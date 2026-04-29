Getty Images Sport
Çeviri:
Benfica'nın yıldızı, "korkutucu" Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü reddetmesini umuyor
Rios, tecrübeli teknik direktörün rehberliğinde yeniden canlandı ve onun ayrılmasının Portekiz devi Real Madrid’in hedefleri açısından büyük bir darbe olacağına inanıyor. Orta saha oyuncusunun kamuoyuna yaptığı bu çağrı, 63 yaşındaki teknik adamın, on yıllar önce ilk kez adını duyurduğu kulübe geri döndüğünden bu yana yarattığı etkiyi gözler önüne seriyor.
Mourinho'nun bu yaz Madrid'e döneceğini düşünüp düşünmediği sorulan Rios, Diario As'a şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Bana kalırsa, umarım dönmez. Umarım benimle kalır. Her gün ondan yeni bir şey öğreniyorum. Müthiş bir karakteri var ve sizi başka hiç kimsenin yapamadığı gibi motive ediyor. Kariyeri inanılmaz; yıllardır bu işin içinde ve her şeyi kazandı. Asla motivasyonunu kaybettiğini görmezsiniz. Hala her zamanki kadar güçlü. Bu da bir oyuncu olarak beni daha fazlasını istemeye motive ediyor."
- Getty Images
Perez, eski patronunun peşine düştü
Mevcut kadrosunun sevgisine rağmen, Madrid’in cazibesi Mourinho’nun Estadio da Luz’daki görev süresi boyunca sürekli bir gölge olarak duruyor. Haberlere göre Perez, Álvaro Arbeloa’nın yönetiminde zor günler geçiren takıma istikrarı yeniden kazandırmak için eski teknik direktörünü geri getirme çabalarını sürdürüyor. İspanyol teknik adam, Xabi Alonso'nun ayrılmasının ardından Ocak ayında takımın başına geçmişti, ancak form düşüşü, kulüp yönetiminin takımı gelecek sezona taşıyacak üst düzey bir isim arayışına girmesine neden oldu. Bernabeu'da Mauricio Pochettino ve Lionel Scaloni gibi diğer isimler de gündeme gelse de, Mourinho'nun dönüşünün duygusal ve taktiksel ağırlığı hem İspanya'da hem de Portekiz'de manşetleri süslemeye devam ediyor.
Mourinho geleceği konusunda sessizliğini bozdu
Kendisi, geleceğiyle ilgili sorular karşısında her zamanki gibi çekingen davranmaya devam etse de, son zamanlarda kısa vadeli hedefleri hakkında bazı ipuçları verdi. Şu anda Benfica ile Haziran 2027’ye kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.
Mourinho, yakın hedeflerine değinerek kısa süre önce şunları söyledi: "Bir sonraki hedefim Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürmek." Avrupa kupalarına katılmaya odaklanması, Perez resmi bir teklif yapmayı değerlendirirken bile Mourinho'nun hala Lizbon projesine bağlı olduğunu gösteriyor. Ancak teknik direktör daha önce "sezon bittiğinde, devam edip etmeyeceğimize karar vermek için 10 günümüz olacak" diyerek yaz aylarında ayrılma olasılığının kapısını aralık bırakmıştı.
- AFP
Madrid'de çoktan yazılmış bir miras
Mourinho’nun bu İspanyol deviyle olan geçmişi göz önüne alındığında, Bernabeu ile ilgili söylentiler hiç de şaşırtıcı değil. 2010 ile 2013 yılları arasında görev yaptığı ilk üç yıllık dönemde, Barcelona’nın hakimiyetine son vererek Madrid’i rekor bir 100 puanla La Liga şampiyonluğuna taşıdığı gibi, Copa del Rey ve İspanya Süper Kupası’nı da kazanmıştı. Perez gerçekten teklifte bulunursa, Bernabeu'nun cazibesine direnmek zor olabilir, ancak Benfica kadrosundan gelen sesler, liderlerine henüz veda etmeye hazır olmadıklarını açıkça ortaya koyuyor.