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'Bence onlar kazanacak!' - Peter Crouch, dev Premier League mücadelesi öncesi Arsenal - Chelsea maçı için iddialı tahminde bulundu
Crouch, Emirates'te sürpriz bekliyor
Arsenal, yeni Premier League sezonuna kusursuz bir başlangıç yaptı; açılış maçında goller sayesinde Coventry City'yi 3-0 mağlup etti. Mikel Arteta'nın ekibi ardından pazartesi akşamı da direncini gösterdi ve Aston Villa deplasmanında 1-0 kazanarak zirvedeki yerini korudu. Ancak Crouch, Xabi Alonso'nun Chelsea'sinin pazar öğleden sonra kuzey Londra'ya gelmesiyle bu serinin sert bir şekilde sona erebileceğine inanıyor.
That Peter Crouch Podcast'te konuşan eski Liverpool ve Tottenham forveti, yaklaşan derbi için heyecanını dile getirerek şunları söyledi: "Harika maç! İki takım da iyi görünüyor. Ortalığı karıştıracağım ve Chelsea'nin 3-2 kazanacağını söyleyeceğim. Bence şampiyonluk yarışındaki iddialarını ortaya koydular."
Arsenal'in son 11 maçında Chelsea'ye yenilmemiş olması ve hafta sonu öncesinde bahis şirketlerine göre açık favori konumunda bulunması düşünüldüğünde bu iddialı bir tahmin.
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Chelsea hücumu tam kapasite çalışıyor
Chelsea de bu karşılaşmaya kusursuz bir performansla giriyor; ilk iki maçından altı puan çıkardı. Alonso yönetiminde Maviler'in hücum hattı son derece etkileyici göründü ve Joao Pedro, Cole Palmer ile Morgan Rogers, kendilerini ligin en tehlikeli hücum birliklerinden biri olarak kabul ettirdi.
Crouch, Brezilyalı forvet Pedro'nun Stamford Bridge'e gelişinden bu yana yarattığı etkiden özellikle etkilendiğini kabul ederken, oyuncunun sahadaki bulaşıcı coşkusuna dikkat çekti.
Chelsea kadrosundaki bireysel kaliteyi değerlendiren Crouch şöyle dedi: "Pedro, benim için, onu futbol oynarken izlemeye bayılıyorum. Futboldan keyif alan bir oyuncu ve gerçekten futboldan keyif alıyormuş gibi görünüyor. Bunu Fulham'a karşı ilk maçtan beri düşünüyorum, bence bu sezon goller atacak. Sadece gol atacağını düşünüyorum. Neto diri, yaratıcı görünüyor. O takımda yaratıcı bazı oyuncular var."
Savunmadaki zaaflar hâlâ endişe kaynağı
Hücum hattı olağanüstü olsa da, Chelsea'nin savunmadaki istikrarı hâlâ en önemli tartışma konularından biri olmaya devam ediyor. Chelsea, Fulham ve Brighton'a karşı oynadığı ilk iki maçta toplam beş gol yedi ve bu da Arteta'nın mutlaka değerlendirmeye çalışacağı bir kırılganlığa işaret ediyor.
Crouch, dünya çapında yeni bir kalecinin takıma katılması durumunda bile Chelsea'nin Saka ve Havertz'in hücum gücüne karşı kalesini gole kapatmasının zor olduğunu kabul etti. Savunmadaki durumu detaylandıran Crouch, şunları söyledi: "Buradaki tek sorun [Chelsea için] savunma. Bence Chelsea gol yiyecek. Bence Chelsea goller yiyecek, Brighton onlara karşı üç gol attı. Bence goller yiyecekler ama bence goller de olacak, bunu görmek ilginç olacak."
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Martinez faktörü
Crouch, Stamford Bridge'deki transfer ekibini Emiliano Martinez kalibresinde bir oyuncuyu görece mütevazı bir bonservis bedeliyle kadroya kattığı için övgüye boğdu ve bu anlaşmayı mevcut transfer döneminin en iyi hamlelerinden biri olarak nitelendirdi.
Crouch, Chelsea'nın yeni bir numarası hakkındaki değerlendirmesinde de övgü doluydu ve şöyle dedi: "Emiliano Martinez transferini çok seviyorum, bence müthiş bir transfer. Bu dönemde Dünya Kupası kazanmış, oyuna hükmeden bir lideri 7 milyon sterline nasıl alırsınız... Bence bu inanılmaz, harika bir transfer."
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