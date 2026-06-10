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Benfica, Jose Mourinho'nun ayrıldığını doğruladı; Marco Silva, Real Madrid'e transfer olacak teknik direktörün yerine Estadio da Luz'da görevi devralmayı kabul etti
Silva, Lizbon'da görevi devralacak
Silva, Fulham formasıyla Premier Lig'de geçirdiği başarılı beş yıllık dönemin ardından memleketine geri dönüyor. Craven Cottage'daki sözleşmesinin geçen hafta sona ermesiyle bu dönem de kapanmış oldu. Lizbon devi, Silva ile "anlaşmaya vardıklarını" doğruladı. Silva'nın, 2027-28 sezonu sonuna kadar Estadio da Luz'da kalmasını sağlayacak bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Sözleşmede, 2028-29 sezonuna kadar uzatma opsiyonu da bulunuyor. 48 yaşındaki teknik adam, Hull City, Watford ve Everton'da görev yaptığı dönemlerde İngiltere'de güçlü bir itibar kazandıktan sonra Fulham'da istikrarlı bir dönem geçirdi.
- AFP
Mourinho, Bernabéu'ya doğru yola çıkıyor
Silva'nın göreve getirilmesi, İspanya'dan gelen reddedilemez bir teklif nedeniyle Benfica'daki ikinci döneminin yarıda kesilen Mourinho'nun resmi ayrılışıyla aynı zamana denk geliyor. Madrid, "Özel Adam"ın hizmetlerini garantilemek için hızlı hareket ederek, onu Portekiz'deki yükümlülüklerinden kurtarmak için 13 milyon sterlin (15 milyon avro) tutarında bir tazminat paketi ödemeyi kabul etti.
Eylül ayında Benfica'nın başına geçen Mourinho, takımı Primeira Liga'da üçüncü sıraya taşıyarak ve ligin tamamında yenilgisiz kalarak kulübü güçlü bir konumda bırakıyor. Bu başarıya rağmen, Madrid başkanı Florentino Perez'in eski ihtişamı geri getirme çabaları karşısında Santiago Bernabeu'nun cazibesi hem teknik direktör hem de kulüp için göz ardı edilemeyecek kadar güçlü oldu.
Benfica resmi bir açıklamada şunları söyledi: "Real Madrid CF, mevcut spor iş sözleşmesindeki fesih bedeli olan 15.000.000 € karşılığında teknik direktör José Mourinho'yu transfer etme niyetini resmileştirdi ve teknik direktör de bu transferi kabul etti. Böylece José Mourinho'nun SL Benfica profesyonel futbol takımının teknik direktörü olarak ikinci dönemi sona erdi. Sport Lisboa e Benfica, José Mourinho'ya başarılar diler."
Arbeloa Madrid'den ayrılıyor
Bu ayrılık, Mourinho için Estadio da Luz’da kısa ama etkileyici bir dönemin sonunu işaret ediyor. Mourinho, daha önce bu stadyumda yardımcı antrenörlük yapmış ve 2000 yılında kısa süren ilk teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Şimdi ise, 2010 ile 2013 yılları arasında muazzam bir başarıya imza attığı kulübe geri dönüyor. Bu dönemde, Barcelona’nın ligdeki hakimiyetini kırarak La Liga, Copa del Rey ve İspanya Süper Kupası’nı kazanmasıyla adından söz ettirmişti.
Real, Salı gecesi mevcut teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın ayrıldığını duyurarak Mourinho'nun resmi dönüşünün önünü açtı. Kulüp yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Real Madrid CF ve Álvaro Arbeloa, birinci takım teknik direktörlüğü görevine son verilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Real Madrid, gençlik akademisindeki günlerinden itibaren kulüpte geçirdiği süre boyunca sürekli olarak sadakat, bağlılık ve profesyonellik sergileyen Álvaro Arbeloa'ya derin minnettarlığını sunar. O, kulübümüzün değerlerini en iyi şekilde temsil etmektedir. Her zaman onun yuvası olacak olan Real Madrid, Álvaro Arbeloa ve tüm ailesine hayatlarının bu yeni aşamasında bol şans diler."
- Getty Images Sport
Silva'nın özgeçmişi
Silva son zamanlarda İngiltere’deki başarılarıyla tanınsa da, Portekiz’de de etkileyici bir kariyere sahiptir. Sporting CP’ye katılmadan önce Estoril Praia’yı ikinci ligden üst üste iki kez Avrupa Ligi’ne taşımasıyla adından söz ettirmişti. 2014-15 sezonunda Leões’ta geçirdiği tek sezonunda, takımı üçüncü sıraya taşıdı ve SC Braga ile oynanan dramatik bir finalin ardından Portekiz Kupası’nı kaldırdı.
Teknik direktörlük kariyerinde Yunanistan'da da başarılı bir dönem geçirmiş ve 2015-16 sezonunda Olympiacos ile lig şampiyonluğu kazanmıştır. Şimdi ise Rui Costa'nın başkanlığı altında Benfica'yı çalıştıran altıncı teknik direktör oluyor. 2021'den bu yana kulüpte Jorge Jesus, Roger Schmidt ve Bruno Lage gibi isimler teknik direktörlük görevini üstlenmiş, bu dönemde sadece Schmidt lig şampiyonluğu kazanmayı başarmıştır.