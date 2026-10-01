Bölgesel fanatizm ile Hindistan'ın FIFA sıralamasındaki alt sıralardaki yeri arasındaki uçurumla karşı karşıya kalan Dhorasoo, ülkenin mevcut konumunun tamamen haksız olduğunu vurguladı. Times of India'a konuşan Dhorasoo, şu paradoksa dikkat çekti: "Hindistan futbolunun sıralaması hiç mantıklı değil. Örneğin Kolkata gibi yerlerde son derece canlı bir futbol kültürü var."

Kendi oyunculuk kariyerini, Hint kökenli futbolcuların en üst seviyede başarılı olabileceğinin somut kanıtı olarak gösteren Dhorasoo, stratejik öngörüye ve daha iyi antrenörlüğe duyulan ihtiyacı vurguladı: "Hint kökenli oyuncuların bu sporun en üst seviyesine çıkabileceğinin yaşayan kanıtıyım. 1,4 milyarlık bir nüfusta benim yaptığımı yapabilecek cevherler bulunabileceğine dair hiçbir şüphem yok.

"Elbette performans birçok faktöre bağlıdır. Bu, uzun vadeli planlama, yeni yöntemler ve vizyon gerektirir. Ayrıca bunun her zaman sadece oyuncuyla ilgili olmadığına, önemli bir rol oynaması gerekenlerin antrenörler olduğuna da inanıyorum."