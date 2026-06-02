"Ben ya hep ya hiç türünden bir kızım" - Maya Jama, Manchester City'nin savunma oyuncusu Ruben Dias'tan ayrılmasının ardından konuştu
Jama sessizliğini bozdu
Maya Jama, Dias ile ayrılığına ilk kez kamuoyuna açık bir şekilde değindi ve ilişkilere yaklaşımına dair ipuçları verdi. Kişisel hayatıyla ilgili bir podcast tartışmasına yanıt vermek üzere sosyal medyaya başvuran 31 yaşındaki sanatçı, kamuoyunun gözü önünde flört etme konusundaki felsefesini açıkladı.
"Gerçek şu ki, ilişkilerimi gizli tutmaya çalışsam bile yine de fotoğraflarımız çekiliyor. Ben ya hep ya hiç türünden bir kızım, sıradan ilişkiler yaşamam. Evet, ya yüksek sesle seveceğim ya da hiç sevmeyeceğim. Eğer biter ise biter. Kişisel hayatımdaki kararları kamuoyunun görüşlerine göre vermemeye uzun zaman önce karar verdim," diye yazdı.
Kısa süre önce Love Island'ın son sezonu için ekranlara dönen yıldız, "değişimler" hakkında şarkı söylediği bir video paylaşarak yeni bir sayfa açtığını bir kez daha işaret etti.
Bu ayrılık, çiftin Kasım 2024'te tanıştıktan sonra başladığı ve ertesi yılın Nisan ayında kamuoyuna ilişkilerini doğruladıkları bildirilen ilişkinin sonunu işaret ediyor.
Dias, hile yaptığı iddialarını reddediyor
Jama kişisel gelişimine odaklanırken, Dias ayrılıktan bu yana ortalıkta dolaşan magazin dedikodularına karşı daha doğrudan bir tutum sergiledi. Manchester City’nin stoper oyuncusu, kendisine sadakatsizlik yaptığına dair haberlerin çıkması üzerine müdahale etmek zorunda kaldı ve bu spekülasyonların aile üyelerini etkilemeye başladığını belirtti.
Dias, uzun bir açıklamada konuşma kararını şöyle açıkladı: "85 yaşındaki dedem, haberlerde defalarca gördüğü için kız arkadaşımı aldattığımı soruyorsa, kabul edilebilir olan ve olmayan şeylerin sınırını burada çiziyorum."
Dias sözlerine şöyle devam etti: "Maya ile ilişkimiz her zaman karşılıklı saygı üzerine kuruldu. Bu konuda hiçbir sınır aşılmadı."
Sosyal medya faaliyetleri eleştirilerin hedefinde
Yalanlamalara rağmen, ilişkinin son aylarında savunma oyuncusunun sosyal medya faaliyetlerine dair haberler ortaya çıkmaya devam etti. Dias’ın, ilgiyi ölçmek için influencer’ları takip edip hemen ardından takipten çıkma şeklinde tanımlanan “toe-dipping” taktiğini kullandığı iddia edildi.
Kaynaklar, fiziksel bir aldatma kanıtı olmamasına rağmen, Dias'ın 2025'in sonlarında ve 2026'nın başlarında model Catarina Duraes ve Claire adlı başka bir kadınla ilişki yaşadığını iddia etti.
Dias, bu iddiaları "tıklama tuzağı" olarak nitelendirerek, bir ilişkinin sona ermesinin her zaman bir tarafın ihanetini gerektirmediğini savundu.
Dias, "Kişisel hayatım sadece beni ilgilendirir, bu yüzden bu konularda her zaman sessiz kalmayı tercih ettim. Ancak insanlara yalan söylemenin ve sırf tıklama tuzağı için birinin tam tersi bir imajını çizmenin yanlış olduğuna da inanıyorum" diye ekledi.
Dikkatler yeniden sahaya dönüyor
Özel hayatındaki çalkantılar yatışırken, Dias, Portekiz'in 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına paralel olarak milli takım görevine hazırlanıyor. Turnuva yaklaşırken, Portekiz milli takımı Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya'nın yer aldığı grupta mücadele edecek.
Dias, bu yaz ülkesinin savunmasını yöneterek küresel zafer peşinde koşarken, saha dışındaki dikkat dağıtıcı unsurları geride bırakmayı hedefliyor.