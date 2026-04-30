AFP
Benfica, Jose Mourinho'nun yerine geçecek bir isim bulmak için Premier Lig'e yönelmeye hazırlanıyor ve bu hamlesiyle Chelsea'nin teknik direktör arayışlarına darbe vuracak
Portekizli devler Silva'nın geri dönüşünü bekliyor
Haberlere göre Benfica, 2027 Haziranına kadar Lizbon'da sözleşmesi olmasına rağmen Real Madrid'e geri döneceği yönünde güçlü söylentiler dolaşan Mourinho'nun ayrılışına hazırlanıyor. Olası boşluğu doldurmak için "Kartallar", Silva'yı birincil hedefleri olarak belirledi ve bu durum, Chelsea'nin devam eden teknik direktör arayışıyla doğrudan bir çelişkiye yol açtı. Rosenior'un görevden alınmasının ardından, Batı Londra kulübü, bu Haziran ayında kalıcı bir halefi atamak amacıyla Silva'yı diğer tanınmış isimlerle birlikte değerlendiriyor.
Liderlik arayışı
2025-26 sezonunun geri kalanı için Calum McFarlane’i geçici olarak göreve getiren Chelsea’nin spor direktörleri, karizmatik bir duruşa ve kanıtlanmış deneyime sahip bir teknik direktörün bulunmasına öncelik veriyor. Kulüp, huzursuz soyunma odasını stabilize edebilecek ve bir başka kısa vadeli atamanın tuzaklarından kaçınabilecek bir lider bulmak için çaresiz durumda. Silva, listelerinde öne çıkan bir isim olsa da, Portekiz basını Record, Benfica'nın ilgisinin işleri karmaşıklaştırdığını öne sürüyor, özellikle de Fulham'ın menajerinin Craven Cottage'da yeni bir sözleşme imzalamasını hala umduğu için.
En üst düzey niteliklerin sorgulanması
Silva, Fulham'da sergilediği çekici oyun tarzıyla övgüler toplasa da, Chelsea'de "Büyük Altı" kulüplerinde deneyim eksikliği konusunda iç tartışmalar devam ediyor. Everton, Watford ve Hull City'deki önceki görevleri genellikle tutarsızlıkla tanımlanıyordu ve Xabi Alonso gibi diğer adayların aksine, hiçbir zaman bir takımı büyük bir Avrupa kupası mücadelesine taşımadı. Mourinho'nun Chelsea'ye dönüşüyle ilgili söylentiler ortaya çıkmış olsa da, Stamford Bridge'deki mevcut ortam, efsanevi teknik direktörün üçüncü kez göreve gelmesini fiilen imkansız hale getirdi.
Bir dönüşüm yaz
Silva’nın Fulham ile olan mevcut sözleşmesi Haziran 2026’ya kadar sürdüğü için, önümüzdeki birkaç hafta onun Portekiz’e dönüp dönmeyeceği ya da Premier Lig’de kalıp kalmayacağının belirlenmesinde hayati önem taşıyacak. Chelsea, McFarlane’in rehberliğinde inceleme sürecini sürdürecek olsa da, Benfica ilgisini resmileştirirse bu transferi hızlandırmak zorunda kalabilir. Sonuç büyük ölçüde Mourinho'nun Estadio da Luz'daki durumuna bağlı; Madrid'e transfer olması halinde, her iki kulüp de yeniden yapılanma sürecinde olduğu için Silva'nın transferi için şiddetli bir çekişme yaşanması kaçınılmaz görünüyor.