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Ben White’ın ayrılacağına dair endişeler sürerken, Arsenal, Dünya Kupası’nda parlayan eski Manchester United bekini kadrosuna katmak için çarpıcı bir hamle yapmaya hazırlanıyor
Arsenal, savunma kadrosunda yapacağı yeniden yapılanma kapsamında Wan-Bissaka’yı hedefliyor
TEAMTalk’a göre Arsenal, savunma hattını güçlendirmek için transfer piyasasını aktif olarak tarıyor ve West Ham’ın sağ bek oyuncusu Wan-Bissaka’yı 11 kişilik potansiyel aday listesine dahil etti. Daha önce Crystal Palace ve Manchester United’da adından söz ettiren 28 yaşındaki oyuncunun, Hammers’ın kısa süre önce Championship’e düşmesinin ardından transfer piyasasına çıkması bekleniyor.
Sağ bek, kısa süre önce Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımıyla istikrarlı bir Dünya Kupası performansının ardından geri döndü. Wan-Bissaka, Portekiz ve Kolombiya'nın da yer aldığı zorlu bir gruptan ülkesinin tur atlamasına yardımcı olmuş, ancak 32'li turda İngiltere'ye karşı kıl payı bir mağlubiyet yaşamıştı.
Mikel Arteta’nın, bu defans oyuncusunun üstün bire bir yeteneklerinin hayranı olduğu anlaşılıyor. Arsenal, savunma hattını daha sağlam hale getirmek istiyor ve kulüp yetkilileri, Wan-Bissaka’nın profilinin Jurrien Timber’i tamamlayarak Premier Lig’in en tehlikeli kanat oyuncularını durdurmak için uzman bir savunma seçeneği sunabileceğine inanıyor.
- Getty Images Sport
Ben White’ın sakatlığı, Emirates’teki geleceğini belirsizleştiriyor
Wan-Bissaka’ya yönelik ani ilgi, White’ın Emirates’teki uzun vadeli geleceğinin hâlâ belirsizliğini koruduğu bir dönemde ortaya çıktı. İngiltere milli takım oyuncusunun kuzey Londra’dan ayrılmayı düşündüğü bildiriliyor; birçok Avrupalı dev kulüp ve Suudi Pro Ligi kulübü de durumunu yakından takip ediyor. Ancak, olası bir transfer, şu anda ciddi bir sakatlık sorunu nedeniyle karmaşık bir hal almıştır.
Sakatlık, 2025-26 sezonunun kritik bir döneminde ortaya çıktı ve White’ı Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyememeye zorladı; Arsenal bu maçta Paris Saint-Germain’e yenildi. Devam eden bu form sorunu, aynı zamanda onun İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosunda yer almasını da engelledi.
Geniş kapsamlı aday listesi, Arsenal’in hedeflerini ortaya koyuyor
Spor direktörü Andrea Berta’nın transfer çalışmalarını yönettiği söyleniyor ve Wan-Bissaka, gündemde olan tek isim olmaktan çok uzak. TEAMTalk’un haberine göre, Arsenal, deneyimli milli oyunculardan Avrupa futbolunun en parlak genç yeteneklerine kadar çok çeşitli hedefler üzerinde kapsamlı bir gözlem çalışması yürüttü.
Gündemde yer alan isimler arasında Aston Villa'dan Ezri Konsa ve Barcelona'dan Jules Kounde bulunuyor. Kulüp ayrıca Celta Vigo'dan Oscar Mingueza ve RB Leipzig'den Lutsharel Geertruida'yı da yakından takip ediyor. Gelecekte ise Roma'dan Wesley, Monaco'dan Vanderson ve Sporting CP'den Ivan Fresneda gibi daha genç seçenekler, Arteta'nın geçen sezonki muhteşem Premier Lig şampiyonluğunun ardından uzun vadeli bir hakimiyet kurabilecek bir kadro oluşturma çabaları kapsamında radarında yer almaya devam ediyor.
- Getty Images Sport
Wan-Bissaka için rekabet kızışıyor
“Örümcek” lakaplı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen tek kulüp Arsenal değil. Premier Lig’deki rakibi Everton ve Türkiye’nin dev kulüplerinden Fenerbahçe, bu sağ bek oyuncusuna şimdiden ilgi gösterdi. Wan-Bissaka’nın birinci sınıf bir savunma uzmanı olarak kazandığı itibar, West Ham’ın küme düşmesinin ardından uygun fiyatlı bir transfer fırsatı arayan kulüpler için onu cazip bir seçenek haline getiriyor.
Arsenal yönetimi henüz nihai bir karar vermiş değil, ancak Wan-Bissaka ile ilgili arka plan çalışmaları ayrıntılı bir şekilde devam ediyor. Gunners, şampiyonluk unvanını korumaya hazırlanırken ve Şampiyonlar Ligi’nde son aşamada elendikten sonra bir adım daha ileri gitmeyi hedeflerken, sağ bek pozisyonunun yeterince güçlendirilmesi Berta ve Arteta için birincil hedef haline geldi.
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