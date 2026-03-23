Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final

Ben White, İngiltere milli takımına geri döndü! Arsenal'in yıldızı, Harvey Barnes ile birlikte Three Lions kadrosuna katılarak DÖRT YIL sonra ilk kez milli formayı giymeye hazırlanıyor

Arsenal'den Ben White, Mart ayında Uruguay ve Japonya ile oynanacak hazırlık maçları için İngiltere kadrosuna dahil edildi. Defans oyuncusu White ve Newcastle'ın kanat oyuncusu Harvey Barnes, son dönemde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kadrodan çekilmek zorunda kalan Eberechi Eze ve Jarell Quansah'ın yerini alacak. White, en son 2022 yılında Three Lions forması giymişti ve o yılın Dünya Kupası kadrosuna seçilmişti, ancak kişisel nedenlerle Katar'dan ayrılmıştı.

    Arsenal'in savunma oyuncusu White, Barnes ile birlikte İngiltere milli takım kadrosuna çağrıldı; Tuchel ise Eze ve Quansah'ın sakatlık geçirmesi üzerine bu ikilinin yerine yedek oyuncular belirlemek zorunda kaldı. Bu iki yeni isim, Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere kadrosunda yer almak için kendilerini gösterme fırsatı bulacak; Tuchel ise bu iki maçta yedek kulübesindeki oyunculara şans vermeyi planlıyor.

    Arsenal'in savunma oyuncusu milli takımdaki uzak kalışına son verdi

    White'ın uluslararası düzeyde kariyeri oldukça inişli çıkışlı geçti. Euro 2020 ve 2022 Dünya Kupası kadrolarına seçilmişti ancak her iki turnuvada da sahaya çıkamadı. 28 yaşındaki oyuncu kişisel nedenlerle Katar'dan ayrıldı; eski teknik direktör Gareth Southgate ise daha sonra, yardımcı teknik direktör Steve Holland ile aralarında bir anlaşmazlık olduğu yönündeki spekülasyonlar üzerine, eski Brighton yıldızının kadroya alınmamasını talep ettiğini açıkladı.

