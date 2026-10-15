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Benfica'nın rahat galibiyetinde yıldızlaşan Jhon Duran konuştu: “Herkes onun formunu biliyor!”
Duran'ın iki golü, fırsatları iyi değerlendiren Benfica'yı Celtic karşısında galibiyete taşıdı
Benfica, Estadio da Luz'da Celtic'i 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki kusursuz başlangıcını sürdürdü. Aston Villa'nın eski forveti Jhon Duran, erken dakikalarda Panenka penaltısıyla perdeyi açtı. Ardından Alexander Bah, voleyle ikinci golü attı.
Duran, ilk yarı bitmeden dar açıdan attığı ikinci golüyle skoru 3-0'a getirdi.
Camilo Duran, Celtic adına farkı azaltsa da sonradan oyuna giren Vangelis Pavlidis son dakikalarda galibiyeti perçinledi. Marco Silva'nın ekibi bu sonuçla puan tablosunda üçüncü sırada yer aldı.
- Getty Images Sport
Duran, özgüven artışını ve Pavlidis dinamiğini övdü
Maçın oyuncusu seçilen Duran, iki gollük performansından duyduğu mutluluğu dile getirirken Benfica’nın hücum hattındaki rekabet ve dayanışmayı övdü. Duran, “Bizim için harika bir galibiyet. İki gol daha attım ama daha fazlası için çalışmaya devam ediyorum,” dedi.
“Bu iki gol, özgüvenimi artırmam ve Vangelis Pavlidis ile daha yakın bir uyum içinde çalışmam açısından önemli.”
Duran, “Herkes onun şu anki formunu biliyor. Çok sayıda gol atıyor ve takımdaki yerini sağlamlaştırmış durumda,” diye ekledi. “Ne zaman oynama fırsatı bulsam herkes için elimden gelenin en iyisini yapacağım.”
Silva, muhteşem ilk yarı performansına rağmen kontrol istiyor
Benfica Teknik Direktörü Marco Silva, takımının ilk 45 dakikadaki etkili başlangıcını överken İskoçya şampiyonunun oyununu ne kadar kolay bozduklarına dikkat çekti. Silva, “İlk yarıdaki performansımız o kadar iyiydi ki işi olduğundan kolay gösterdi” dedi.
“Celtic’in kalitesini gördük. Onlara özgüven verirsek işimizi zorlaştırabilirler.”
Silva, “Yeniden en iyi oyunumuza döndük ve dördüncü golü attık” diye ekledi. “Öndeyken oyunu kontrol etmek için daha sağlam durmalıyız. Dolayısıyla çıkaracağımız dersler var.”
- Getty Images Sport
Benfica, Omonia deplasmanı öncesinde ivme kazanıyor
Farklı galibiyet, iki maçta topladığı altı puanla Benfica'yı Avrupa Ligi puan tablosunun üst sıralarında avantajlı bir konuma taşıdı.
Silva'nın ekibi, 3. haftada Omonia'ya konuk olduğunda Avrupa arenasındaki kusursuz karnesini sürdürmeyi hedefleyecek.
Celtic ise Celta Vigo'yu ağırlayacağı maçta Avrupa'daki ilk puanlarını almak için Parkhead'e dönecek.
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