikle Mourinho'nun takımı, Portekizli teknik direktörün alamet-i farikası olan olağanüstü savunma sağlamlığı ve direnç sergiledi. Ancak bu yenilmezlik serisi, şampiyonluğu garantilemek için yeterli olmadı.

Kartallar, şampiyonayı 80 puanla tamamladı; bu, normal şartlar altında şampiyonluğu kazanmak için yeterli olabilecek etkileyici bir skor. Ancak, şampiyon Porto'nun sekiz puan gerisinde ve Gil Vicente'yi yenerek ikinci sırayı garantileyen Sporting'in iki puan gerisinde bitirdiler. Bu sonuç, Benfica'yı 2009-10 sezonundan beri kulübün başına gelmemiş bir durum olan Avrupa Ligi'ne mahkum etti.