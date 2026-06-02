AFP
Benfica, Portekizli bir teknik direktör bulmak için Premier Lig'e yönelirken, Jose Mourinho'nun yerine geçecek ismi belirlemenin eşiğinde
Lizbon'un dev kulüpleri Silva'ya yaklaşıyor
The Telegraph gazetesine göre, 48 yaşındaki teknik adamın Batı Londra'daki beş yıllık görev süresini sonlandırıp memleketine dönme ihtimali giderek artıyor. Benfica, eski Everton teknik direktörüne teknik direktörlük görevini üstlenmesi için yıllık 4 milyon sterlinin biraz üzerinde kazançlı bir sözleşme teklif etti. Mevcut sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek olan teknik adam için Portekiz'in dev kulübü, yüksek bir tazminat ödemeden onu kadrosuna katma fırsatını yakaladı.
Menajer, geleceği konusunda ağzını sıkı tutuyor
Müzakereler yoğunlaşırken, eski Everton ve Watford teknik direktörü geleceğini Batı Londra kulübüne tamamen bağlamayı reddetti. Sezonun son gününde Newcastle United’ı mağlup ettikten sonra Silva, bir sonraki adımının henüz belirsiz olduğunu açıkça itiraf etti.
Silva, "Dürüst olmak gerekirse, bir karar vereceğimden emin değilim. Karar henüz verilmediğinden, oyuncular ve taraftarlardan farklı bir veda töreninin tadını ilk çıkaran ben olacağım. Daha önce olduğu gibi kulüple tekrar görüşeceğim ve ardından birlikte bir karar vereceğiz" dedi.
Mourinho, Avrupa'da büyük bir transfer karmaşası başlattı
Estadio da Luz'da aniden boşalan koltuk, efsanevi teknik direktör Mourinho'nun ayrılışıyla ortaya çıktı. Tecrübeli teknik direktör, parlak kariyerinde ikinci kez Madrid'e sansasyonel bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Bu yaklaşan transfer, Pep Guardiola, Arne Slot ve Oliver Glasner'in ayrılmasının ardından bu yaz Premier Lig'den yaşanan teknik direktör ayrılıkları eğiliminin bir parçası olarak görülüyor.
Craven Cottage yönetimi, hayati önem taşıyan bir yeniden yapılanma sürecinin eşiğinde
Londra kulübü, ayrılacak teknik direktörün yönetimindeki istikrarlı dönemin ardından, şimdi zorlu bir geçiş sürecine hazırlanmak zorunda. Kulüp rekoru olan 54 lig puanı elde eden teknik direktörün etkisini telafi etmek için, potansiyel adaylara yönelik karmaşık transfer ücretleri yapıları gerekecek. Yönetim kurulu, yaz transfer dönemi yaklaşırken Ipswich Town'dan Kieran McKenna gibi adaylar konusunda nabız yoklayacaktır.