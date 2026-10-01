Buzzi
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'Ben yaşayan kanıtım' - Eski AC Milan orta saha oyuncusu Vikash Dhorasoo, 1,4 milyarlık nüfusun içinden küresel süperstarlar çıkarması için Hindistan'a meydan okudu
Fransız veteran düşük sıralamayı sorguluyor
Eski Milan orta sahası, 1,4 milyarlık nüfusun gerçekten dünya çapında futbolcular çıkarabildiğini Hindistan'ın kanıtlaması gerektiğini söyledi. Avrupa futbolunun zirvesine kendi yükselişini değerlendirirken, Kolkata gibi futbolun ateşli merkezlerinde görülen tutkulu ilgiye rağmen ülkenin 138. sıradaki düşük konumunu tam bir paradoks olarak nitelendirdi. Bu çarpıcı uçurum, 2006 Dünya Kupası finalistini, büyük turnuvalardaki kronik yokluklarına son vermek için AIFF'ye altyapıda acil bir yeniden yapılanma çağrısı yapmaya itti.
- Richard Wareham
Dhorasoo, yapılandırılmış bir futbol vizyonu talep ediyor
Bölgesel fanatizm ile Hindistan'ın FIFA sıralamasındaki alt sıralardaki yeri arasındaki uçurumla karşı karşıya kalan Dhorasoo, ülkenin mevcut konumunun tamamen haksız olduğunu vurguladı. Times of India'a konuşan Dhorasoo, şu paradoksa dikkat çekti: "Hindistan futbolunun sıralaması hiç mantıklı değil. Örneğin Kolkata gibi yerlerde son derece canlı bir futbol kültürü var."
Kendi oyunculuk kariyerini, Hint kökenli futbolcuların en üst seviyede başarılı olabileceğinin somut kanıtı olarak gösteren Dhorasoo, stratejik öngörüye ve daha iyi antrenörlüğe duyulan ihtiyacı vurguladı: "Hint kökenli oyuncuların bu sporun en üst seviyesine çıkabileceğinin yaşayan kanıtıyım. 1,4 milyarlık bir nüfusta benim yaptığımı yapabilecek cevherler bulunabileceğine dair hiçbir şüphem yok.
"Elbette performans birçok faktöre bağlıdır. Bu, uzun vadeli planlama, yeni yöntemler ve vizyon gerektirir. Ayrıca bunun her zaman sadece oyuncuyla ilgili olmadığına, önemli bir rol oynaması gerekenlerin antrenörler olduğuna da inanıyorum."
Kilit önemde görüşmeler Kolkata'da yapılacak
Kolkata ziyareti, eski hocası Carlo Ancelotti ile yeniden bir araya gelmenin ötesine geçiyor; beraberinde AIFF ile birlikte akademi yapılanmalarını ve kadın futbolunu değerlendirmeye yönelik daha geniş bir misyon taşıyor. Tarihi karşılaşma öncesinde programını anlatan Dhorasoo, şöyle dedi: "Yarın Carlo Ancelotti ile buluşuyorum. Federasyon yetkilileriyle de görüşeceğim ve Hindistan futbolunun gelişimi hakkında açık bir sohbet yapacağım.
"Birkaç akademiyi görmek istiyorum çünkü en güçlü inancım, ülkeyi ileriye taşıyacak olanların gençler olduğu yönünde. Ayrıca kadın futbol takımını da görebilmek harika olur çünkü benim teknik adam olarak yolculuğum burada başladı."
Beş kez dünya şampiyonu olan rakipleri karşısındaki büyük kalite farkını kabul eden Dhorasoo, Khalid Jamil'in ekibine bu anın tadını çıkarmaları ve bir sonraki nesle ilham vermeleri çağrısında bulundu: "Oyunculara tavsiyem basit: Bu maçın tadını sonuna kadar çıkarın çünkü hatırlanacak bir an olacak. Bu 90 dakika, Brezilya'nın oynadığı seviyede futbol oynamak için neler gerektiğini size gösterecek.
"Futbol o kadar güzel bir oyun ki, küçük bir takım olsanız bile devlere bazı sorunlar çıkarmak için çözümler bulabilirsiniz. Eminim teknik direktör Jamil kendi bakış açısını ortaya koyacak ve Brezilya'yı sınırlarına kadar zorlamaya çalışacaktır. Bu maç futbolun bir kutlaması olmalı. Kim bilir, maç sona erdiğinde bu; çocukların, ebeveynlerin ve taraftarların hep birlikte yeni bir bölüm yazmaya hevesli olduğu güzel bir hikâyenin başlangıcı olabilir."
- Panoramic by PsnewZ
Gelişimde köklü değişim öncesinde dev bir sınav var
Jamil'in ekibi, cumartesi günü Ancelotti'nin yıldızlarla dolu Brezilya'sının karşısına çıktığında ülkenin yakın dönem futbol tarihindeki en göz korkutucu görevle karşı karşıya kalacak. 24 takımlı AFC Asya Kupası'na katılma hakkı kazanamamanın hayal kırıklığının ardından, bu hazırlık maçı Hindistan ile sporun aristokrasisi arasındaki uçurumun ayıltıcı bir göstergesini sunuyor. Dhorasoo ile AIFF yetkilileri arasındaki görüşmelerin, akademi reformu ve daha üst düzey yerel antrenörlük yeterlilikleri için somut planlar ortaya çıkarması bekleniyor.
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