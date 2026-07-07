Ben White’ın ayrılacağına dair endişeler sürerken, Arsenal, Dünya Kupası’nda parlayan eski Manchester United bekini kadrosuna katmak için çarpıcı bir hamle yapmaya hazırlanıyor

TEAMTalk’a göre Arsenal, savunma hattını güçlendirmek için transfer piyasasını aktif olarak tarıyor ve West Ham’ın sağ bek oyuncusu Wan-Bissaka’yı 11 kişilik potansiyel aday listesine dahil etti. Daha önce Crystal Palace ve Manchester United’da adından söz ettiren 28 yaşındaki oyuncunun, Hammers’ın kısa süre önce Championship’e düşmesinin ardından transfer piyasasına çıkması bekleniyor.

Sağ bek, kısa süre önce Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımıyla istikrarlı bir Dünya Kupası performansının ardından geri döndü. Wan-Bissaka, Portekiz ve Kolombiya'nın da yer aldığı zorlu bir gruptan ülkesinin tur atlamasına yardımcı olmuş, ancak 32'li turda İngiltere'ye karşı kıl payı bir mağlubiyet yaşamıştı.

Mikel Arteta’nın, bu defans oyuncusunun üstün bire bir yeteneklerinin hayranı olduğu anlaşılıyor. Arsenal, savunma hattını daha sağlam hale getirmek istiyor ve kulüp yetkilileri, Wan-Bissaka’nın profilinin Jurrien Timber’i tamamlayarak Premier Lig’in en tehlikeli kanat oyuncularını durdurmak için uzman bir savunma seçeneği sunabileceğine inanıyor.







