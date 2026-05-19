"Oyun kurmada, pas atmada ve asist yapmada ben de oldukça iyiyim. Ama o kale önünde bir sakinliğe sahip. Soğukkanlılığı," diye başlayan Undav, Sky'a verdiği röportajda Kane'e övgüler yağdırdı.
"Bende de bu olsaydı, daha fazla gol atabilirdim": VfB forveti Deniz Undav, FC Bayern'in bir yıldızını kıskanıyor
Münih'e geldiğinden beri üst üste üç kez Bundesliga gol kralı olan 32 yaşındaki oyuncu hakkında Undav, "Her şutunda bir saniye kadar kendi içine dönüp, kısa bir nefes aldıktan sonra şutunu attığını hissediyorum. Ve kale önünde bu sakinliğe sahip olmak bir forvet için çok önemli, çünkü o zaman şutlar daha isabetli oluyor" dedi.
Almanya milli takım oyuncusu şöyle devam ediyor: "Bunu her gün antrenman yaparsan, soğukkanlı olursun ve bende de bu özellik biraz olsa, daha fazla gol atardım ya da daha fazla gol atabilirdim."
Deniz Undav, Bayern ile oynanacak kupa finali öncesinde: "Onları sinirlendirebiliriz"
Kane, bu sezon tüm turnuvalarda şu ana kadar 50 maçta inanılmaz bir şekilde 58 gol attı. Bundesliga’da attığı 36 golle, İngiltere Milli Takımı kaptanı Bayern’in şampiyonluk unvanını başarıyla savunmasında büyük rol oynadı.
Undav, Bundesliga golcü listesinde ikinci sırada yer aldı - Kane'in çok gerisinde olsa da, 19 golle yine de güçlü bir ortalamaya sahip. VfB ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan 29 yaşındaki oyuncu, tüm turnuvalarda şu ana kadar 45 maçta 25 gol ve 14 asist kaydetti.
Cumartesi günü Undav ve arkadaşları, başarılı sezonu taçlandırmak ve DFB Kupası finalinde FCB'yi yenmek istiyor. "Açık ara favori var, o da FC Bayern. Bunu yapay olarak farklı görmeye gerek yok, ama bir maçta her şey olabilir," diyerek Undav, Kane ile yapılacak düelloya değindi. "İyi hazırlanıyoruz, Bayern'in ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Onları rahatsız edebileceğimizi, sinirlerini bozabileceğimizi biliyoruz."
Deniz Undav, Berlin'de galibiyet döneri umuyor
Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda zafer kazanılması durumunda Undav, kutlamalarda ne yeneceği konusunda şimdiden net bir planı var: "Kazanırsak herkes döner yiyecek. Sanırım bundan kaçış yok. Öncesinde Berlin'deki en iyi 5 döner dükkanını gösteren birkaç YouTube videosu izleyip hangisi hoşuma gidecek bakacağım," dedi forvet.
Kupa finalinden iki gün önce, Perşembe günü, Alman milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, 2026 Dünya Kupası kadrosunu açıklayacak. Nagelsmann ile ilişkisi hakkında bazı olumsuz manşetlere rağmen Undav'ın kadroda yer alma şansı yüksek ve oyuncu şunları vurguladı: "Eğer kadroda yer alırsam, çok mutlu olacağım." "Ülken için oynayabilmekten daha güzel bir şey yok. Bu her zaman hedefim oldu. Avrupa Şampiyonası'nda sadece yedi dakika oynamış olsam da çok sevinmiştim."
Undav, şu ana kadar oynadığı yedi milli maçın ilkini Mart 2024'te Fransa'ya karşı 2-0 kazanılan maçta oynamıştı. Birkaç ay sonra, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda DFB kadrosunda yer aldı ve grup maçında Macaristan'a karşı (2-0) kısa bir süre sahaya çıktı.
Deniz Undav’ın VfB Stuttgart’taki istatistikleri
Oyunlar
116
Gol
57
Asist
30