Getty Images Sport
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Benden daha iyi! Jack Wilshere, Arsenal'ın sansasyonu Max Dowman'ı överken genç yıldız olası kiralık ayrılığa hazırlanıyor
Rekor kıran bir yükseliş
Dowman, Arsenal altyapısının öne çıkan yeteneklerinden biri olarak kendini çok kısa sürede kabul ettirdi. Geçen sezonki sansasyonel çıkış kampanyasında genç oyuncu, A takımda 13 maça çıktı ve üst düzeydeki ilk golünü attı.
Gösterdiği gelişim, onun birçok organizasyonda tarih kitaplarını yeniden yazmasını sağladı. Genç oyuncunun sıra dışı kilometre taşları listesinde şimdiden Premier League'i kazanan en genç oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu ve Arsenal tarihinde ilk 11 başlayan en genç futbolcu olmak yer alıyor.
Bu ivmenin üzerine koyan Dowman, mevcut sezona da müthiş bir formda başladı. Genç oyuncu kısa süre önce Carabao Cup'ta Ipswich Town'a karşı yıldızlaştığı bir performans sergiledi ve iki gol atarak kuzey Londra'daki gelişimini sürdürdüğünün altını çizdi.
- Getty Images Sport
"Senden daha iyi"
Kendisi de akademiden yetişen ve büyük beklentilerle A takıma yükselen bir genç olarak öne çıkan Wilshere, Dowman'ın muazzam potansiyelini hemen fark etti. Eski İngiltere milli futbolcusu, bu yeteneği planlanandan üç yıl önce genç takım düzenine dahil etti.
Wilshere, BBC Sport'a şöyle konuştu: "Max, 13 yaşındayken benim 18 yaş altı takımımda oynadı. 14 yaşımdayken 18 yaş altında oynadığım için babamı aradığımı hatırlıyorum. '13 çok mu gençti?' dedim."
Genç oyuncu sahaya çıkar çıkmaz tüm şüpheler hızla ortadan kalktı. Bu keşfi paylaşmak isteyen Wilshere, orta sahayı babasının da yakından izlemesini sağladı ve bunun sonucunda övgü dolu bir değerlendirme geldi.
Wilshere sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk maçta onun buna hazır olduğunu net şekilde görebildik. Sonra babamı arayıp, 'gelip bu çocuğu izlemen lazım' dediğimi hatırlıyorum. Babam geldi ve tahmin edebileceğiniz gibi babam oldukça taraflıdır. Ama o bile, 'senden daha iyi' dedi."
Arteta'dan öğrenmek
Dowman gelişimini sürdürürken, Wilshere kulübün daha geniş futbol felsefesinin şekillenmesinde Mikel Arteta'yı kilit bir figür olarak gösteriyor. Arsenal teknik direktörü, Dowman'ın gelişimine katkı sağlarken Wilshere'ın antrenörlüğe geçiş sürecinde de derin bir etki yarattı.
Luton Town teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Mikel'i, nasıl çalıştırdığını ve yarattığı etkiyi görme fırsatım oldu. Ona sorular soruyordum, neden bazı şeyleri yaptığını öğrenmek istiyordum ve buna, ayrıca antrenman seanslarını hazırlama biçimine âşık olmaya başladım. Öğleden sonra bunu 18 yaş altı takımla uygulama fırsatı buluyordum ama bu konuda çok iyi değildim ve zaman zaman kendimi rahatsız hissediyordum."
Wilshere, Arteta'nın titiz yaklaşımının onu oyun anlayışını yeniden gözden geçirmeye zorladığını kabul etti.
Wilshere, "Mikel'den etkilendim ama sonra nasıl öğreteceğimi öğrenmem gerekiyordu. Bunu nasıl aktaracağımı, bir seansı nasıl planlayacağımı ve istediğiniz sonuçları nasıl alacağımı öğrenmeliydim" dedi ve ekledi: "Bazı iyi antrenörlerle çalıştım ve bir teknik direktörün ne istediğini anlamakta oldukça iyiydim ama hiçbir zaman 'bunu yapmamı neden istiyor?' diye derinlemesine düşünmedim. Mikel bunu gerçekten netleştirdi ve neyse ki ona 'peki, bunu neden istiyorsun?' diyebileceğim bir ilişkiye sahiptim. O da bunu benimle paylaşacak kadar açıktı."
- Getty Images Sport
Potansiyel bir kiralık transfer hamlesi
Dowman'ın hisseleri yükselmeye devam ederken, Arsenal yönetimi şimdi onun kariyerindeki bir sonraki aşamayı değerlendiriyor. Kulübün, bu genç yeteneğin düzenli olarak A takım futbolu oynamasını sağlamak için kiralık bir transfere onay vermeye açık olduğu bildiriliyor.
Rekabetçi bir A takım ortamında istikrarlı süre almak, 16 yaşındaki oyuncu için nihai sınav olacaktır. Altyapı kademelerini aşıp yurt içi kupa organizasyonlarında etkileyici bir performans sergiledikten sonra, geçici bir ayrılık Arteta yönetiminde haftalık maç temposunun zorluklarına hazırlanmasında kritik önem taşıyabilir.
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