Arsenal, yeni Premier League sezonuna kusursuz bir başlangıç yaptı; açılış maçında goller sayesinde Coventry City'yi 3-0 mağlup etti. Mikel Arteta'nın ekibi ardından pazartesi akşamı da direncini gösterdi ve Aston Villa deplasmanında 1-0 kazanarak zirvedeki yerini korudu. Ancak Crouch, Xabi Alonso'nun Chelsea'sinin pazar öğleden sonra kuzey Londra'ya gelmesiyle bu serinin sert bir şekilde sona erebileceğine inanıyor.

That Peter Crouch Podcast'te konuşan eski Liverpool ve Tottenham forveti, yaklaşan derbi için heyecanını dile getirerek şunları söyledi: "Harika maç! İki takım da iyi görünüyor. Ortalığı karıştıracağım ve Chelsea'nin 3-2 kazanacağını söyleyeceğim. Bence şampiyonluk yarışındaki iddialarını ortaya koydular."

Arsenal'in son 11 maçında Chelsea'ye yenilmemiş olması ve hafta sonu öncesinde bahis şirketlerine göre açık favori konumunda bulunması düşünüldüğünde bu iddialı bir tahmin.