Benfica, Jose Mourinho'nun yerine geçecek bir isim bulmak için Premier Lig'e yönelmeye hazırlanıyor ve bu hamlesiyle Chelsea'nin teknik direktör arayışlarına darbe vuracak

Silva’nın Fulham ile olan mevcut sözleşmesi Haziran 2026’ya kadar sürdüğü için, önümüzdeki birkaç hafta onun Portekiz’e dönüp dönmeyeceği ya da Premier Lig’de kalıp kalmayacağının belirlenmesinde hayati önem taşıyacak. Chelsea, McFarlane’in rehberliğinde inceleme sürecini sürdürecek olsa da, Benfica ilgisini resmileştirirse bu transferi hızlandırmak zorunda kalabilir. Sonuç büyük ölçüde Mourinho'nun Estadio da Luz'daki durumuna bağlı; Madrid'e transfer olması halinde, her iki kulüp de yeniden yapılanma sürecinde olduğu için Silva'nın transferi için şiddetli bir çekişme yaşanması kaçınılmaz görünüyor.