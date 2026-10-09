ZUMA Press Wire
Çeviri:
'Bence olacak' - Getafe'nin yıldızı David Soria, La Liga engellerine rağmen eski Real Madrid savunmacısı Dani Carvajal'ın herkesi şaşırtacak transferi tamamlayacağından emin
Soyunma odası, tecrübeli transferi destekliyor
Bordalas'ın kadrosunda, Madrid'le olan sözleşmesinin 30 Haziran'da sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsünde kalan Carvajal için bir hamle konusunda iyimserlik artıyor. 34 yaşındaki eski İspanya sağ beki sağlık kontrollerinden уже geçti, ancak anlaşmanın resmiyet kazanması, lig yetkililerinin maaş sınırı doğrulaması nedeniyle gecikiyor. Soria, altı kez Şampiyonlar Ligi kazanan oyuncunun gelişinin, takım sıkışık bir fikstürde yol alırken paha biçilmez bir katkı sağlayacağına inanıyor.
- NurPhoto
Kaleci, olası savunma takviyesini değerlendiriyor
Soria, savunmacının olası gelişiyle ilgili görüşlerini, İspanya'nın önde gelen radyo programlarından 'El Larguero'ya katıldığı sırada paylaştı. Getafe kalecisi, tecrübeli oyuncunun transferine net destek vererek, "Bence olacak" dedi.
Soria daha sonra soyunma odasının böylesine deneyimli bir ismi ne kadar istekle karşılayacağını vurgulayarak şunları ekledi: "Çok memnun oluruz. Carvajal gibi, tüm tecrübesi, kalitesi ve böyle bir oyuncunun kattığı her şeyle gelecek bir transfer, on üzerinden onluk bir katkı olur."
Mali düzenlemeler transferde ilerlemeyi durdurdu
Kadroda yaygın bir heyecan olmasına rağmen, La Liga'nın Doğrulama Kurulu, Getafe'nin maaş teklifinin piyasa değeri kriterleri ve ekonomik kontrol yönergelerine uygun olup olmadığını incelerken süreç beklemede kalmaya devam ediyor.
Kulüp yönetiminin şu anda yürüttüğü karmaşık görüşmelere değinen Soria, esprili bir dille şöyle dedi: "Bakalım başkan çantadan bir şey çıkarabilecek mi ve anlaşmaya varabilecek miyiz."
Kaleci, transferin sonuçlanacağına olan güvenini bir kez daha yineleyerek sözlerini noktaladı: "Bence olacak."
- Getty Images Sport
Zorlu fikstür, kadro derinliği gerektirir
Getafe yetkilileri, tecrübeli sağ beki katı harcama sınırları içinde kadroya katabilecek uygulanabilir bir mali paket oluşturmak için zamana karşı yarışıyor. Bordalas'ın ekibi önümüzdeki aylarda Avrupa kupasıyla birlikte iç kulvardaki sorumluluklarını da dengelemeye hazırlanırken, kadro derinliğinin artırılması hayati önem taşıyor. Soria ve takım arkadaşları, anlaşmanın hızlı şekilde sonuçlandırılmasını ve Carvajal'ın zorlu fikstür öncesinde takıma uyum sağlamasını umut ediyor.
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