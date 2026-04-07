İkinci yarının başlamasına kısa bir süre kala, saha kenarında Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan takımının teknik direktörü ile Real Madrid'in süperstarı arasında bir karşılaşma yaşandı; ikili samimi bir şekilde kucaklaştı ve birbirleriyle birkaç söz değiştirdi.
"Bence olduğu gibi kalmalı": Bayern teknik direktörü Vincent Kompany, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Junior'u savundu
Maçın ardından Prime Video'da bu olayla ilgili sorulan bir soruya Kompany şöyle yanıt verdi: "Onunla ilk kez karşılaştım. Bence Vini olduğu gibi kalmalı. Benim açımdan tam desteğimi alıyor. Bunun rakip bir oyuncu olup olmadığı da hiç önemli değil."
Vinicius, geçmişte sahadaki zaman zaman son derece kışkırtıcı tavırları nedeniyle defalarca eleştirilere maruz kalmıştı. Rakip oyuncular, antrenörler ve hatta hakemlerle sözlü atışmalar ve rakip takımın taraftar tribünlerinin hemen önünde sevinç pozları vermek, 25 yaşındaki oyuncunun sık sık sergilediği davranışlar arasında yer alıyor.
Ancak Kompany'ye göre "bazen farklı olan bu tür oyunculara ihtiyaç vardır. Bizde de var ve bu oyuncuların başarılarının tadını çıkarıyoruz. Bayern'de örneğin Franck Ribery böyleydi."
Elbette herkesin Vinicius Junior hakkında kendi görüşü olabilir, ancak Münihli teknik direktör, tartışmaların "bir sınırı aşmaması" gerektiğini açıkça belirtti. "Bu yüzden Vini'ye büyük saygı duyuyorum. Elbette bize karşı çok iyi oynamasını istemem, ama insanlık sonuçtan daha önemlidir," dedi Belçikalı teknik adam.
Kompany, geçmişte de Vinicius'u desteklemişti
Kompany, birkaç hafta önce ırkçılık tartışması sırasında Vinicius'un yanında net bir şekilde tavır almış ve ona desteğini garanti etmişti. O dönemde Brezilyalı oyuncu, Real Madrid'in Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında rakip oyuncu Gianluca Prestianni tarafından ırkçı hakaretlere maruz kaldığı iddia edilmişti; bunun üzerine Kompany bir basın toplantısında ateşli bir çağrıda bulunmuştu.
"Vinicius'un tepkisine bakıldığında, bunun sahte olamayacağı anlaşılıyor. Bu duygusal bir tepki ve onun hakemle konuşup tüm bu felaketi omuzlarına yüklemesinin kendisine hiçbir faydası olacağını düşünmüyorum. Vinicius'un bunu yapması için hiçbir neden yok. Ama o bunu yapıyor ve o anda doğru olan tek şey bu olduğu için yapıyor," dedi Belçikalı oyuncu, konu gündeme geldiğinde.
Kramer, Bayern'e Vinicius'un cezalandırılmasını kışkırtmasını tavsiye etti
Salı akşamı maçın başlamasından önce bile Vinicius, Prime Video'daki uzmanlar masasında gündem olmuştu. Örneğin, Dünya Şampiyonu Christoph Kramer, Bayern oyuncularına Brezilyalı oyuncuyu sarı kart görmeye zorlamalarını tavsiye etti; böylece Vinicius, Allianz Arena'daki rövanş maçını kaçıracaktı.
Kramer, "Takım olarak içten içe 'Vay be, onu rövanş maçı için sahadan indirmeliyiz' diye düşünüyor olmalılar" diye tahminde bulundu. Bunun nedeni, Vinicius'un ilk maçta bir uyarı daha alması halinde (bu, bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde alacağı üçüncü sarı kart olacaktı) önümüzdeki hafta Çarşamba günü Münih'te oynanacak çeyrek final rövanş maçını kaçıracak olmasıydı. Ancak bu gerçekleşmedi.
FC Bayern München'in önümüzdeki maçları
Tarih
Saat
Karşılaşma
11 Nisan Cumartesi
18.30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
15 Nisan Çarşamba
21:00
FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)
19 Nisan Pazar
17.30
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
22 Nisan Çarşamba
20.45
Bayer Leverkusen - FC Bayern (DFB Kupası)