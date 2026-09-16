Taktik olarak Benfica 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkıyor; geçmişte Milan'ın da takip ettiği Pavlidis en uçta görev yapıyor. İlerideki Yunan oyuncu bir garanti; geçen yıl 29 gol attı, bu sezon ise 11 maçta şimdiden 14 gole ulaştı. Takım, bu yıl Tottenham deneyiminin ardından gelen Palhinha gibi gençler ile tecrübeli oyuncuların bir karışımı. Portekizli milli oyuncu, orta sahadaki alternatiflerden biri; eski Juventuslu Barrenechea, Barreiro ve joker Aursnes ile birlikte.Soares ya da Trubin'in (artık ilk tercih değil) önünde savunma, hızla yakalanırsa sorun çıkarabilecek yer olarak öne çıkıyor. Antonio Silva'nın yerine Parma'dan gelen Circati'nin henüz takıma adapte olması gerekiyor; Llenglet ve Araujo da aşılması zor bir savunmanın örneği değil. İleride, Pavlidis'in yanı sıra on numaralara da dikkat: Sudakov, Prestianni, Schjelderup, Rafa Silva ve Leverkusen ile Girona arasında geçirdiği zorlu sezonun ardından yeniden çıkış arayan Diablo Echeverri.