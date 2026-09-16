Son 11 maçta dokuz galibiyet ve iki beraberlik. Son yedi karşılaşmada yedi galibiyet. Benfica sezona fırtına gibi başladı ve Avrupa düzeyinde de bir mesaj vermek için San Siro'ya kazanmaya geliyor. Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmek bir öncelik, bunu gelecek mayısta Frankfurt semalarında Avrupa Ligi kupasını havaya kaldırarak başarmak ise Béla Guttmann lanetine bir kez ve herkes için son vermeye de yarar. José Mourinho'nun Real Madrid için ayrılmasının ardından projenin başına, Fulham kulübesindeki çok iyi dönemiyle öne çıkan Marco Silva getirildi (Olympiacos'un da rekorlar adamı olmuştu), ancak fikir hep aynı kaldı: hücum odaklı bir oyunla kazanmaya çalışmak.
Çeviri:
Benfica’da tehlike sadece Pavlidis değil: Milan için tüm tehditler. Ancak Porto’yla oynanacak maç öncelikleri değiştirebilir
Pavlidis güvencesi
Taktik olarak Benfica 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkıyor; geçmişte Milan'ın da takip ettiği Pavlidis en uçta görev yapıyor. İlerideki Yunan oyuncu bir garanti; geçen yıl 29 gol attı, bu sezon ise 11 maçta şimdiden 14 gole ulaştı. Takım, bu yıl Tottenham deneyiminin ardından gelen Palhinha gibi gençler ile tecrübeli oyuncuların bir karışımı. Portekizli milli oyuncu, orta sahadaki alternatiflerden biri; eski Juventuslu Barrenechea, Barreiro ve joker Aursnes ile birlikte.Soares ya da Trubin'in (artık ilk tercih değil) önünde savunma, hızla yakalanırsa sorun çıkarabilecek yer olarak öne çıkıyor. Antonio Silva'nın yerine Parma'dan gelen Circati'nin henüz takıma adapte olması gerekiyor; Llenglet ve Araujo da aşılması zor bir savunmanın örneği değil. İleride, Pavlidis'in yanı sıra on numaralara da dikkat: Sudakov, Prestianni, Schjelderup, Rafa Silva ve Leverkusen ile Girona arasında geçirdiği zorlu sezonun ardından yeniden çıkış arayan Diablo Echeverri.
Geniş kadro
Dört gün sonra Porto ile, ilk sıra anlamına gelebilecek bir maçta karşılaşacak olan Marco Silva'nın kimi tercih edeceği merak konusu. Prestianni Gil Vicente maçından bitkin ayrıldı ve yedek kulübesinde başlayabilir. Sağ bekte yine Banjaqui'nin forma bulması bekleniyor: Bah iyileşme yolunda ama Milano'ya gitmedi, sürpriz olmazsa ilk 11'de yine 18 yaşındaki oyuncu yer alacak. Pavlidis'in oynayacağı konusunda ise hiçbir şüphe yok, ancak yedeği Duran tehlikeli bir isim. Tıpkı teknik ve hızlı alternatifler Lukebakio ile Kamiński gibi. Kadro derin, kalite eksik değil. Milan için olabilecek en kötü rakip: League Phase'a üç puanla başlamak için büyük bir performans gerekecek.
Çıkışa geçmesi gereken maç
Şu anda liderin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Benfica, 6 maçta 21 gol atıp 4 gol yedi. Çok üreten ve çok gol atan bir takım, ancak hücuma çıkan iki beki ve geriye koşularda hızlı olmayan oyuncuları nedeniyle kontra ataklar, hızlı oyun yönü değişiklikleri ve ani dikine paslar karşısında çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Milan, Benfica’ya oyunun kontrolünü bırakmamakta başarılı olmalı; baskıyı yükseltmeli ve hızla derine gitmeli.
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