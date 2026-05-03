AFP
Benfica, Famalicao deplasmanında iki gol üstünlüğünü koruyamayınca Porto şampiyonluğu garantiledi; Jose Mourinho ise Portekiz Ligi hakemlerine bir kez daha sert çıkıştı
Şampiyonluk yarışı acı bir sonla bitti
Benfica'nın elindeki büyük avantajı kaçırmasıyla şampiyonluk yarışı dramatik bir şekilde sona erdi ve Porto, 2021-22 sezonundan bu yana ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Mourinho, ikinci yarının başında Nicolas Otamendi'nin oyundan atılmasının ardından takımının Famalicao deplasmanında çöküşünü hayal kırıklığıyla izledi. Benfica şu anda 76 puanla ikinci sırada yer alıyor ve yeni şampiyonun dokuz puan gerisinde. Teknik direktör, taktiksel çöküşe odaklanmak yerine öfkesini hakem Gustavo Correia'ya yöneltti.
Mourinho hakemlik standartlarını sert bir şekilde eleştirdi
Sport TV'ye konuşan Benfica teknik direktörü, sezonun gidişatını gölgelediğini düşündüğü hakemlik performansına ilişkin düşüncelerini açıkça dile getirdi. Yeni şampiyonu tebrik edip takımının direncini övgüyle anarken, tek bir soruya cevap verdikten sonra keskin bir değerlendirmede bulundu. Mourinho şunları söyledi: "Benim değerlendirmem şu: Şampiyonluk yarışının sonuna yaklaşırken, bu maçın bu şampiyonluğun nasıl geçtiğini çok iyi yansıttığını söylemeliyim. FC Porto'yu hak ettiği şampiyonluk için tebrik etmek istiyorum, oyuncularımı da bugüne kadar, özellikle de bugün gösterdikleri cesaret için tebrik etmek istiyorum."
Dikkatler ikinci sıraya yöneliyor
Altın madalya artık matematiksel olarak ulaşılamaz hale geldiğinden, kulüp önceliklerini hızla yeniden belirlemek zorunda. Sporting, 73 puanla üçüncü sırada yer alıyor; Benfica’nın sadece üç puan gerisinde ve bir maç eksiği var. Şehirdeki ezeli rakibinin gerisinde bitirmek, kabul etmesi zor bir durum olur. İkinci sıra için yaklaşan mücadeleye değinen Mourinho, bu pozisyonu koruma şansları konusunda kararlı bir tavır sergiledi. O, "İkinci sırada kalıp Sporting'in önüne geçmek için mucizeyi gerçekleştirmek üzere elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bence bunu başaracağız." diye ekledi.
Kulübün geleceğine bakış
Benfica, yaklaşan rakiplere karşı hayati önem taşıyan ikinci sırayı garantilemek için bir an önce toparlanmak zorunda. Takımın öncelikli hedefi, 10 Mayıs'ta dördüncü sıradaki Braga'yı evinde ağırlamak; ardından 17 Mayıs'ta Estoril deplasmanında sezonu tamamlayacak. Dikkat çekici bir şekilde, Benfica hala Portekiz Ligi'nde yenilgisiz bir sezon geçirme yolunda ilerliyor; ancak Mourinho'nun yaz aylarında Real Madrid'e geri dönebileceğine dair haberler üzerine, teknik direktörün geleceği hakkında pek çok spekülasyon yapılıyor.