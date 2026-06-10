Benfica, Jose Mourinho'nun ayrıldığını doğruladı; Marco Silva, Real Madrid'e transfer olacak teknik direktörün yerine Estadio da Luz'da görevi devralmayı kabul etti

Silva'nın göreve getirilmesi, İspanya'dan gelen reddedilemez bir teklif nedeniyle Benfica'daki ikinci döneminin yarıda kesilen Mourinho'nun resmi ayrılışıyla aynı zamana denk geliyor. Madrid, "Özel Adam"ın hizmetlerini garantilemek için hızlı hareket ederek, onu Portekiz'deki yükümlülüklerinden kurtarmak için 13 milyon sterlin (15 milyon avro) tutarında bir tazminat paketi ödemeyi kabul etti.

Eylül ayında Benfica'nın başına geçen Mourinho, takımı Primeira Liga'da üçüncü sıraya taşıyarak ve ligin tamamında yenilgisiz kalarak kulübü güçlü bir konumda bırakıyor. Bu başarıya rağmen, Madrid başkanı Florentino Perez'in eski ihtişamı geri getirme çabaları karşısında Santiago Bernabeu'nun cazibesi hem teknik direktör hem de kulüp için göz ardı edilemeyecek kadar güçlü oldu.

Benfica resmi bir açıklamada şunları söyledi: "Real Madrid CF, mevcut spor iş sözleşmesindeki fesih bedeli olan 15.000.000 € karşılığında teknik direktör José Mourinho'yu transfer etme niyetini resmileştirdi ve teknik direktör de bu transferi kabul etti. Böylece José Mourinho'nun SL Benfica profesyonel futbol takımının teknik direktörü olarak ikinci dönemi sona erdi. Sport Lisboa e Benfica, José Mourinho'ya başarılar diler."