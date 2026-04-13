Portekizli teknik direktör, Lizbon'daki görev süresinin mali taleplere ya da bu yaz kadroda yapılacak büyük çaplı bir revizyon vaadine bağlı olmadığı konusunda kararlıydı. Mourinho, mesleki geleceğinin tamamen kendi elinde olduğunu ve mevcut projesini tamamlama arzusuyla hareket ettiğini açıkladı.

Kulüpteki geleceği ve kariyeri üzerindeki özerkliği hakkında konuşan eski Inter teknik direktörü, gazetecilere şunları söyledi: "Bu tamamen kulübün iradesine bağlı. Benfica'da devam etme isteğim, benim tarafımdan herhangi bir koşula bağlı değil, takıma yapılacak yatırıma da bağlı değil."