Benfica, Real Madrid ile oynadığı tartışmalı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında taraftarlarının Vinicius Jr.'a yönelik ırkçı davranışları nedeniyle UEFA'dan ceza aldı

UEFA Salı günü yaptığı açıklamada, 17 Şubat'ta 1-0 yenildikleri maçın ardından Benfica'ya ağır cezalar verildiğini duyurdu. Bu yaptırımlar, Madrid'in forveti Vinicius'un hedef alındığı Estadio da Luz'daki olaylardan kaynaklanıyor. Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu yaptığı açıklamada, kulübü "taraftarlarının ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları" nedeniyle suçladı. Sonuç olarak, Lizbon ekibine bir sonraki Avrupa iç saha maçında 10 ve 11 numaralı sektörlerdeki 500 koltuğu kapatması emredildi. Ancak bu kapatma, bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alındı. Kulüp ayrıca bu ayrımcı olaylar nedeniyle 40.000 avro para cezasına çarptırıldı.