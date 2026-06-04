Benfica, teknik direktörünün önemli bir tazminat ödemeden ayrılmasına izin vermeyeceğini açıkça belirtti. Kulübün resmi açıklamasına göre, Mourinho’yu La Liga’ya geri getirecek herhangi bir anlaşma için mevcut sözleşmesindeki belirli bir serbest kalma maddesinin devreye sokulması gerekecek.

Mourinho'nun hizmetlerini güvence altına almak için gereken ücret 15 milyon avro olarak belirlendi. Bu rakam, tecrübeli teknik direktörün Estadio da Luz'daki mevcut sözleşmesinin son yılında alacağı maaşla tam olarak örtüşüyor.