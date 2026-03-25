Benfica, Real Madrid ile oynadığı tartışmalı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında taraftarlarının Vinicius Jr.'a yönelik ırkçı davranışları nedeniyle UEFA'dan ceza aldı
UEFA yaptırımları ve stadyumun kapatılması
UEFA Salı günü yaptığı açıklamada, 17 Şubat'ta 1-0 yenildikleri maçın ardından Benfica'ya ağır cezalar verildiğini duyurdu. Bu yaptırımlar, Madrid'in forveti Vinicius'un hedef alındığı Estadio da Luz'daki olaylardan kaynaklanıyor. Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu yaptığı açıklamada, kulübü "taraftarlarının ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları" nedeniyle suçladı. Sonuç olarak, Lizbon ekibine bir sonraki Avrupa iç saha maçında 10 ve 11 numaralı sektörlerdeki 500 koltuğu kapatması emredildi. Ancak bu kapatma, bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alındı. Kulüp ayrıca bu ayrımcı olaylar nedeniyle 40.000 avro para cezasına çarptırıldı.
Para cezaları ve maçtan men
Stadyumun geçici olarak kapatılmasının ötesinde, kulüp bir başka mali yükle karşı karşıya. UEFA, lazer işaretçilerinin kullanımı nedeniyle 8.000 avro, sahaya nesne atılması nedeniyle ise 25.000 avro para cezası uyguladı. Disiplin cezaları teknik kadroya da uzandı.
Yardımcı antrenör Pedro Luis Ferreira Machado, bir UEFA kulüp müsabakası maçında görevden uzaklaştırıldı. Yönetim organı, gergin geçen karşılaşma sırasındaki davranışlarının sportmenlik dışı olduğunu kararlaştırdı ve bu karar, teknik ekibin bir sonraki Avrupa maçında eksik kalmasına neden oldu. Bu tek maçtan kaynaklanan toplam mali ceza 73.000 avroya ulaştı.
Suçlular aleyhine hızlı ve kararlı önlemler
Avrupa'nın ağır yaptırımlarına rağmen, Portekiz kulübü hızlı ve proaktif tepkisiyle övgü topladı. A Bola'ya göre, kulüp tacizden sorumlu kişileri derhal tespit etti ve iç disiplin soruşturması başlattı. Sıfır tolerans politikasını sergileyen kulüp, kabul edilemez davranışları nedeniyle beş üyenin üyeliklerini askıya aldı. Kulüp yönetimi, bu kişilerin Red Pass sezonluk biletlerini iptal ederek net bir mesaj verdi. Bu işbirliğine dayalı yaklaşım, disiplin süreci boyunca büyük takdir topladı ve sonuçta stadyumun kapatılmasının derhal uygulanmak yerine askıya alınmasına katkıda bulundu.
Benfica ve Real Madrid için bundan sonra ne olacak?
Madrid'e karşı evinde 1-0, deplasmanda 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off'larından elenen Benfica'nın, Liga Portugal'da geriye 7 maç kaldı. Takım, 65 puanla üçüncü sırada yer alırken, lig lideri Porto'nun 7 puan gerisinde bulunuyor. Öte yandan Madrid, Avrupa ve İspanya'da oynayacağı kritik maçlara hazırlanıyor. Şu anda La Liga'da ikinci sırada bulunan ve Barcelona'nın dört puan gerisinde olan takım, kısa süre önce Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti. Nisan ayında Bayern Münih ile oynayacakları iki ayaklı Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının yanı sıra, ligde Mallorca ve Girona ile karşılaşacaklar.