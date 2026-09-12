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'Benden daha iyi oyuncu yoktu!' - Kylian Mbappe, Real Madrid'de kupasız geçen sezona rağmen Ballon d'Or konusunda iddialı bir çıkış yaptı
Mbappe Ballon d'Or ödülü için adaylığını ortaya koydu
Mbappe, sezonu önemli bir kupa kazanmadan tamamlamasına rağmen Ballon d'Or için hâlâ en güçlü adayın kendisi olduğuna inanıyor. Fransız forvet, takım düzeyinde hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi ve Madrid ile kupa kaldıramadı.
Milli takım hedefleri de en büyük sahnede karşılık bulmadı. Fransa, Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi ancak son şampiyon İspanya'ya 2-0 mağlup oldu ve Mbappe yılı eli boş kapattı. Takım başarısının gelmemesine rağmen yıldız hücumcu, bireysel performanslarının dünya futbolundaki en büyük ödülü hak ettiğinde ısrarcı.
- Getty
'Benden daha iyi hiçbir oyuncu yoktu'
France Football'a konuşan Mbappe, kişisel performansını güçlü bir şekilde savundu. Ballon d'Or'un sonuçta takım başarılarının doğrudan bir yansıması değil, bireysel bir ödül olduğunu vurguladı.
"Bu yıl onu kazanabileceğime inanıyorum" diyen Mbappe, "Bu benim hedeflerimden biri, hem de kısa vadeli bir hedef" ifadelerini kullandı. Mbappe, "İnsanlar benim bir kupa kazanmadığımı söylüyor (kulüp ya da ülke adına), ama bu bireysel bir ödül. Ballon d'Or kazananının oybirliğiyle seçildiğini hiç görmedim. Hiç kimse oyların yüzde 100'ünü alarak kazandı mı? Bu da demek oluyor ki her zaman kazananın bunu hak etmediğini düşünen biri vardır.
"Benden daha iyi bir oyuncu yoktu. Başarıları konuşuyorduk. Tüm büyük oyuncuların yer aldığı büyük turnuvalarda ve tabii ki en büyük organizasyon olan Dünya Kupası'nda bu kadar çok gol atmak, turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu olmak... Tatilim boyunca insanlar bana sadece bundan bahsetti."
Küresel sahnede Messi'yi geride bırakmak
Mbappe’nin muazzam özgüveni, bireysel gol katkısındaki dikkat çekici tabloya dayanıyor. Şampiyonlar Ligi’nde 15 gol attı, La Liga’da da 25 gol ekleyerek Real Madrid’in hücumunu sırtladı.
Ancak yılını gerçekten tanımlayan, Dünya Kupası’ndaki performansı oldu. Yıldız futbolcu, turnuva tarihindeki toplam gol sayısını 22’ye çıkararak Lionel Messi’yi geride bıraktı ve organizasyonun tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.
“Benim Ballon d’Or fikrim, Messi ve [Cristiano] Ronaldo döneminden geliyor. Bu ödülü sıradan oyunculara vermezsiniz, farklı olan oyunculara verirsiniz” dedi. “Bence bu yıl farklı şeyler yaptım, bu yüzden onu kazanabileceğime inanıyorum.”
- Getty Images Sport
Ballon d'Or için nihai kararı bekliyor
Oylama kurulunun onun bakış açısını paylaşıp paylaşmayacağı henüz belli değil. Kazanan açıklanana kadar Mbappe, Madrid'in bu sezon kupa hasretini sona erdirme hedefi doğrultusunda hücum hattının lideri olmaya devam edecek.
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