Kendisi de akademiden yetişen ve büyük beklentilerle A takıma yükselen bir genç olarak öne çıkan Wilshere, Dowman'ın muazzam potansiyelini hemen fark etti. Eski İngiltere milli futbolcusu, bu yeteneği planlanandan üç yıl önce genç takım düzenine dahil etti.

Wilshere, BBC Sport'a şöyle konuştu: "Max, 13 yaşındayken benim 18 yaş altı takımımda oynadı. 14 yaşımdayken 18 yaş altında oynadığım için babamı aradığımı hatırlıyorum. '13 çok mu gençti?' dedim."

Genç oyuncu sahaya çıkar çıkmaz tüm şüpheler hızla ortadan kalktı. Bu keşfi paylaşmak isteyen Wilshere, orta sahayı babasının da yakından izlemesini sağladı ve bunun sonucunda övgü dolu bir değerlendirme geldi.

Wilshere sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk maçta onun buna hazır olduğunu net şekilde görebildik. Sonra babamı arayıp, 'gelip bu çocuğu izlemen lazım' dediğimi hatırlıyorum. Babam geldi ve tahmin edebileceğiniz gibi babam oldukça taraflıdır. Ama o bile, 'senden daha iyi' dedi."



