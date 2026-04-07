"Bence olduğu gibi kalmalı": Bayern teknik direktörü Vincent Kompany, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Junior'u savundu

Maçın ardından Prime Video'da bu olayla ilgili sorulan bir soruya Kompany şöyle yanıt verdi: "Onunla ilk kez karşılaştım. Bence Vini olduğu gibi kalmalı. Benim açımdan tam desteğimi alıyor. Bunun rakip bir oyuncu olup olmadığı da hiç önemli değil."

Vinicius, geçmişte sahadaki zaman zaman son derece kışkırtıcı tavırları nedeniyle defalarca eleştirilere maruz kalmıştı. Rakip oyuncular, antrenörler ve hatta hakemlerle sözlü atışmalar ve rakip takımın taraftar tribünlerinin hemen önünde sevinç pozları vermek, 25 yaşındaki oyuncunun sık sık sergilediği davranışlar arasında yer alıyor.

Ancak Kompany'ye göre "bazen farklı olan bu tür oyunculara ihtiyaç vardır. Bizde de var ve bu oyuncuların başarılarının tadını çıkarıyoruz. Bayern'de örneğin Franck Ribery böyleydi."

Elbette herkesin Vinicius Junior hakkında kendi görüşü olabilir, ancak Münihli teknik direktör, tartışmaların "bir sınırı aşmaması" gerektiğini açıkça belirtti. "Bu yüzden Vini'ye büyük saygı duyuyorum. Elbette bize karşı çok iyi oynamasını istemem, ama insanlık sonuçtan daha önemlidir," dedi Belçikalı teknik adam.