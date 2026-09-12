'Benden daha iyi oyuncu yoktu!' - Kylian Mbappe, Real Madrid'de kupasız geçen sezona rağmen Ballon d'Or konusunda iddialı bir çıkış yaptı

France Football'a konuşan Mbappe, kişisel performansını güçlü bir şekilde savundu. Ballon d'Or'un sonuçta takım başarılarının doğrudan bir yansıması değil, bireysel bir ödül olduğunu vurguladı.

"Bu yıl onu kazanabileceğime inanıyorum" diyen Mbappe, "Bu benim hedeflerimden biri, hem de kısa vadeli bir hedef" ifadelerini kullandı. Mbappe, "İnsanlar benim bir kupa kazanmadığımı söylüyor (kulüp ya da ülke adına), ama bu bireysel bir ödül. Ballon d'Or kazananının oybirliğiyle seçildiğini hiç görmedim. Hiç kimse oyların yüzde 100'ünü alarak kazandı mı? Bu da demek oluyor ki her zaman kazananın bunu hak etmediğini düşünen biri vardır.

"Benden daha iyi bir oyuncu yoktu. Başarıları konuşuyorduk. Tüm büyük oyuncuların yer aldığı büyük turnuvalarda ve tabii ki en büyük organizasyon olan Dünya Kupası'nda bu kadar çok gol atmak, turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu olmak... Tatilim boyunca insanlar bana sadece bundan bahsetti."