Kadroda yaygın bir heyecan olmasına rağmen, La Liga'nın Doğrulama Kurulu, Getafe'nin maaş teklifinin piyasa değeri kriterleri ve ekonomik kontrol yönergelerine uygun olup olmadığını incelerken süreç beklemede kalmaya devam ediyor.

Kulüp yönetiminin şu anda yürüttüğü karmaşık görüşmelere değinen Soria, esprili bir dille şöyle dedi: "Bakalım başkan çantadan bir şey çıkarabilecek mi ve anlaşmaya varabilecek miyiz."

Kaleci, transferin sonuçlanacağına olan güvenini bir kez daha yineleyerek sözlerini noktaladı: "Bence olacak."