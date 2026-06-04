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Benfica, Jose Mourinho ile görüşüldüğünü doğrularken, Florentino Perez ise 15 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeme niyetinde olduğunu açıkladı
Real Madrid'in Mourinho'ya yönelik resmi teklifi
Benfica, Portekiz Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu’na (CMVM) gönderdiği resmi bir açıklamada, Mourinho’nun transfer olasılığı konusunda kendileriyle temasa geçildiğini duyurdu. Bu girişim, şu anda Madrid’in başkanlığı için yeniden seçilmeye çalışan Florentino Perez’in çevresinden geldi.
Şu anda Benfica ile sözleşmesi bulunan "Özel Adam", İspanyol devinin liderliği için Enrique Riquelme ile mücadele eden Perez'in bir numaralı hedefi olarak öne çıktı. Seçimlerin önümüzdeki Pazar günü yapılması planlanıyor ve görevdeki başkanın zaferi, Mourinho'nun Madrid'e sansasyonel bir dönüşü için çarkları harekete geçirecektir.
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15 milyon avroluk serbest kalma bedelinin açıklaması
Benfica, teknik direktörünün önemli bir tazminat ödemeden ayrılmasına izin vermeyeceğini açıkça belirtti. Kulübün resmi açıklamasına göre, Mourinho’yu La Liga’ya geri getirecek herhangi bir anlaşma için mevcut sözleşmesindeki belirli bir serbest kalma maddesinin devreye sokulması gerekecek.
Mourinho'nun hizmetlerini güvence altına almak için gereken ücret 15 milyon avro olarak belirlendi. Bu rakam, tecrübeli teknik direktörün Estadio da Luz'daki mevcut sözleşmesinin son yılında alacağı maaşla tam olarak örtüşüyor.
Mourinho’nun kartı ve Riquelme’nin vaatleri
Mourinho, başkanlık yarışındaki rakibi Enrique Riquelme’nin iddialı vaatlerine karşı koymak için Perez’in en güçlü koz olarak ortaya çıktı. Riquelme, seçimi kazanması halinde Manchester City’den Erling Haaland ve Rodri ikilisini transfer edeceğini taahhüt etmişti.
Bu ani açıklama, Real Madrid'in başında bir dönem daha kalmak isteyen Perez'in büyük bir taktik hamlesi olarak değerlendiriliyor. Mourinho ile sözlü bir anlaşma imzalayan ve bunu yüksek bir serbest kalma bedelini ödeme taahhüdüyle kamuoyuna duyuran Perez, kulüp üyelerine kesin ve ilgi çekici bir spor projesi sunmuş oldu.
Perez, Çarşamba akşamı kampanya sosyal medya hesabında Mourinho'nun teknik direktörlük görevine geri dönmeyi kabul ettiği görünen bir video yayınlayarak ortalığı karıştırdı. Ancak teknik direktör, Benfica'ya bu görüntünün yapay zeka tarafından oluşturulduğunu ve kendisinin böyle bir kayıt yapmadığını bildirmek zorunda kaldı. Yine de Perez'in kampanya ekibi, Perşembe günü Benfica'nın açıklamasının ardından tamamen Mourinho'nun geri dönüşüne odaklanan başka bir video yayınladı.
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Bernabeu'ya olası bir dönüş
Mourinho, daha önce 2010 ile 2013 yılları arasında Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yapmıştı. Bu dönem, Pep Guardiola'nın Barcelona'sıyla yaşanan yoğun rekabetle şekillenmişti. Mourinho, rekor kıran 100 puanla tarihi bir La Liga şampiyonluğu kazanarak Barcelona'nın hakimiyetine son vermiş, ayrıca Copa del Rey ve Supercopa de España kupalarını da kaldırmıştı. Mourinho'nun olası dönüşü, Perez'in düzeni yeniden sağlamak ve kulübü yeni bir döneme taşımak için kendini kanıtlamış bir şampiyon aradığı Bernabeu'daki spor projesinde büyük bir değişime işaret edecektir.
Portekizli teknik adamın disiplinli yaklaşımı, şu anda kargaşa içindeki kulüp için acilen ihtiyaç duyulan panzehir olarak görülüyor. Madrid, taraftarları öfkeye boğan, kupa kazanamadığı felaket bir sezonu geride bıraktı. Soyunma odasındaki uyumu bozan bir dizi acı çatışma ve bölünmenin ardından, kamuoyunun öfkesi büyük ölçüde takımın yıldız oyuncularına yöneldi.