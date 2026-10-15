Maçın oyuncusu seçilen Duran, iki gollük performansından duyduğu mutluluğu dile getirirken Benfica’nın hücum hattındaki rekabet ve dayanışmayı övdü. Duran, “Bizim için harika bir galibiyet. İki gol daha attım ama daha fazlası için çalışmaya devam ediyorum,” dedi.

“Bu iki gol, özgüvenimi artırmam ve Vangelis Pavlidis ile daha yakın bir uyum içinde çalışmam açısından önemli.”

Duran, “Herkes onun şu anki formunu biliyor. Çok sayıda gol atıyor ve takımdaki yerini sağlamlaştırmış durumda,” diye ekledi. “Ne zaman oynama fırsatı bulsam herkes için elimden gelenin en iyisini yapacağım.”