Münih'e geldiğinden beri üst üste üç kez Bundesliga gol kralı olan 32 yaşındaki oyuncu hakkında Undav, "Her şutunda bir saniye kadar kendi içine dönüp, kısa bir nefes aldıktan sonra şutunu attığını hissediyorum. Ve kale önünde bu sakinliğe sahip olmak bir forvet için çok önemli, çünkü o zaman şutlar daha isabetli oluyor" dedi.

Almanya milli takım oyuncusu şöyle devam ediyor: "Bunu her gün antrenman yaparsan, soğukkanlı olursun ve bende de bu özellik biraz olsa, daha fazla gol atardım ya da daha fazla gol atabilirdim."