"Ben ya hep ya hiç türünden bir kızım" - Maya Jama, Manchester City'nin savunma oyuncusu Ruben Dias'tan ayrılmasının ardından konuştu

Maya Jama, Dias ile ayrılığına ilk kez kamuoyuna açık bir şekilde değindi ve ilişkilere yaklaşımına dair ipuçları verdi. Kişisel hayatıyla ilgili bir podcast tartışmasına yanıt vermek üzere sosyal medyaya başvuran 31 yaşındaki sanatçı, kamuoyunun gözü önünde flört etme konusundaki felsefesini açıkladı.

"Gerçek şu ki, ilişkilerimi gizli tutmaya çalışsam bile yine de fotoğraflarımız çekiliyor. Ben ya hep ya hiç türünden bir kızım, sıradan ilişkiler yaşamam. Evet, ya yüksek sesle seveceğim ya da hiç sevmeyeceğim. Eğer biter ise biter. Kişisel hayatımdaki kararları kamuoyunun görüşlerine göre vermemeye uzun zaman önce karar verdim," diye yazdı.

Kısa süre önce Love Island'ın son sezonu için ekranlara dönen yıldız, "değişimler" hakkında şarkı söylediği bir video paylaşarak yeni bir sayfa açtığını bir kez daha işaret etti.

Bu ayrılık, çiftin Kasım 2024'te tanıştıktan sonra başladığı ve ertesi yılın Nisan ayında kamuoyuna ilişkilerini doğruladıkları bildirilen ilişkinin sonunu işaret ediyor.