Benfica'nın yıldızı, "korkutucu" Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü reddetmesini umuyor

Rios, tecrübeli teknik direktörün rehberliğinde yeniden canlandı ve onun ayrılmasının Portekiz devi Real Madrid’in hedefleri açısından büyük bir darbe olacağına inanıyor. Orta saha oyuncusunun kamuoyuna yaptığı bu çağrı, 63 yaşındaki teknik adamın, on yıllar önce ilk kez adını duyurduğu kulübe geri döndüğünden bu yana yarattığı etkiyi gözler önüne seriyor.

Mourinho'nun bu yaz Madrid'e döneceğini düşünüp düşünmediği sorulan Rios, Diario As'a şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Bana kalırsa, umarım dönmez. Umarım benimle kalır. Her gün ondan yeni bir şey öğreniyorum. Müthiş bir karakteri var ve sizi başka hiç kimsenin yapamadığı gibi motive ediyor. Kariyeri inanılmaz; yıllardır bu işin içinde ve her şeyi kazandı. Asla motivasyonunu kaybettiğini görmezsiniz. Hala her zamanki kadar güçlü. Bu da bir oyuncu olarak beni daha fazlasını istemeye motive ediyor."