Benfica, Portekiz Ligi'nde zayıf da olsa umutlarını canlı tuttu; Jose Mourinho ise geleceği hakkında kesin bir açıklama yaptı

Jose Mourinho, Benfica'ya olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha vurgulayarak, Estadio da Luz'daki geleceğinin kulübün yaz transfer harcamalarına bağlı olmadığını belirtti. Nacional'ı mağlup ettikleri maçın ardından 63 yaşındaki teknik adam, şimdiden gelecek sezon için planlar yaptığını ve kulübün "seçkin" genç yeteneklerini uzun vadeli projesine dahil etmeyi amaçladığını açıkladı.

  • Şampiyonluk yarışında son umut

    Benfica, Andreas Schjelderup ve Rafa Silva’nın maçın başlarında attığı gollerle Nacional’i 2-0 mağlup ederek lider gruba yetişme çabasını sürdürdü. Bu galibiyet, Kartallar’ı lider FC Porto’nun yedi puan gerisine düşüren bir dizi sonucun ardından çok ihtiyaç duyulan istikrarı sağladı. Şampiyonluk matematiksel olarak hâlâ mümkün olsa da Mourinho, Estadio da Luz’da yaşanan zorlu bir geçiş döneminde kulübün rekabet gücünü korumak için kadronun iç gelişimine odaklanmaya başladı.

    Koşulsuz bağlılık

    Portekizli teknik direktör, Lizbon'daki görev süresinin mali taleplere ya da bu yaz kadroda yapılacak büyük çaplı bir revizyon vaadine bağlı olmadığı konusunda kararlıydı. Mourinho, mesleki geleceğinin tamamen kendi elinde olduğunu ve mevcut projesini tamamlama arzusuyla hareket ettiğini açıkladı.

    Kulüpteki geleceği ve kariyeri üzerindeki özerkliği hakkında konuşan eski Inter teknik direktörü, gazetecilere şunları söyledi: "Bu tamamen kulübün iradesine bağlı. Benfica'da devam etme isteğim, benim tarafımdan herhangi bir koşula bağlı değil, takıma yapılacak yatırıma da bağlı değil."

  • Akademi entegrasyon planı

    2026 Dünya Kupası'nın yaklaşan sezon öncesi hazırlık dönemini aksatacağı öngörülürken, Mourinho şimdiden Benfica'nın ünlü Seixal akademisinden gelecek nesil yetenekleri belirlemeye başladı. Teknik direktör, yaz tatilini, "elitlerin içindeki küçük elit" olarak gördüğü genç yetenekleri, milli takım oyuncuları görevdeyken hızlı bir şekilde A takım ortamına alıştırmak için kullanmayı planlıyor. Bu proaktif yaklaşım, yoğun bir takvim sırasında A takımın sağlam kalmasını sağlamak amacıyla, gelecek sezon için gerekli kadro derinliğini sağlamak üzere kulüp bünyesindeki teknik yeteneklerin gelişimine öncelik vermeyi amaçlıyor.

    Lizbon derbisi sınavı

    Benfica, 19 Nisan’da Estadio José Alvalade’de Sporting CP ile oynayacağı, sezonun kaderini belirleyecek kritik derbi maçına çıkacak. Mourinho'nun takımı, Liga Portugal'da yenilgisiz kalmasına rağmen, 17 galibiyet ve 8 beraberlikle liderlerin gerisinde kaldı. Ligde sadece 5 maç kalırken, üçüncü sıradaki Kartallar, FC Porto ile aralarındaki 7 puanlık farkı kapatmalı ve Sporting'i geçmelidir. Zayıf şampiyonluk umutlarını canlı tutmak için bu düşmanca atmosferde galip gelmeleri şart.

